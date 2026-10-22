Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα social media

Σκληρή κόντρα για την προστασία των παιδιών και την απαγόρευση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών

Αντώνης Ρηγόπουλος

Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα social media
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Το νομοσχέδιολέπει απαγόρευση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών, με εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2027.
  • Η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση για ανεύθυνη στάση και υπερασπίζεται την ανάγκη και νομιμότητα των μέτρων.
  • Η αντιπολίτευση εκφράζει επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα της απαγόρευσης, την επαλήθευση ηλικίας και την προστασία προσωπικών δεδομένων.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει κενά στον έλεγχο των πλατφορμών και τις κοινωνικές ανισότητες που μπορεί να προκαλέσει η απαγόρευση.
  • Η επαλήθευση ηλικίας θα ανατεθεί στις πλατφόρμες, με τη χρήση του Kids Wallet, αλλά ο μηχανισμός δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί.
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Σε πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την κυβέρνηση να κατηγορεί την αντιπολίτευση για ανεύθυνη στάση και τα κόμματα να αμφισβητούν τόσο την αποτελεσματικότητα των μέτρων όσο και τις κυβερνητικές προθέσεις του νομοσχεδίου που προβλέπει την απαγόρευση χρήσης των social media από παιδιά κάτω των 15 ετών, με έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2027.

Παρά τη γενική συμφωνία για την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων από τους κινδύνους του διαδικτύου, η κυβέρνηση δεν έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για την οριζόντια απαγόρευση, την επαλήθευση της ηλικίας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σκέρτσος: «Παίζετε το παιχνίδι των εταιρειών τεχνολογίας»

Ιδιαίτερα υψηλούς τόνους έχει χρησιμοποιήσει ο Άκης Σκέρτσος, καταλογίζοντας στην αντιπολίτευση «ισοπεδωτική, στείρα και ανεύθυνη στάση».

Ο υπουργός Επικρατείας υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση προχωρά σε μια αναγκαία και εφαρμόσιμη παρέμβαση, κατηγορώντας τα κόμματα ότι αρνούνται να στηρίξουν περιορισμούς απέναντι στους τεχνολογικούς κολοσσούς.

«Παίζετε το παιχνίδι των εταιρειών τεχνολογίας που δεν θέλουν να συμμορφωθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας την αντιπολίτευση να αναθεωρήσει τη στάση της.

Παράλληλα, απέρριψε τις κατηγορίες περί προεκλογικών σκοπιμοτήτων και επέμεινε ότι η νομοθετική πρωτοβουλία είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Χρηστίδης κατά Σκέρτσου: «Ο δικός σας κόσμος είναι γεμάτος ψέματα»

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου και του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media.

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο Άκης Σκέρτσος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι με τη στάση της εξυπηρετεί τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να περιμένει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να λάβει μέτρα για την προστασία των παιδιών.

«Εσείς μπορεί να μην ενδιαφέρεστε για τα παιδιά μας. Εμείς, όμως, ενδιαφερόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προκαλώντας την αντίδραση του Παύλου Χρηστίδη.

«Εμείς μιλάμε για έναν κόσμο που έχει τα προβλήματά του, τον ψηφιακό κόσμο. Αλλά υπάρχει και ένας ψεύτικος κόσμος, ο δικός σας κόσμος. Ένας κόσμος γεμάτος ψέματα», απάντησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αμφισβητώντας παράλληλα τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς για τη νομοθεσία που ισχύει στη Γαλλία.

Ο Παύλος Χρηστίδης υποστήριξε επίσης ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε να λάβει μέτρα για την προστασία των ανηλίκων.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για ηλικιακά διαβαθμισμένη πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι «εφαρμόζεται αύριο το πρωί», σε αντίθεση με την κυβερνητική ρύθμιση που προβλέπει οριζόντια απαγόρευση για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Σε αντίστοιχους τόνους κινήθηκε και η παρέμβαση του Στέφανου Παραστατίδη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος καταλόγισε στην κυβέρνηση εργαλειοποίηση της προστασίας των ανηλίκων με εκλογικά και επικοινωνιακά κριτήρια. «Δεν είστε εδώ για να προστατέψετε τα παιδιά, αλλά τους εαυτούς σας», είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος προς τον Άκη Σκέρτσο.

ΣΥΡΙΖΑ: Κενά στον έλεγχο των πλατφορμών

Σοβαρές ενστάσεις εκφράζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, με την Έλενα Ακρίτα να επικεντρώνει την κριτική της στην ανεπαρκή λογοδοσία των εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έχει επισημάνει ότι παραμένουν σημαντικά κενά ως προς την επιστημονική τεκμηρίωση του ηλικιακού περιορισμού, τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και τον ουσιαστικό έλεγχο εφαρμογής του νόμου.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στις ταξικές συνέπειες της απαγόρευσης, επισημαίνοντας ότι παιδιά με αναπηρία, παιδιά απομακρυσμένων περιοχών και οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών δεν διαθέτουν τις ίδιες εναλλακτικές δυνατότητες επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται και ο τρόπος με τον οποίο θα ελέγχεται στην πράξη η ηλικία των χρηστών. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου έχει διευκρινίσει ότι η ευθύνη θα βαρύνει τις πλατφόρμες και όχι τους γονείς, ενώ το Kids Wallet θα αποτελεί μία από τις διαθέσιμες μεθόδους επαλήθευσης.

Η διασύνδεση του μηχανισμού με τις πλατφόρμες, πάντως, δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, γεγονός που τροφοδοτεί τις ενστάσεις για την πρακτική εφαρμογή του μέτρου.

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