Καλώδιο: Γιατί ο Φιντάν απάντησε «όλα καλά» - Ερωτήματα για γαλλική ενημέρωση στην Τουρκία

Snapshot Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» θα πραγματοποιήσει έρευνες στα ανατολικά της Κρήτης μέχρι τις 6 Μαρτίου για το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας–Κύπρου.

Η Ελλάδα υποστηρίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και δηλώνει ότι είναι η μοναδική αρμόδια αρχή αδειοδότησης στην περιοχή.

Η Γαλλία ενημέρωσε την Τουρκία μέσω ρηματικής διακοίνωσης για τις εργασίες του καλωδίου, κάτι που θεωρείται επαρκής ενημέρωση από τουρκικές πηγές.

Η Τουρκία δεν αναμένεται να παρεμποδίσει τις έρευνες και επιθυμεί να αποφευχθεί ένταση, ενώ θεωρεί επαρκή την ενημέρωση από τη Γαλλία χωρίς να απαιτεί ξεχωριστή ενημέρωση από την Ελλάδα.

Δεν προβλέπεται παρεμπόδιση των εργασιών του γαλλικού πλοίου, αν και δεν αποκλείεται η παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων σε απόσταση από την περιοχή. Snapshot powered by AI

Σήμερα κατά τα φαινόμενα το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» θα αναχωρήσει από την Κρήτη, προκειμένου να εκτελέσει εργασίες για το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου που συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο.

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» προγραμματίζεται να πραγματοποιήσει έρευνες στα ανατολικά της Κρήτης μέχρι τις 6 Μαρτίου, με ελληνική και κυπριακή συντονισμένη NAVTEX. Η Αθήνα δηλώνει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει, επικαλούμενη τα «κυριαρχικά δικαιώματά» της, ενώ κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα αποτελεί τη «μοναδική αρμόδια αρχή αδειοδότησης» στην εν λόγω περιοχή.

Στο μεταξύ ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι η Γαλλία ενημέρωσε την Τουρκία με ρηματική διακοίνωση για τις εργασίες του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου.

Σημειώνεται ότι μετά την κρίση με τις NAVTEX μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, ο δημοσιογράφος Μανώλης Κοστίδης ρώτησε τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σχετικά με τις εντάσεις και εκείνος απάντησε: Όλα είναι φυσιολογικά.

Υπήρξε γαλλική ενημέρωση στην Τουρκία;

Η Τουρκία δεν αναμένεται να παρεμποδίσει τις έρευνες του γαλλικού πλοίου για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου (GSI), καθώς, σύμφωνα με τουρκικές πηγές που μίλησαν στο MEGA και τη Μαρία Ζαχαράκη, η επικοινωνία της γαλλικής πλευράς με την Άγκυρα θεωρείται επαρκής για να προχωρήσουν οι εργασίες.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί ένταση στο πεδίο και ότι έχει διαμορφωθεί μια φόρμουλα συνεννόησης μέσω της Γαλλίας, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή ενημέρωση από την Ελλάδα.«Από τη στιγμή που το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών υπέβαλε το αίτημα, δεν θα υπάρξει πρόβλημα», ανέφεραν χαρακτηριστικά.Οι ίδιες πηγές διευκρίνισαν ότι για την Τουρκία αρκεί η ενημέρωση από το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, παραπέμποντας στο προηγούμενο των ιταλικών ερευνών στην Κάσο το 2024, όταν, όπως υποστηρίζουν, ακολουθήθηκε ανάλογη διαδικασία.

«Δεν θα υπάρξει πρόβλημα να προχωρήσει το πλοίο»

Αναφορικά με την έναρξη των ερευνών του γαλλικού πλοίου, που αναμένεται τη Δευτέρα, δεν προβλέπεται παρεμπόδιση των εργασιών.Δεν αποκλείεται, ωστόσο, το ενδεχόμενο παρουσίας τουρκικών πολεμικών πλοίων σε απόσταση από την περιοχή των ερευνών, δεδομένης και της αναμενόμενης παρουσίας ελληνικών ναυτικών δυνάμεων.

Χατζηβασιλείου: Γνωστοποίηση όχι αδειοδότηση

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, ανέφερε σχετικά: «Άδεια για το GSI ζητήθηκε από Ελλάδα και Κύπρο. Μετά υπήρξε γραπτή γνωστοποίηση μέσω ρηματικής διακοίνωσης και όχι για αίτημα αδειοδότησης. Είναι συνήθης πρακτική να ενημερώνεται γειτονικές χώρες. Είναι σφάλμα να μπερδεύεται για αδειοδότηση με την γνωστοποίηση. Κάθε κίνηση που κάνουν οι Γάλλοι δεν αφορά την Ελλάδα. Μπορεί να κάνει ό,τι επιθυμεί για να υπερασπίσει τα συμφέροντά της και της εταιρείας της. Η Γαλλία αποφάσισε να κάνει γνωστοποίηση μέσω ρηματικής διακοίνωσης. Δεν συνεπάγεται αναγνώριση δικαιοδοσίας»

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