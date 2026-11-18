Snapshot Ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει σήμερα στη Βουλή πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τα funds, τους servicers και το ιδιωτικό χρέος.

Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι θα στηρίξει την πρόταση, παρά την αρχική αβεβαιότητα, ενισχύοντας τις πιθανότητες υπερψήφισής της.

Για την έγκριση της πρότασης απαιτούνται 120 ψήφοι, γεγονός που εξαρτάται και από τη στάση ανεξάρτητων βουλευτών.

Η Εξεταστική θα ερευνήσει την περίοδο από το 2015 και μετά, εστιάζοντας σε θέματα όπως ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών, μεταβιβάσεις δανείων, το πρόγραμμα «Ηρακλής» και την εποπτεία των servicers.

Η διάρκεια της Επιτροπής προτείνεται να είναι τέσσερις μήνες, με δυνατότητα παράτασης, και θα εξετάσει επίσης τις επιπτώσεις στους δανειολήπτες και προτεινόμενες αλλαγές. Snapshot powered by AI

Μια κρίσιμη κοινοβουλευτική μάχη δίνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η πρότασή του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα funds, τους servicers και το ιδιωτικό χρέος εισάγεται προς συζήτηση και ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής. Το αποτέλεσμα θα κρίνει εάν το κόμμα θα καταφέρει να εξασφαλίσει μια σημαντική πολιτική επιτυχία, παρά τη μεγάλη συρρίκνωση της κοινοβουλευτικής του δύναμης.

Η συνεδρίαση ξεκινά στις 10:00 το πρωί, με εισηγητή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τον Νίκο Παππά, γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και τομεάρχη Οικονομικών του κόμματος.

Η πρόταση κατατέθηκε στις 21 Οκτωβρίου, με πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, στη βάση σχετικού αιτήματος της συλλογικής πρωτοβουλίας δανειοληπτών «Η Δικαίωση». Στόχος είναι να διερευνηθούν οι κυβερνητικές αποφάσεις για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, οι κρατικές εγγυήσεις του προγράμματος «Ηρακλής», η λειτουργία των funds και των servicers και οι επιπτώσεις τους στους πολίτες και το Δημόσιο.

Για την έγκριση της πρότασης απαιτούνται 120 θετικές ψήφοι, αριθμός που μπορεί να συγκεντρωθεί ακόμη και χωρίς τη συναίνεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν τόσο η στάση του ΠΑΣΟΚ όσο και οι ψήφοι των ανεξάρτητων βουλευτών.

Το στοίχημα των 120 ψήφων

Tο σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης έχει εκφράσει την πρόθεση να υπερψηφίσει την πρόταση, με την εξαίρεση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο μέχρι χθες το βράδυ δεν είχε ανακοινώσει επισήμως τη στάση του. Ωστόσο, οι νεότερες πληροφορίες που διαθέτει το newsbomb συγκλίνουν στο ότι η Χαριλάου Τρικούπη προσανατολίζεται τελικά στην υπερψήφιση της πρότασης.

Άλλωστε, το ΠΑΣΟΚ έχει «σηκώσει» ψηλά το θέμα του ιδιωτικού χρέους, καταθέτοντας σειρά ερωτήσεων, παρεμβάσεων, τροπολογιών και προτάσεων νόμου στη Βουλή, ενώ έχει παρουσιάσει αναλυτικά το πρόγραμμά του για τα funds και τους servicers, τη λειτουργία των οποίων υπό την παρούσα κυβέρνηση θεωρεί ανεξέλεγκτη. Σε αυτό το πλαίσιο, θα αποτελούσε έκπληξη το ενδεχόμενο να μη συναινέσει στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.

Ακόμη και με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, πάντως, η εξασφάλιση των 120 ψήφων δεν είναι δεδομένη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας αριθμούν συνολικά 95 βουλευτές, γεγονός που σημαίνει ότι απαιτούνται τουλάχιστον 25 επιπλέον θετικές ψήφοι, κυρίως από τους ανεξάρτητους, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν εμφανιστεί θετικιοί στο ενδεχόμενο να στηρίξουν την πρόταση. Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το τι θα κάνουν πρόσωπα που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο της κριτικής του ΣΥΡΙΖΑ λόγω της άρνησής τους να παραδώσουν την έδρα τους, όπως για παράδειγμα ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, καθώς και η Όλγα Γεροβασίλη.

Στον ΣΥΡΙΖΑ πάντως αναμένουν με ανυπομονησία τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς το ενδεχόμενο να υπερψηφιστεί η πρόταση θα δώσει ώθηση στην προσπάθεια του κόμματος να δείξει πως, παρά τις απώλειες που έχει υποστεί προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι ικανό να προκαλέσει ένα τόσο σημαντικό πολιτικό γεγονός, το οποίο μάλιστα θα έχει αποτύπωμα περίπου μέχρι τις εκλογές.

«Θα πρόκειται για ένα πολιτικό θαύμα εάν ο ΣΥΡΙΖΑ, που είχε μόλις επτά βουλευτές τον περασμένο Ιούλιο, φτάσει σήμερα να έχει προκαλέσει τη σύσταση μιας Εξεταστικής τετράμηνης διάρκειας για ένα θέμα που αφορά εκατομμύρια πολίτες», έλεγαν στο Newsbomb στελέχη του κόμματος.

Τι περιλαμβάνει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική

Η πρόταση προβλέπει τη διερεύνηση της περιόδου από το 2015 μέχρι τη σύσταση της Εξεταστικής, με δυνατότητα εξέτασης και προγενέστερων αποφάσεων όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι εργασίες της Επιτροπής προτείνεται να διαρκέσουν τέσσερις μήνες, με δυνατότητα παράτασης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οκτώ βασικά ερωτήματα:

Ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών: Ποιο ήταν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της δημόσιας στήριξης των τραπεζών και της αποεπένδυσης του Δημοσίου; Εξετάστηκαν δυνατότητες ανάκτησης πρόσθετης αξίας; Μεταβιβάσεις και τιτλοποιήσεις δανείων: Με ποιους όρους μεταβιβάστηκαν τα «κόκκινα» δάνεια στα funds, πώς καθορίστηκαν τα τιμήματα και κατά πόσο μεταφέρθηκε πραγματικά ο πιστωτικός κίνδυνος; Νομοθετικό πλαίσιο: Πώς εφαρμόστηκαν οι νόμοι του 2003, του 2015 και του 2023 για τη μεταβίβαση και διαχείριση δανειακών απαιτήσεων και ποιες συνέπειες είχαν για τη διαφάνεια και τα δικαιώματα των δανειοληπτών; Πρόγραμμα «Ηρακλής»: Πώς λειτούργησαν οι κρατικές εγγυήσεις, ποιοι κατείχαν τους εγγυημένους τίτλους και ποιες αποκλίσεις καταγράφηκαν ανάμεσα στις προβλεπόμενες και τις πραγματικές ανακτήσεις; Υπήρξε επαρκής παρακολούθηση του κινδύνου επιβάρυνσης του Δημοσίου, ιδίως μετά τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2024; Έλεγχος των servicers: Πώς ασκήθηκε η εποπτεία των τραπεζών, των funds και των εταιρειών διαχείρισης δανείων; Υπήρξαν πράξεις ή παραλείψεις των αρμόδιων εποπτικών αρχών; Δικαιώματα των δανειοληπτών: Τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις ενημέρωσης, διαφάνειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων; Υπήρξε επαρκής τεκμηρίωση της νομιμοποίησης των εταιρειών που διεκδικούσαν δικαστικά τις οφειλές; Ρυθμίσεις και πλειστηριασμοί: Πόσο αποτελεσματικοί υπήρξαν οι μηχανισμοί ρύθμισης οφειλών και προστασίας των ευάλωτων δανειοληπτών; Ποιες ήταν οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες των πλειστηριασμών; Αναγκαίες αλλαγές: Ποιες νομοθετικές, διοικητικές και εποπτικές παρεμβάσεις απαιτούνται με βάση τα ευρήματα της Εξεταστικής;

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