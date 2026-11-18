Snapshot Η Maserati δημιουργεί το Maserati Island, ένα πολυτελές οικιστικό συγκρότημα σε ιδιωτικό νησί στο Ντουμπάι με 840 κατοικίες και αποκλειστικές παροχές.

Το πρότζεκτ υλοποιείται σε συνεργασία με τη SAMANA COLLECTA και αποτελεί μέρος του τεχνητού αρχιπελάγους The World Islands στον Περσικό Κόλπο.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει 232 κατοικίες με ιδιωτικές πισίνες και ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα, σχεδιασμένες από τον Carlo Colombo.

Οι κοινόχρηστοι χώροι θα διαθέτουν έπιπλα Giorgetti Maserati Edition και η αισθητική θα βασίζεται στον σχεδιασμό των αυτοκινήτων Maserati.

Η σύνδεση με το Ντουμπάι θα γίνεται με πολυτελή σκάφη και οι πρώτες παραδόσεις κατοικιών προβλέπονται από το 2030. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Η Maserati μπορεί να είναι γνωστή για τα πολυτελή σπορ αυτοκίνητά της, όμως αυτή τη φορά το σήμα της τρίαινας θα εμφανιστεί σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Η ιταλική εταιρεία ανακοίνωσε τη δημιουργία του Maserati Island, ενός οικιστικού συγκροτήματος υψηλών προδιαγραφών σε ιδιωτικό νησί στα ανοιχτά του Ντουμπάι.

Το όλο πρότζεκτ υλοποιείται σε συνεργασία με τη SAMANA COLLECTA, μία νέα εταιρεία πολυτελών ακινήτων της SAMANA Developers, και θα αποτελέσει μέρος του The World Islands, του γνωστού τεχνητού αρχιπελάγους που βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το Maserati Island θα περιλαμβάνει 840 κατοικίες, επτά υπερπολυτελείς βίλες πάνω στο νερό και δύο ακόμη μέσα σε χώρους πρασίνου. Η πρώτη φάση προβλέπει 232 κατοικίες με ιδιωτικές πισίνες, από στούντιο μέχρι διαμερίσματα τεσσάρων υπνοδωματίων, με ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα.

Την αρχιτεκτονική και την εσωτερική διαμόρφωση επιμελείται ο Carlo Colombo του A++ Studio, ενώ στους κοινόχρηστους χώρους θα χρησιμοποιηθούν έπιπλα της συλλογής Giorgetti Maserati Edition. Η αισθητική θα αντλεί στοιχεία από τη σχεδιαστική ταυτότητα των αυτοκινήτων της Maserati.

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Οι κάτοικοι θα έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικές παραλίες, πισίνες, spa, εστιατόρια, μαρίνα και εγκαταστάσεις ευεξίας. Προβλέπεται ακόμη πλωτό ιταλικό εστιατόριο, ενώ η σύνδεση με το Ντουμπάι θα πραγματοποιείται μέσω ειδικών δρομολογίων με πολυτελή σκάφη.

Τέλος, να πούμε ότι το Maserati Island εντάσσεται στη νέα πρωτοβουλία Casa Maserati, μέσω της οποίας η εταιρεία επιδιώκει να επεκτείνει την παρουσία της στον χώρο της πολυτελούς κατοικίας. Οι πρώτες παραδόσεις κατοικιών προγραμματίζονται από το 2030.