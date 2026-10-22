Μητσοτάκης: Σήμερα ψηφίζουμε το νομοσχέδιο για επιβολή ορίου ηλικίας για πρόσβαση στα social media

Snapshot Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Το νομοσχέδιο προέρχεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε την ψήφιση του νομοσχεδίου μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Snapshot powered by AI

Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρθηκε στο γεγονός αναφέροντας ότι «Σήμερα ψηφίζουμε το νομοσχέδιο για επιβολή ορίου ηλικίας για πρόσβαση στα social media»

«Ένα τελευταίο βίντεο και το κλείνω. σας θυμίζει κάτι;», αναφέρει ο πρωθυπουργός και συνεχίζει «όταν το ατελείωτο σκρολάρισμα στερεί από ένα παιδί ύπνο, δυνατότητα συγκέντρωσης, χρόνο με φίλους κάθε γονιός οφείλει να παρέμβει κι εμείς ως πολιτεία να σταθούμε δίπλα του.

Σήμερα ψηφίζουμε το νομοσχέδιο για επιβολή ορίου ηλικίας για πρόσβαση στα social media. Προβλέπει πρόσβαση από τα 15 έτη με εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2027

Για τα παιδιά: θέλω να έχετε περισσότερο χρόνο και χώρο για όσα σας κάνουν πραγματικά χαρούμενους χωρίς την πίεση να είστε διαρκώς online. Το μέτρο αφορά τα social media και όχι γενικά τη χρήση του κινητού ή άλλες εφαρμογές

Στους γονείς: ξέρω ότι είναι δύσκολο να παλεύετε μόνοι σας με αλγόριθμους που είναι σχεδιασμένοι για να κρατάνε τα παιδιά κολλημένα στην οθόνη. Ερχόμαστε να σας βοηθήσουμε και να σας στηρίξουμε

Και στις πλατφόρμες: έχετε ευθύνη να ελέγχετε αξιόπιστα την ηλικία των χρηστών με πλήρη προστασία της ιδιωτικότητας Και έχετε 2,5 μήνες μπροστά σας για να το κάνετε.

Πίεσα και πέτυχα κοινή ευρωπαϊκή δράση και συνεχίζουμε. Η προστασία των παιδιών χρειάζεται κανόνες αλλά και εταιρείες που αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους» τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και καταλήγει: «Και τώρα μπορείτε να αφήσετε λίγο το κινητό κι εγώ μαζί σας