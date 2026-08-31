Κερύνεια: Αγωνία για τους αγνοούμενους - Οικογένειες, μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι ανάμεσά τους

Στους αγνοούμενους περιλαμβάνονται οικογένειες, μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι, μεταξύ των οποίων η 14χρονη Saliha Miray Biçer και ο 6χρονος αδελφός της.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Κερύνεια: Αγωνία για τους αγνοούμενους - Οικογένειες, μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι ανάμεσά τους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τουλάχιστον οκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους και 18 αγνοούνται μετά το ναυάγιο του καταμαράν στα ανοιχτά της Κερύνειας.
  • Στους αγνοούμενους περιλαμβάνονται οικογένειες, μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι, μεταξύ των οποίων η 14χρονη Saliha Miray Biçer και ο 6χρονος αδελφός της.
  • Συνολικά 242 επιβάτες διασώθηκαν, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται με τη χρήση αεροσκαφών, drones και πλοίων.
  • Στα κατεχόμενα κηρύχθηκε τριήμερο εθνικό πένθος έως τις 2 Σεπτεμβρίου.
  • Ο καπετάνιος και επτά μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν, καθώς το πλοίο ήταν παροπλισμένο, ασυντήρητο και αρχικά χωρίς άδεια ναυσιπλοΐας, παρά την έγκριση που δόθηκε για το ταξίδι.
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Οικογενειακές τραγωδίες εκτυλίσσονται πίσω από το ναυάγιο του καταμαράν που βυθίστηκε στα ανοιχτά της Κερύνειας παρασύροντας στον θάνατο τουλάχιστον οκτώ άτομα, ενώ αγνοούνται άλλοι 18, για τους οποίους οι ελπίδες να βρεθούν ζωντανοί εξανεμίζονται.

Τα τουρκοκυπριακά Μέσα Ενημέρωσης έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες τόσο των θυμάτων όσο και των ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά το ναυάγιο, το οποίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (30/08) στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για οκτώ νεκρούς, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνοουμένων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με τον λεγόμενο «υπουργό μεταφορών» Ερχάν Αρικλί, συνολικά 242 επιβάτες κατάφεραν να διασωθούν.

Οι προσπάθειες εντοπισμού των αγνοουμένων από το καταμαράν της Filojet συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τη συμμετοχή αεροσκαφών, drones, ελικοπτέρων εξοπλισμένων με συστήματα νυχτερινής όρασης και πλοίων. Με το πρώτο φως της ημέρας οι επιχειρήσεις έρευνας στη θάλασσα και από αέρος επρόκειτο να επαναληφθούν.

Στα κατεχόμενα έχει κηρυχθεί τριήμερο «εθνικό πένθος», το οποίο θα διαρκέσει έως τη δύση του ηλίου στις 2 Σεπτεμβρίου.

Μεταξύ των 18 αγνοουμένων φέρεται να βρίσκονται παιδιά, οικογένειες και ηλικιωμένοι. Οι λεγόμενες «αρχές», αλλά και συγγενείς των αγνοουμένων, απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε ή έχει δει κάποιο από τα συγκεκριμένα πρόσωπα να επικοινωνήσει άμεσα με την πλησιέστερη «δύναμη ασφαλείας».

Ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκονται η 14χρονη Saliha Miray Biçer και ο 6χρονος αδελφός της, Mehmet Asaf Biçer.

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Nihat Pancar

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Elif Bayır, Mehmet Bayhan και η 14χρονη Nisa Törer

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Nurcan Hilaloğlu, Asel Hilaloğlu και Nazife Özbolat

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Elmas Demir, Gülcan Gülay, Şerife Özdemir και Hüseyin Özdemir

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Nurcan Hilaloğlu και η κόρη της, Mehmet Nuri Ayran και Özgür Gönül

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İsmail Kurt

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Süleyman Erdoğan

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Συνελήφθη ο καπετάνιος και μέλη του πληρώματος

Εξάλλου, οι τουρκοκυπριακές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του καπετάνιου του πλοίου και επτά μελών του πληρώματος, ενώ εξετάζεται ενδελεχώς κι ο φάκελος του πλοίου, το οποίο ήταν παροπλισμένο για χρόνια, ήταν ασυντήρητο και του είχε αφαιρεθεί η άδεια ναυσιπλοΐας.

Παρόλα αυτά, έλαβε έγκριση για να ταξιδεύει κανονικά, και πλέον μπαίνουν στο μικροσκόπιο εκτός από την εταιρεία διαχείρισης, και οι κρατικοί υπάλληλοι των υπηρεσιών που άναψαν το «πράσινο φως» για να ταξιδέψει το Express της Filo Jet.

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