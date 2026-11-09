Δαμιανός: Συντονισμός Αθήνας - Λευκωσίας για την ηλεκτρική διασύνδεση - Ολοκλήρωση έως το 2031

Snapshot Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2031, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας της Κύπρου Μιχάλη Δαμιανό.

Η έκδοση της NAVTEX και η έναρξη ερευνητικών εργασιών αποτελούν σημαντικά βήματα για την προώθηση του έργου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει 658 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση της διασύνδεσης, με τη συμμετοχή της Γαλλίας να έχει ιδιαίτερη σημασία.

Υπάρχει συνεχής συντονισμός μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου για την υλοποίηση του έργου, παρά τις ενδεχόμενες δυσκολίες και τις δηλώσεις της Τουρκίας.

Η διασύνδεση θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα επιτρέψει τη μελλοντική επέκταση του δικτύου προς το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή. Snapshot powered by AI

Την αισιοδοξία της Λευκωσίας για την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, εξέφρασε ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μιχάλης Δαμιανός, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «LiveNow» του ΕΡΤnews.

Όπως ανέφερε, η έκδοση της NAVTEX και η έναρξη των ερευνών αποτελούν σημαντικά βήματα για την προώθηση του έργου, ενώ εκτίμησε ότι υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να συνεχιστεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Ο Κύπριος υπουργός επανέλαβε ότι στόχος είναι η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης έως τα τέλη του 2031, όπως έχει αναφερθεί και από τον ΑΔΜΗΕ, υπογραμμίζοντας ότι το χρονοδιάγραμμα θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη ενός σύνθετου έργου που απαιτεί χρόνο.

Αναφερόμενος στην έναρξη των ερευνητικών εργασιών, σημείωσε ότι η αναχώρηση του πλοίου που θα πραγματοποιήσει τις μετρήσεις αναμενόταν μέσα στις επόμενες ημέρες, επισημαίνοντας ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία εάν αυτό συμβεί σήμερα, αύριο ή μεθαύριο. «Σημασία έχει ότι προχωράει το ίδιο το έργο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η έκδοση της NAVTEX και η έναρξη των μετρήσεων αποτελούν σημαντικά στάδια για την υλοποίησή του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μιχάλης Δαμιανός στη συμμετοχή της Γαλλίας και στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι η εμπλοκή του γαλλικού παράγοντα έχει ιδιαίτερη σημασία, τόσο λόγω των γαλλικών συμφερόντων στο έργο όσο και λόγω της ευρύτερης ευρωπαϊκής διάστασής του.

Όπως εξήγησε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει χρηματοδότηση ύψους 658 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία του για την ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική. Παράλληλα, χαρακτήρισε θετική την ενεργότερη εμπλοκή της Γαλλίας, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τις ευρωπαϊκές τοποθετήσεις υπέρ της προώθησης της διασύνδεσης.

Σχετικά με τις διπλωματικές διεργασίες και τις τελευταίες τοποθετήσεις της Άγκυρας, ο Κύπριος υπουργός απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις της τουρκικής πλευράς, σημειώνοντας ότι η Λευκωσία επικεντρώνεται στην υλοποίηση του έργου, στη βάση των συμφωνημένων διαδικασιών και του διεθνούς δικαίου.

Επισήμανε, παράλληλα, ότι υπάρχει συντονισμός μεταξύ της ελληνικής και της κυπριακής κυβέρνησης, ο οποίος, όπως είπε, θα συνεχιστεί για την αντιμετώπιση όλων των πιθανών σεναρίων. Υπενθύμισε ότι το 2025 πραγματοποιήθηκε συνάντηση σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Έλληνα πρωθυπουργού, κατά την οποία συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα για τη συνέχιση του έργου.

«Δυσκολίες ενδεχομένως να υπάρξουν στο μέλλον, αλλά θεωρούμε ότι συντονισμός υπάρχει και θα υπάρχει για όλα τα ενδεχόμενα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυπριακή πλευρά είναι ικανοποιημένη από τη μέχρι τώρα εξέλιξη.

Πέρα από τη γεωπολιτική διάσταση, ο Μιχάλης Δαμιανός υπογράμμισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου αποτελεί πρωτίστως ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως σημείωσε, η υλοποίησή της θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, καθώς θα αποτελέσει την πρώτη ηλεκτρική διασύνδεση της χώρας με άλλο κράτος. Παράλληλα, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω επέκταση του ενεργειακού δικτύου προς το Ισραήλ και, μέσω αυτού, προς την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο υπουργός χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερα σημαντικό όχι μόνο για την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ισραήλ και τη Γαλλία, υπογραμμίζοντας ότι η ολοκλήρωσή του εξυπηρετεί ευρύτερα ενεργειακά συμφέροντα.

Τέλος, αναφέρθηκε στη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο του σχήματος «3+1», χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό πυλώνα της ενεργειακής στρατηγικής της περιοχής. Όπως είπε, η συγκεκριμένη συνεργασία έχει τη στήριξη των ΗΠΑ, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι εταίροι αντιλαμβάνονται τη σημασία του έργου με τον ίδιο τρόπο όπως η Αθήνα και η Λευκωσία.

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