Εορτολόγιο 20 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα τιμάται η μνήμη των Οσίων τριάντα επτά μαρτύρων εν Βιζύη, του Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου, του Προφήτου Σαμουήλ και των Αγίων Ρηγίνου και Ορέστη των εν Κύπρω

Newsroom

Εορτολόγιο 20 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στις 20 Αυγούστου τιμάται η μνήμη των Οσίων τριάντα επτά μαρτύρων εν Βιζύη, του Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου, του Προφήτου Σαμουήλ και των Αγίων Ρηγίνου και Ορέστη των εν Κύπρω.
  • Οι Άγιοι Ρηγίνος και Ορέστης μαρτύρησαν στην Κύπρο μετά από φυλάκιση λόγω της χριστιανικής τους πίστης και καταγωγή από τη Χαλκηδόνα.
  • Ο Προφήτης Σαμουήλ ήταν σημαντικός προφήτης και κριτής του λαού, που χρίσε βασιλείς όπως ο Σαούλ και ο Δαυίδ, και προφήτευσε για σαράντα χρόνια.
  • Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα περιλαμβάνουν Ηλιόδωρο, Θεοχάρη, Σαμουήλ και Ορέστη, με διάφορες παραλλαγές.
  • Η μνήμη του Προφήτη Σαμουήλ τιμάται με ειδικό απολυτίκιο που αναγνωρίζει την προσφορά του ως ιερέα και προφήτη.
Snapshot powered by AI

Σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσίων τριάντα επτά μαρτύρων εν Βιζύη, του Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου, του Προφήτου Σαμουήλ και των Αγίων Ρηγίνου και Ορέστη των εν Κύπρω.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

  • Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα,
  • Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα,
  • Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος, Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα, Σαμάνθα,
  • Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα

Άγιοι Ρηγίνος και Ορέστης «οι εν Κύπρω»

Οι Άγιοι Ρηγίνος και Ορέστης είναι άγνωστοι στους Συναξαριστές.

Η μνήμη τους τιμάται στην Κύπρο, οπού υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο από τους ειδωλολάτρες.

Κατάγονταν από τη Χαλκηδόνα (μάλλον Καρχηδόνα), όπου συνελήφθησαν από τον ηγεμόνα και διότι ήταν χριστιανοί φυλακίστηκαν. Όταν ελευθερώθηκαν κατέφυγαν στην Κύπρο, όπου, κοντά στη Λεμεσό, μαρτύρησαν για τη χριστιανική τους πίστη.

Προφήτης Σαμουήλ

Ο Προφήτης Σαμουήλ γεννήθηκε στην Αρμαθαίμ Σιφά στο όρος Εφραίμ, από τη φυλή του Λευΐ. Ήταν γιος του Ελκανά και της Άννας, η οποία ήταν στείρα και δια της προσευχής ο Θεός της χάρισε παιδί, τον Σαμουήλ, που τον αφιέρωσε στο Θεό για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της.

Ο Σαμουήλ όταν μεγάλωσε, υπηρέτησε τον Κύριο και έγινε μέγας προφήτης και κριτής του λαού δικαιότατος. Αυτός έχρισε βασιλείς, το Σαούλ και το Δαυίδ, προφήτευσε 40 χρόνια και πέθανε σε βαθιά γεράματα.

Απολυτίκιο

Ἐκ στείρας ἐβλάστησας, δικαιοσύνης καρπός, προφαίνων τὴν μέλλουσαν, εὐεργεσίαν ἠμίν, Σαμουὴλ θεσπέσιε ὅθεν ἱερατεύσας, παιδιόθεν Κυρίω, ἔχρισας ὡς Προφήτης, Βασιλεῖς θείω μύρω. Καὶ νῦν τῶν σὲ εὐφημούντων, μάκαρ μνημόνευε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 20 Αυγούστου

05:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους: Μέχρι αύριο οι αιτήσεις - Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα

05:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία με βοριάδες έως 6 μποφόρ - Βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά

05:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Αυγούστου

04:30ΚΟΣΜΟΣ

Λιβερία: Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της χώρας για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών

04:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δικαστήριο επιτρέπει τη χρήση νέων χαρτών για την εκλογική περιφέρεια του Μιζούρι

03:45ΚΟΣΜΟΣ

Χιντ Ρατζάμπ: Το Ισραήλ ξεκινά ποινική έρευνα για τον θάνατο της 6χρονης πριν από δύο χρόνια

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Η λίμνη της Ζυρίχης έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1951

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προχωρά στην «πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση» κατά του Ιράν - Κυρώσεις και σε χώρες που συνεργάζονται με την Τεχεράνη

02:30ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ποσό ύψους 3,5 εκατ. θα δοθεί για τα έργα αποκαταστασης μετά τη φωτιά

02:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ξεπέρασε το φράγμα των 40 τρισεκατομμυρίων το δημόσιο χρέος – Προειδοποιήσεις για νέα δημοσιονομική κρίση

01:40ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Επιστρέφουν στη Βρετανία ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μετά από 6 χρόνια

01:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μαζική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο - Ζημιές σε νοσοκομείο παίδων - Πέντε νεκροί

00:52ΚΟΣΜΟΣ

Κένυα: Νεκρός ο επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών του Ισημερινού σε συντριβή ελικοπτέρου -Σκοτώθηκαν ακόμη έξι άτομα

00:34ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κληρονομικό Δίκαιο: Τα βασικά σημεία που αλλάζουν από 16 Σεπτεμβρίου

00:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Άνοδος στις τιμές με βοήθεια τα ομόλογα - Στα υψηλότερα επίπεδα το πετρέλαιο

00:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Μπόντο/Γκλιμτ και Σέλτικ με το... ένα πόδι στη League Phase!

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έκλεισε ιστορικό ζαχαροπλαστείο που λειτουργούσε από το 1921

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό δυστύχημα στη Ρωσία: Αρκούδα κατασπάραξε 29χρονη σε κατασκήνωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:23ΚΟΣΜΟΣ

Κι όμως δεν είναι το αίμα: Τι είναι αυτό που πραγματικά προσελκύει τα κουνούπια

20:19LIFESTYLE

Μαγεμένη από την Πάτμο η Μαντόνα: Η επίσκεψη στη Μονή της Αποκάλυψης και η υπόσχεση ότι θα επιστρέψει

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Από τη Μέκκα στη Σύνοδο των «R4» στην Κωνσταντινούπολη: Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Αίγυπτος

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έκλεισε ιστορικό ζαχαροπλαστείο που λειτουργούσε από το 1921

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή είναι η μέρα που θα ξεκινήσει ο καύσωνας - Θερμή «εισβολή» από την Αφρική

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 20 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

05:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

01:40ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Επιστρέφουν στη Βρετανία ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μετά από 6 χρόνια

20:32ΕΘΝΙΚΑ

«Τους δολοφόνους τους κάνατε υπουργούς»: Η απάντηση της Αναστασίας Ισαάκ στον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ

23:34LIFESTYLE

Μυριέλλα Κουρέντη: «Εκείνη που έστειλε την απάντηση» - Η εξομολόγηση για τη βοήθεια από την Παναγία σε μία δύσκολη περίοδο της ζωής της

00:34ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κληρονομικό Δίκαιο: Τα βασικά σημεία που αλλάζουν από 16 Σεπτεμβρίου

20:54ΕΘΝΙΚΑ

Κλιμακώνει η Τουρκία: Αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό των ΑΠΕ και επαναφέρει «γκριζες ζώνες» στο Αιγαίο

10:38WHAT THE FACT

Μέσα στον κρατήρα του Τσερνόμπιλ οι μύκητες απέκτησαν μια σπάνια υπερδύναμη

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μετά μουσικής σε πανηγύρι στο Αντίρριο – Δείτε βίντεο

09:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολικές εκδρομές: Οι επτά αλλαγές που έρχονται με το πρώτο κουδούνι από τον Σεπτέμβρη

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Πώς συνετρίβη το ελικόπτερο Bell - Η τεχνική ανάλυση του πραγματογνώμονα Μανούσου Τραχαλάκη

04:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Αυγούστου

17:13ΕΘΝΙΚΑ

Θαλάσσια πάρκα από την Τουρκία: Το πραγματικό πρόβλημα, η λύση που αποφεύγουμε και μια σημαντική λεπτομέρεια – Διεθνολόγος αναλύει στο Newsbomb

05:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους: Μέχρι αύριο οι αιτήσεις - Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Βούλα: Ελεύθερος μετά την απολογία του ο οδηγός ταξί - Του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ