Snapshot Ο σωρευτικός πληθωρισμός στην Ελλάδα την τελευταία επταετία ανήλθε στο 25,4%, χαμηλότερος από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (40,6%) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (31,1%).

Η Ελλάδα διαχειρίστηκε καλύτερα το διεθνές πληθωριστικό κύμα σε σχέση με πολλές χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, με 21 από τις 35 χώρες του ΟΟΣΑ να έχουν μεγαλύτερη αύξηση τιμών.

Ο υπουργός Επικρατείας αναγνώρισε τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και τόνισε τη σημασία των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την ελάφρυνση των βαρών μέσω αυξήσεων μισθών, φορολογικών ελαφρύνσεων και κοινωνικών επιδομάτων.

Παρά τις πιέσεις, η κυβέρνηση αξιολογεί την ευθύνη της με βάση την οικονομική ανάπτυξη, την αύξηση των επενδύσεων και απασχόλησης, τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη βελτίωση των καθαρών εισοδημάτων των πολιτών. Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα εμφανίζει μικρότερη σωρευτική αύξηση τιμών σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος. Επικαλούμενος τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για την πορεία του δείκτη τιμών καταναλωτή από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2026, ο υπουργός ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η χώρα, «με τα μέτρα που έχει λάβει, έχει καταφέρει να διαχειριστεί λίγο καλύτερα από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ το διεθνές πληθωριστικό κύμα».

Τα δεδομένα περιλαμβάνονται στη μηνιαία έκθεση του ΟΟΣΑ, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα στις 6 Νοεμβρίου. Όπως επισήμανε ο κ. Σκέρτσος, η αξιολόγηση των συγκριτικών στοιχείων οδηγεί σε δύο βασικές διαπιστώσεις.

Πρώτον, η άνοδος του κόστους ζωής δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο, αλλά ένα ευρύτερο διεθνές ζήτημα. Ειδικότερα, ο σωρευτικός πληθωρισμός κατά την τελευταία επταετία διαμορφώθηκε στο 40,6% για τις χώρες του ΟΟΣΑ και στο 31,1% για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεύτερον, στην Ελλάδα η αντίστοιχη αύξηση έφτασε το 25,4%, ποσοστό που, όπως ανέφερε ο υπουργός, είναι «σαφώς σημαντική αλλά χαμηλότερη από τον μέσο όρο ΟΟΣΑ & ΕΕ». Από τις 35 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, οι 21 παρουσίασαν μεγαλύτερη αύξηση τιμών από την Ελλάδα, με τα ποσοστά να ξεκινούν από 26,1% στη Γερμανία και να φτάνουν έως το 891,7% στην Τουρκία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υψηλότερες αυξήσεις από την ελληνική καταγράφηκαν σε 19 από τα συνολικά 27 κράτη-μέλη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Επικρατείας απάντησε και στην κριτική της αντιπολίτευσης σχετικά με τους κυβερνητικούς χειρισμούς απέναντι στην ακρίβεια, παραπέμποντας στις επιδόσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την Ισπανία, όπου η σωρευτική αύξηση του πληθωρισμού είναι υψηλότερη από εκείνη που καταγράφεται στην Ελλάδα.

Παράλληλα, ο κ. Σκέρτσος διευκρίνισε ότι τα συγκριτικά στοιχεία δεν αναιρούν τις οικονομικές δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά. «Γνωρίζουμε ότι αυτή η σύγκριση δεν λύνει το πρόβλημα για το νοικοκυριό που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα κάθε μήνα με το ενοίκιο, το σούπερ μάρκετ και τα έξοδα των παιδιών», σημείωσε χαρακτηριστικά. Όπως πρόσθεσε, είναι αναγκαίο να αξιολογείται η συνολική εικόνα, χωρίς να παραβλέπονται οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του διεθνούς κύματος ακρίβειας.

«Γι’ αυτό δουλεύουμε καθημερινά για να ελαφρύνουμε τα βάρη των νοικοκυριών», τόνισε, αναφερόμενος στις αυξήσεις μισθών και συντάξεων, στις σταθερές φορολογικές ελαφρύνσεις και στις στοχευμένες παροχές προς τις κοινωνικές ομάδες που δέχονται μεγαλύτερες οικονομικές πιέσεις. Μεταξύ των μέτρων που παρουσίασε περιλαμβάνονται η οικονομική στήριξη για την κάλυψη του κόστους στέγασης, οι ενισχύσεις προς τις νέες οικογένειες για την ανατροφή των παιδιών, η πρόσθετη βοήθεια για τα καύσιμα, καθώς και τα νέα μόνιμα επιδόματα που απευθύνονται σε συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο υπουργός Επικρατείας παραδέχθηκε ότι «για πολλές οικογένειες η πίεση παραμένει μεγάλη». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η δική μας ευθύνη κρίνεται από τη σταθερή ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση των επενδύσεων και της απασχόλησης, παράλληλα με τη μείωση του δημόσιου χρέους, τη σταθερή βελτίωση των μισθών και, φυσικά, από το αν οι πολίτες βλέπουν ουσιαστική διαφορά στο εισόδημα που τους μένει στο τέλος του μήνα».

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