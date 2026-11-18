Snapshot Ο Τζεφ Μπέζος είχε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον ως τον νέο Τζέιμς Μποντ, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις λόγω της δημοτικότητάς του.

Η Amazon MGM Studios πραγματοποίησε αυστηρή διαδικασία επιλογής με πέντε φιναλίστ, δοκιμαστικά μπροστά στην κάμερα και τελική αξιολόγηση σε συνεδρίαση δύο ωρών.

Η απόφαση για τον Πάτινσον ήταν ομόφωνη και αδιαμφισβήτητη μετά τα δοκιμαστικά, με τον σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ και την υπόλοιπη δημιουργική ομάδα να στηρίζουν την επιλογή.

Η νέα ταινία Τζέιμς Μποντ θα ξεκινήσει παραγωγή το 2027 και θα είναι η πρώτη μετά την εξαγορά της MGM από την Amazon το 2022.

Τον Μάρτιο του 2025, η Amazon MGM Studios απέκτησε τον δημιουργικό έλεγχο του κινηματογραφικού σύμπαντος του 007 μέσω συμφωνίας με τους παραγωγούς Μάικλ Τζ. Γουίλσον και Μπάρμπαρα Μπρόκολι. Snapshot powered by AI

Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Amazon, Τζεφ Μπέζος, αποκάλυψε ότι είχε ενεργό και καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία επιλογής του ηθοποιού που θα ενσαρκώσει τον Τζέιμς Μποντ, με τον Ρόμπερτ Πάτινσον να εξασφαλίζει τελικά τον πολυπόθητο ρόλο, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις των στελεχών της εταιρείας λόγω της ήδη μεγάλης δημοσιότητάς του.

Μιλώντας σε εκδήλωση του Semafor με τίτλο Silicon Valley & The World, το Variety αναφέρει ότι ο Μπέζος αποκάλυψε πώς η Amazon MGM Studios περιόρισε σταδιακά τον μεγάλο αριθμό υποψηφίων σε πέντε φιναλίστ, προτού καταλήξει στον πρωταγωνιστή του «The Batman» μέσα στο Σαββατοκύριακο.

«Ακολουθήσαμε μια εξαιρετικά αυστηρή διαδικασία και πήραμε την τελική απόφαση την Παρασκευή. Αρχικά υπήρχε μια μεγάλη ομάδα υποψηφίων, την οποία περιορίσαμε σε πέντε φιναλίστ. Πραγματοποιήσαμε κανονικά δοκιμαστικά μπροστά στην κάμερα, με τον παραδοσιακό τρόπο. Είχαν πλήρη κοστούμια, πραγματικά σκηνικά και άλλους ηθοποιούς μαζί τους. Κάναμε τρεις διαφορετικές σκηνές με καθέναν από τους πέντε υποψηφίους και στη συνέχεια συγκεντρωθήκαμε την Παρασκευή για να παρακολουθήσουμε επί δύο ώρες όλα τα δοκιμαστικά και να τα αξιολογήσουμε», εξήγησε ο Μπέζος.

«Ήταν προφανές ότι είναι ο Τζέιμς Μποντ»

Καθώς ο ρόλος του 007 αποτελούσε παραδοσιακά το εφαλτήριο για την ανάδειξη λιγότερο γνωστών ηθοποιών, ο Μπέζος παραδέχθηκε ότι η δημιουργική ομάδα, στην οποία συμμετείχε και ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ, είχε αρχικά αναρωτηθεί εάν η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα του Πάτινσον θα μπορούσε να λειτουργήσει εις βάρος του.

Ωστόσο, μόλις ξεκίνησαν τα δοκιμαστικά μπροστά στην κάμερα, κάθε αμφιβολία εξαφανίστηκε αμέσως.

«Όταν φτάσαμε σε αυτή τη λίστα των πέντε υποψηφίων, όλοι ήταν καταπληκτικοί. Ωστόσο, υπήρχε κάτι ξεχωριστό στον Ρομπ και στην ερμηνεία του. Η επιλογή του δεν αμφισβητήθηκε ούτε στιγμή. Ο Ντενί [Βιλνέβ], ο σκηνοθέτης, και όλοι εμείς στραφήκαμε προς τον Ρομπ. Αρχικά είχαμε μια μικρή προκατάληψη εναντίον του, απλώς και μόνο επειδή είναι ήδη τόσο διάσημος. Σκεφτόμασταν μήπως θα έπρεπε να επιλέξουμε κάποιον λιγότερο γνωστό. Όμως, στα δοκιμαστικά ήταν τόσο προφανές ότι αυτός είναι ο Τζέιμς Μποντ», δήλωσε ο Μπέζος.

Μια νέα εποχή για τον 007

Η Amazon MGM Studios ανακοίνωσε επίσημα τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, βάζοντας τέλος σε χρόνια σεναρίων και εικασιών μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ από τον εμβληματικό ρόλο.

Σε δήλωσή του με αφορμή την ανακοίνωση, ο Πάτινσον χαρακτήρισε την ανάληψη του ρόλου ως «τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής του», ενώ εξήρε τη σπουδαία δημιουργική ομάδα που συγκροτήθηκε για το επόμενο κεφάλαιο του κινηματογραφικού franchise. Σε αυτήν περιλαμβάνονται ο Ντενί Βιλνέβ στη σκηνοθεσία, ο Στίβεν Νάιτ στη συγγραφή του σεναρίου, οι παραγωγοί Έιμι Πασκάλ και Ντέιβιντ Χέιμαν, καθώς και η εκτελεστική παραγωγός Τάνια Λαπόντ.

«Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου και το να μου εμπιστευτούν τον ρόλο του 007 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Ντενί, την Έιμι, τον Ντέιβιντ, την Τάνια και σε όλους στην Amazon MGM Studios για την εμπιστοσύνη τους. Το να πω ότι αυτός ο ρόλος είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα θα ήταν λίγο», δήλωσε ο Πάτινσον.

Ο Μπέζος δεν αποκάλυψε τα ονόματα των άλλων τεσσάρων ηθοποιών που συμμετείχαν στα δοκιμαστικά με τα κοστούμια. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου πριν από την τελική απόφαση, στους επικρατέστερους υποψηφίους βρίσκονταν οι Κάλουμ Τέρνερ, Τζος Ο'Κόνορ, Τζακ Λόουντεν και Νίκολας Χουλτ, μαζί με τον Πάτινσον.

Στα ονόματα που είχαν ακουστεί νωρίτερα για τον ρόλο περιλαμβάνονταν επίσης οι Τζέικομπ Ελόρντι, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Χάρις Ντίκινσον, Τομ Φράνσις και Χάρι Στάιλς.

Η νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή της το 2027, θα είναι η πρώτη κινηματογραφική παραγωγή του franchise μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της MGM από την Amazon το 2022.

Στη συνέχεια, τον Μάρτιο του 2025, ακολούθησε μια ιστορική συμφωνία κοινής επιχειρηματικής συνεργασίας, μέσω της οποίας η Amazon MGM Studios απέκτησε τον δημιουργικό έλεγχο του κινηματογραφικού σύμπαντος του 007 από τους επί σειρά ετών παραγωγούς Μάικλ Τζ. Γουίλσον και Μπάρμπαρα Μπρόκολι.

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