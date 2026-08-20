Εορτολόγιο 20 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Snapshot Στις 20 Αυγούστου τιμάται η μνήμη των Οσίων τριάντα επτά μαρτύρων εν Βιζύη, του Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου, του Προφήτου Σαμουήλ και των Αγίων Ρηγίνου και Ορέστη των εν Κύπρω.

Οι Άγιοι Ρηγίνος και Ορέστης μαρτύρησαν στην Κύπρο μετά από φυλάκιση λόγω της χριστιανικής τους πίστης και καταγωγή από τη Χαλκηδόνα.

Ο Προφήτης Σαμουήλ ήταν σημαντικός προφήτης και κριτής του λαού, που χρίσε βασιλείς όπως ο Σαούλ και ο Δαυίδ, και προφήτευσε για σαράντα χρόνια.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα περιλαμβάνουν Ηλιόδωρο, Θεοχάρη, Σαμουήλ και Ορέστη, με διάφορες παραλλαγές.

Η μνήμη του Προφήτη Σαμουήλ τιμάται με ειδικό απολυτίκιο που αναγνωρίζει την προσφορά του ως ιερέα και προφήτη. Snapshot powered by AI

Σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσίων τριάντα επτά μαρτύρων εν Βιζύη, του Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου, του Προφήτου Σαμουήλ και των Αγίων Ρηγίνου και Ορέστη των εν Κύπρω.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα,

Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα,

Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος, Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα, Σαμάνθα,

Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα

Άγιοι Ρηγίνος και Ορέστης «οι εν Κύπρω»

Οι Άγιοι Ρηγίνος και Ορέστης είναι άγνωστοι στους Συναξαριστές.

Η μνήμη τους τιμάται στην Κύπρο, οπού υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο από τους ειδωλολάτρες.

Κατάγονταν από τη Χαλκηδόνα (μάλλον Καρχηδόνα), όπου συνελήφθησαν από τον ηγεμόνα και διότι ήταν χριστιανοί φυλακίστηκαν. Όταν ελευθερώθηκαν κατέφυγαν στην Κύπρο, όπου, κοντά στη Λεμεσό, μαρτύρησαν για τη χριστιανική τους πίστη.

Προφήτης Σαμουήλ

Ο Προφήτης Σαμουήλ γεννήθηκε στην Αρμαθαίμ Σιφά στο όρος Εφραίμ, από τη φυλή του Λευΐ. Ήταν γιος του Ελκανά και της Άννας, η οποία ήταν στείρα και δια της προσευχής ο Θεός της χάρισε παιδί, τον Σαμουήλ, που τον αφιέρωσε στο Θεό για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της.

Ο Σαμουήλ όταν μεγάλωσε, υπηρέτησε τον Κύριο και έγινε μέγας προφήτης και κριτής του λαού δικαιότατος. Αυτός έχρισε βασιλείς, το Σαούλ και το Δαυίδ, προφήτευσε 40 χρόνια και πέθανε σε βαθιά γεράματα.

Απολυτίκιο

Ἐκ στείρας ἐβλάστησας, δικαιοσύνης καρπός, προφαίνων τὴν μέλλουσαν, εὐεργεσίαν ἠμίν, Σαμουὴλ θεσπέσιε ὅθεν ἱερατεύσας, παιδιόθεν Κυρίω, ἔχρισας ὡς Προφήτης, Βασιλεῖς θείω μύρω. Καὶ νῦν τῶν σὲ εὐφημούντων, μάκαρ μνημόνευε.

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