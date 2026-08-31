Ναυάγιο στην Κερύνεια: Ο καπετάνιος έφυγε πρώτος από το βυθιζόμενο καταμαράν - Πώς έγινε η τραγωδία

Αγωνία για τους 18 αγνοούμενους - Στους 8 οι νεκροί

Δημήτρης Δρίζος

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Ο καπετάνιος έφυγε πρώτος από το βυθιζόμενο καταμαράν - Πώς έγινε η τραγωδία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το φέρι μποτ που μετέφερε 270 επιβάτες στα βόρεια της Κύπρου βυθίστηκε μετά από ανατροπή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι και να αγνοούνται περίπου 18.
  • Επιβάτες προειδοποίησαν τον καπετάνιο για εισροή νερού, ο οποίος όμως αγνόησε τις προειδοποιήσεις και εγκατέλειψε πρώτος το πλοίο.
  • Σημειώθηκε έκρηξη στην πλώρη του πλοίου πριν την ανατροπή, ενώ τα σωσίβια δεν επαρκούσαν για όλους τους επιβάτες.
  • Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με τη συνδρομή τουρκικών δυνάμεων και τεχνολογιών, ενώ έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος στην ΤΔΒΚ.
  • Η Κυπριακή Δημοκρατία προσφέρθηκε να συνδράμει στις έρευνες, εκφράζοντας συλλυπητήρια και υποστήριξη προς τα θύματα και τους επιζώντες.
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Επιζώντες από το ναυάγιο φέρι μποτ στα ανοιχτά των βόρειων ακτών της Κύπρου περιγράφουν ότι ο καπετάνιος αγνόησε τις προειδοποιήσεις τους πως το πλοίο έμπαζε νερά και εγκατέλειψε το σκάφος καθώς αυτό αναποδογύριζε, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι.

Οι έρευνες συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για τον εντοπισμό περίπου 18 ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται, μετά την ανατροπή και βύθιση του πλοίου, το οποίο μετέφερε 270 επιβάτες.

Λίγο μετά την αναχώρηση του μοιραίου πλοίου από το λιμάνι της κατεχόμενης Κερύνειας, λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, οι επιβάτες αντιλήφθηκαν ότι υπήρχε πρόβλημα.

Διαπίστωσαν ότι το πλοίο είχε αρχίσει να παίρνει νερά και προειδοποίησαν τον καπετάνιο και το πλήρωμα ότι έπρεπε να επιστρέψουν στο λιμάνι.

Παρά τις ανησυχίες τους, το φέρι συνέχισε την πορεία του προς το τουρκικό λιμάνι του Τάσουτζου.

Καθώς το πλοίο συνέχιζε να απομακρύνεται από την ακτή εν μέσω κακοκαιρίας, οι τρομοκρατημένοι επιβάτες προσπάθησαν να βρουν σωσίβια, μόνο για να διαπιστώσουν ότι δεν υπήρχαν αρκετά.

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Στη συνέχεια, ακούστηκε ένας δυνατός κρότος από την πλώρη του πλοίου και το σκάφος άρχισε να αναποδογυρίζει, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να προσπαθούν πανικόβλητοι να πέσουν στη θάλασσα για να σωθούν, πολλοί από αυτούς χωρίς σωσίβια ή άλλα μέσα επίπλευσης.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των επιζώντων, μεταξύ των πρώτων που εγκατέλειψαν το πλοίο ήταν ο ίδιος ο καπετάνιος, ο οποίος συνελήφθη αργότερα την Κυριακή μαζί με επτά μέλη του πληρώματος.

Ένας από τους διασωθέντες επιβάτες δήλωσε ότι παρέμεινε για μιάμιση ώρα μέσα στο νερό προτού διασωθεί.

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, το όνομα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό, δήλωσε στην τοπική τηλεόραση της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) ότι το μπροστινό μέρος του πλοίου «εξερράγη» και ότι τα πλαϊνά παράθυρα «τινάχτηκαν στον αέρα», καθώς το πλοίο έπαιρνε όλο και περισσότερο νερό.

«Όσοι μπορούσαν, βγήκαν έξω», δήλωσε, προσθέτοντας ότι είδε τον καπετάνιο μεταξύ των πρώτων που εγκατέλειψαν το πλοίο «χωρίς να οργανώσει τίποτα».

Αρκετοί διασωθέντες επιβάτες δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι σημειώθηκε έκρηξη στην πλώρη λίγο πριν το πλοίο ανατραπεί.

Ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας, ηλικίας περίπου 30 ετών, επιβεβαίωσε τις αναφορές για έκρηξη. Όπως είπε, είχε ενημερώσει τον καπετάνιο για διαρροές νερού.

«Τα καθίσματα άρχισαν να επιπλέουν, ο καπετάνιος συνέχισε να πηγαίνει και η πλώρη εξερράγη», δήλωσε.

Καθώς το πλοίο βυθιζόταν, ηλικιωμένοι επιβάτες φέρεται να εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του και δεν κατάφεραν να διαφύγουν εγκαίρως.

Βίντεο που καταγράφηκαν μέσα στο πλοίο δείχνουν χαοτικές σκηνές, καθώς τα σωσίβια δεν επαρκούσαν, με αποτέλεσμα ορισμένοι επιβάτες να αναγκαστούν να πηδήξουν στη θάλασσα χωρίς κανένα μέσο επίπλευσης.

Σε άλλα πλάνα, ορισμένοι από τους επιζώντες φαίνονται να έχουν ανέβει πάνω στο αναποδογυρισμένο κύτος του πλοίου, ενώ άλλοι περίμεναν απεγνωσμένα να διασωθούν στα γύρω νερά.

Μέχρι αργά το απόγευμα, το πλοίο είχε «βυθιστεί εντελώς» και είχε καταλήξει στον βυθό της θάλασσας, σε βάθος 514 μέτρων, σύμφωνα με τις Αρχές.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι δύτες από την Τουρκία θα συνδράμουν στις έρευνες.

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«Εάν υπάρχουν άνθρωποι ακόμη μέσα στο πλοίο, η πρόσβαση σε αυτούς δεν φαίνεται εύκολη αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Ερχουρμάν. «Καταβάλλονται προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν και άλλες τεχνολογίες για την προσέγγισή τους».

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού σκάφη της ακτοφυλακής της τουρκοκυπριακής πλευράς και ελικόπτερα διάσωσης έσπευσαν νωρίτερα στην περιοχή.

Ασθενοφόρα στάλθηκαν επίσης στο σημείο, προκειμένου να μεταφέρουν τους διασωθέντες σε τοπικά νοσοκομεία.

Πλήθος συγγενών έχει συγκεντρωθεί στο Νοσοκομείο της κατεχόμενης Κερύνειας το βράδυ της Κυριακής, περιμένοντας με αγωνία νέα για την κατάσταση των αγαπημένων τους προσώπων.

Πολλά από τα θύματα και τους επιζώντες εκτιμάται ότι είναι Τούρκοι υπήκοοι που επέστρεφαν στη χώρα τους με το φέρι.

«Το πλοίο κινούνταν πολύ άσχημα. Συνέχεια σηκωνόταν από το νερό και έπεφτε ξανά με δύναμη. Κουνιόταν βίαια», δήλωσε ο επιζών Εφέ Μουλτίτσι στο CNN Türk.

Πρόσθεσε: «Τρία ή τέσσερα λεπτά αργότερα, το φέρι σηκώθηκε ψηλά στον αέρα και στη συνέχεια έπεσε με δύναμη. Η μπροστινή αριστερή πλευρά άνοιξε και άρχισε να μπαίνει νερό».

Σύμφωνα με τις Αρχές, το φέρι μετέφερε συνολικά 267 ανθρώπους, εκ των οποίων 161 διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ 76 επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Η κυβέρνηση της αυτοαποκαλούμενης Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου κήρυξε τριήμερο πένθος για την τραγωδία.

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Ο Ουνάλ Ουστέλ, πρωθυπουργός της αυτοαποκαλούμενης ΤΔΒΚ, επιβεβαίωσε ότι ο καπετάνιος του πλοίου και επτά μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν.

Χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «τη μεγαλύτερη ναυτική τραγωδία» στην ιστορία της χώρας, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης θα συνεχιστούν μέχρι να εντοπιστούν όλοι οι αγνοούμενοι.

Πρόσθεσε: «Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι. Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Βρισκόμαστε επί τόπου με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις και τα μέσα μας».

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και δήλωσε ότι η κυβέρνησή του συντονίζει τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης με τη βόρεια Κύπρο.

«Ελπίζουμε ότι θα έχουμε θετικά νέα», δήλωσε ο Ερντογάν την Κυριακή στην Άγκυρα, κατά τη διάρκεια τελετής αποφοίτησης της Τουρκικής Στρατιωτικής Ακαδημίας.

Η απόσταση διά θαλάσσης μεταξύ της κατεχόμενης Κερύνειας και του Τάσουτζου είναι περίπου 40 μίλια, με το ταξίδι να είναι σχετικά σύντομο σε σύγκριση με άλλες ακτοπλοϊκές διαδρομές στη Μεσόγειο.

Η πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις βόρειες ακτές την Κυριακή περιέγραφε τη θάλασσα ως γενικά «ήπια», δηλαδή με μικρά και ήρεμα κύματα.

Ωστόσο, περίπου δύο μίλια από την ακτή, τα πλοία εκτίθενται περισσότερο και μπορεί να επηρεάζονται αισθητά από τα κύματα.

Ο δήμαρχος της κατεχόμενης Κερύνειας, Μουράτ Σενκούλ, δήλωσε ότι η κατάσταση είναι «πολύ σοβαρή» και ότι οι ομάδες διάσωσης εξακολουθούν να προσπαθούν να προσεγγίσουν 23 ανθρώπους.

Όπως είπε, το πλοίο ανήκε στη ναυτιλιακή εταιρεία Filo Denizcilik και βυθίστηκε στα ανοιχτά της παραλίας Ντιάνα, στις βόρειες ακτές του νησιού.

Η ΤΔΒΚ, η οποία αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία, ελέγχει το βόρειο ένα τρίτο της Κύπρου, η οποία παραμένει διαιρεμένη από το 1974.

Η Άγκυρα κατέλαβε το συγκεκριμένο τμήμα του νησιού εκείνη τη χρονιά, σε απάντηση σε πραξικόπημα Ελληνοκυπρίων που οργανώθηκε με την υποστήριξη της Αθήνας και είχε ως στόχο την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.

Η ΤΔΒΚ συνδέεται σήμερα με την Τουρκία μέσω τακτικών αεροπορικών και θαλάσσιων δρομολογίων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε σε ανάρτησή του στο X την Κυριακή ότι η κυβέρνηση εξέφρασε την ετοιμότητά της να συνδράμει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης με όλα τα διαθέσιμα μέσα.

«Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οι σκέψεις μας είναι με εκείνους που έχασαν τη ζωή τους, με τους τραυματίες και με όλους όσοι βιώνουν αυτή την τραγωδία», ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης.

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