Δαμιανός: Συντονισμός Αθήνας - Λευκωσίας για την ηλεκτρική διασύνδεση - Ολοκλήρωση έως το 2031

Η κυπριακή πλευρά είναι ικανοποιημένη από τη μέχρι τώρα εξέλιξη, τόνισε ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Newsroom

Δαμιανός: Συντονισμός Αθήνας - Λευκωσίας για την ηλεκτρική διασύνδεση - Ολοκλήρωση έως το 2031

Το δρομολόγιο που θα ακολουθήσει το ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» 

ΚΥΠΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2031, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας της Κύπρου Μιχάλη Δαμιανό.
  • Η έκδοση της NAVTEX και η έναρξη ερευνητικών εργασιών αποτελούν σημαντικά βήματα για την προώθηση του έργου.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει 658 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση της διασύνδεσης, με τη συμμετοχή της Γαλλίας να έχει ιδιαίτερη σημασία.
  • Υπάρχει συνεχής συντονισμός μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου για την υλοποίηση του έργου, παρά τις ενδεχόμενες δυσκολίες και τις δηλώσεις της Τουρκίας.
  • Η διασύνδεση θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα επιτρέψει τη μελλοντική επέκταση του δικτύου προς το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή.
Snapshot powered by AI

Την αισιοδοξία της Λευκωσίας για την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, εξέφρασε ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μιχάλης Δαμιανός, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «LiveNow» του ΕΡΤnews.

Όπως ανέφερε, η έκδοση της NAVTEX και η έναρξη των ερευνών αποτελούν σημαντικά βήματα για την προώθηση του έργου, ενώ εκτίμησε ότι υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να συνεχιστεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Ο Κύπριος υπουργός επανέλαβε ότι στόχος είναι η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης έως τα τέλη του 2031, όπως έχει αναφερθεί και από τον ΑΔΜΗΕ, υπογραμμίζοντας ότι το χρονοδιάγραμμα θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη ενός σύνθετου έργου που απαιτεί χρόνο.

Αναφερόμενος στην έναρξη των ερευνητικών εργασιών, σημείωσε ότι η αναχώρηση του πλοίου που θα πραγματοποιήσει τις μετρήσεις αναμενόταν μέσα στις επόμενες ημέρες, επισημαίνοντας ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία εάν αυτό συμβεί σήμερα, αύριο ή μεθαύριο. «Σημασία έχει ότι προχωράει το ίδιο το έργο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η έκδοση της NAVTEX και η έναρξη των μετρήσεων αποτελούν σημαντικά στάδια για την υλοποίησή του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μιχάλης Δαμιανός στη συμμετοχή της Γαλλίας και στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι η εμπλοκή του γαλλικού παράγοντα έχει ιδιαίτερη σημασία, τόσο λόγω των γαλλικών συμφερόντων στο έργο όσο και λόγω της ευρύτερης ευρωπαϊκής διάστασής του.

Όπως εξήγησε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει χρηματοδότηση ύψους 658 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία του για την ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική. Παράλληλα, χαρακτήρισε θετική την ενεργότερη εμπλοκή της Γαλλίας, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τις ευρωπαϊκές τοποθετήσεις υπέρ της προώθησης της διασύνδεσης.

Σχετικά με τις διπλωματικές διεργασίες και τις τελευταίες τοποθετήσεις της Άγκυρας, ο Κύπριος υπουργός απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις της τουρκικής πλευράς, σημειώνοντας ότι η Λευκωσία επικεντρώνεται στην υλοποίηση του έργου, στη βάση των συμφωνημένων διαδικασιών και του διεθνούς δικαίου.

Επισήμανε, παράλληλα, ότι υπάρχει συντονισμός μεταξύ της ελληνικής και της κυπριακής κυβέρνησης, ο οποίος, όπως είπε, θα συνεχιστεί για την αντιμετώπιση όλων των πιθανών σεναρίων. Υπενθύμισε ότι το 2025 πραγματοποιήθηκε συνάντηση σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Έλληνα πρωθυπουργού, κατά την οποία συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα για τη συνέχιση του έργου.

«Δυσκολίες ενδεχομένως να υπάρξουν στο μέλλον, αλλά θεωρούμε ότι συντονισμός υπάρχει και θα υπάρχει για όλα τα ενδεχόμενα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυπριακή πλευρά είναι ικανοποιημένη από τη μέχρι τώρα εξέλιξη.

Πέρα από τη γεωπολιτική διάσταση, ο Μιχάλης Δαμιανός υπογράμμισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου αποτελεί πρωτίστως ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως σημείωσε, η υλοποίησή της θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, καθώς θα αποτελέσει την πρώτη ηλεκτρική διασύνδεση της χώρας με άλλο κράτος. Παράλληλα, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω επέκταση του ενεργειακού δικτύου προς το Ισραήλ και, μέσω αυτού, προς την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο υπουργός χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερα σημαντικό όχι μόνο για την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ισραήλ και τη Γαλλία, υπογραμμίζοντας ότι η ολοκλήρωσή του εξυπηρετεί ευρύτερα ενεργειακά συμφέροντα.

Τέλος, αναφέρθηκε στη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο του σχήματος «3+1», χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό πυλώνα της ενεργειακής στρατηγικής της περιοχής. Όπως είπε, η συγκεκριμένη συνεργασία έχει τη στήριξη των ΗΠΑ, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι εταίροι αντιλαμβάνονται τη σημασία του έργου με τον ίδιο τρόπο όπως η Αθήνα και η Λευκωσία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:47LIFESTYLE

Συγκινεί η Ελένη Καστάνη για τον θάνατο του πρώην σύζύγου της: «Μέχρι που έφυγε από τη ζωή ήμασταν μαζί, παρ'όλο που είχαμε χωρίσει»

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Λήξη συναγερμού στον Λευκό Οίκο: Συνελήφθησαν δύο άτομα μετά από περιστατικά με οχήματα

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία οδός: Νταλίκα ακινητοποιήθηκε στη σήραγγα Δρίσκου - Ταλαιπωρία για οδηγούς και επιβάτες, ουρές χιλιομέτρων

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Οι ημερομηνίες κλήρωσης στα Πειραματικά και εξετάσεων στα Πρότυπα, Ωνάσεια, Εκκλησιαστικά

20:19ΚΥΠΡΟΣ

Δαμιανός: Συντονισμός Αθήνας - Λευκωσίας για την ηλεκτρική διασύνδεση - Ολοκλήρωση έως το 2031

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Λήξη συναγερμού στο Blue Star 1 – Δεν βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός

20:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πρεμιέρα για τις αιτήσεις στο «myΘέρμανση» – Έρχονται νέες μειώσεις στα καύσιμα

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Εκατομμύρια άνθρωποι υποδέχθηκαν τον πάπα Λέων στο Μπουένος Άιρες - Διανυκτέρευσαν στους δρόμους

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για οδηγό στον περιφερειακό Καμένων Βούρλων – Του πέταξαν πορτοκάλια στο παρμπρίζ

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Η στιγμή που αγωνιστικό αυτοκίνητο φεύγει εκτός δρόμου και κάνει τούμπες στον αέρα - Βίντεο

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία κατηγορεί το Ιράν για την κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ

19:45ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τραγωδία Γεροπόταμου: Ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό πρώην δήμαρχος και αντιδήμαρχος

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από άγρια επίθεση νεαρών ληστών σε επιβάτη του Μετρό Μοναστηράκι - Χτύπησαν 21χρονο για να του αρπάξουν αλυσίδα από το λαιμό

19:39LIFESTYLE

Μια γυναίκα: Αλλαγή στον προγραμματισμό του ALPHA – Πότε θα δούμε το επόμενο επεισόδιο;

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Δέλτα

19:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λήξη συναγερμού για ύποπτο αντικείμενο στο κέντρο της Αθήνας

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Προεδρικές εκλογές στη Γαλλία: Βάλτος στον δρόμο προς το Ελιζέ - Ποιος θα ανατρέψει τα δεδομένα;

19:07ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν περίμενα ποτέ κάτι τέτοιο»: Τι λέει η μητέρα του νεογνού στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον θάνατό του

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο λιμάνι του Πειραιά - Καταγγελία για βόμβα στο Blue Star 1

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Στους 16 οι νεκροί από την έκρηξη σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στη Σμύρνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:41ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από άγρια επίθεση νεαρών ληστών σε επιβάτη του Μετρό Μοναστηράκι - Χτύπησαν 21χρονο για να του αρπάξουν αλυσίδα από το λαιμό

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ο Γραίγος φεύγει και ο Γαρμπής έρχεται - Η πρόγνωση για τις επόμενες μέρες

19:39LIFESTYLE

Μια γυναίκα: Αλλαγή στον προγραμματισμό του ALPHA – Πότε θα δούμε το επόμενο επεισόδιο;

17:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Δακτυλίδης - Η καριέρα και οι ρόλοι που τον έκαναν γνωστό

08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

19:07ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν περίμενα ποτέ κάτι τέτοιο»: Τι λέει η μητέρα του νεογνού στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον θάνατό του

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Πάτρα: 47χρονος απειλούσε να ανατινάξει το σπίτι του με υγραέριο- Επιτέθηκε με φτυάρι σε αστυνομικό, έριξε εύφλεκτο υλικό σε άλλον

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πλήρης οδηγός για τις προθεσμίες, τις πληρωμές και τις κλιμακωτές προσαυξήσεις από 25% έως 100%

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Στην προποφόλη στρέφονται οι έρευνες - Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

16:10LIFESTYLE

GNTM: H ώρα της γυμνής φωτογράφισης έφτασε

14:13ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βούλα: Αθωώθηκε ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής που είχε συλληφθεί μετά από καταγγελίες μαθητών

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Η στιγμή που αγωνιστικό αυτοκίνητο φεύγει εκτός δρόμου και κάνει τούμπες στον αέρα - Βίντεο

19:45ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τραγωδία Γεροπόταμου: Ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό πρώην δήμαρχος και αντιδήμαρχος

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες για σχεδιάστρια μόδας: Έπαιρνε χρήματα για φορέματα και νυφικά και γινόταν «καπνός»

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο λιμάνι του Πειραιά - Καταγγελία για βόμβα στο Blue Star 1

20:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πρεμιέρα για τις αιτήσεις στο «myΘέρμανση» – Έρχονται νέες μειώσεις στα καύσιμα

09:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 25άρια τις επόμενες ημέρες - Πού θα ανέβει ραγδαία ο υδράργυρος

15:38ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά:Από τις χαμηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών στους 24 με 25 βαθμούς – Αισθητή άνοδος έως την Παρασκευή

11:47ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει πραγματικά όταν πεθαίνουμε; Επιστήμονες ισχυρίζονται ότι έχουν την απάντηση

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Κλίμα 2026: «Εκτός ελέγχου» – Ο WMO προειδοποιεί ότι το Ελ Νίνιο αλλάζει τον καιρό παγκοσμίως

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ