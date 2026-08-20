Κλιμακώνει η Τουρκία: Το σχέδιο Ερντογάν για «φινλανδοποίηση» της Ελλάδας

Η Τουρκία φαίνεται να εντείνει την πίεση προς την Αθήνα, με το τουρκικό σχέδιο να περιγράφεται ως προσπάθεια «φινλανδοποίησης» της Ελλάδας. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο, η ελληνική αποτρεπτική στρατηγική και οι κινήσεις που επιχειρεί η Τουρκία για να περιορίσει τα περιθώρια άσκησης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.



Έντονο προβληματισμό προκαλεί στην Αθήνα η κλιμάκωση της τουρκικής τακτικής σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, καθώς το μπαράζ παραβιάσεων του εναέριου χώρου μέσα στο καλοκαίρι -ακόμη και κατά την περίοδο των μεγάλων πυρκαγιών - δείχνει πως η περίοδος των «ήρεμων νερών» πλησιάζει στο τέλος της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έφης Κουτσοκώστα στο Open, η τουρκική ηγεσία εμφανίζεται ενισχυμένη στο γεωπολιτικό πεδίο έχοντας εξομαλύνει τις σχέσεις της με τις περισσότερες χώρες της περιοχής. Μοναδική εξαίρεση παραμένει το Ισραήλ λόγω της προσωπικής σύγκρουσης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με την Άγκυρα ωστόσο να παρακολουθεί στενά τις πολιτικές εξελίξεις στο Τελ Αβίβ ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου.

Το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» και το δόγμα συναινέσεων

Η επόμενη κίνηση της Τουρκίας εστιάζεται στο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα». Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου είχε εξαγγελθεί αρχικά για την άνοιξη, δεν κατατέθηκε τότε, όμως όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι θα έρθει στο προσκήνιο μέσα στο φθινόπωρο. Στόχος της Άγκυρας είναι να επιβάλει σταδιακά έναν κανόνα όπου καμία δραστηριότητα δεν θα υλοποιείται στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο χωρίς τη δική της συναίνεση.

Την ίδια ώρα, η στρατηγική αυτή έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει για τον κίνδυνο «φινλανδοποίησης» της χώρας. Πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο στη συνέντευξή του στον Γιάννη Κολοκυθά στο Open, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν ζήτησε και δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για τους εξοπλισμούς, τα θαλάσσια πάρκα ή τους ενεργειακούς της σχεδιασμούς.

Τα crash test στο πεδίο και το προηγούμενο της Κάσου

Όπως τονίζεται, οι πραγματικές προθέσεις θα κριθούν στην πράξη. Το μεγάλο στοίχημα αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων πάρκων, αλλά κυρίως την επανεκκίνηση των εργασιών για την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέσει την Κρήτη με την Κύπρο και μετέπειτα με το Ισραήλ. Πρόκειται για το έργο που πάγωσε το καλοκαίρι του 2024, όταν τουρκικά πολεμικά πλοία παρεμπόδισαν ανοιχτά της Κάσου τις έρευνες βυθού του ιταλικού ερευνητικού σκάφους, επιστρατεύοντας μάλιστα και μαχητικά αεροσκάφη. Τα επόμενα βήματα στην περιοχή αναμένεται να αποτελέσουν άμεση δοκιμασία για τις ισορροπίες ανάμεσα στις δύο χώρες.

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