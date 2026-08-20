Τουρισμός για Όλους: Μέχρι αύριο οι αιτήσεις - Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα

Οι δικαιούχοι θα ανακοινωθούν μέσω κλήρωσης

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Τουρισμός για Όλους: Μέχρι αύριο οι αιτήσεις - Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» κλείνει αύριο, Παρασκευή 21 Αυγούστου, στις 23:59.
  • Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν μέσω κλήρωσης και τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.
  • Οι τελικοί δικαιούχοι της Α’ Φάσης θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου, με έναρξη του προγράμματος από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2026.
  • Οι δικαιούχοι της Β’ Φάσης για το 2027 θα προκύψουν από όσους δεν επιλέχθηκαν στην Α’ Φάση, χωρίς νέα ηλεκτρονική κλήρωση.
  • Απαιτείται επιβεβαίωση κινητού τηλεφώνου και email για την ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας voucher, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί μέσω εφαρμογής τράπεζας για πληρωμές στα καταλύματα.
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Έως αύριο, Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 23:59, θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση, έχουν λίγες ακόμα ώρες στη διάθεσή τους για να διεκδικήσουν την επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και τα 600 ευρώ για να τα εξαργυρώσουν σε καταλύματα στην Ελλάδα.

Η αίτηση για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» μπορεί να γίνει και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της χώρας.

Τα αποτελέσματα

Οι δικαιούχοι θα αναδειχτούν με κλήρωση και τα προσωρινά αποτελέσματα πρόκειται να ανακοινωθούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μία περίοδος για την υποβολή τυχόν ενστάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα. Αυτό αναμένεται να συμβεί αρχές Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ακολουθήσει στη συνέχεια η άμεση έναρξη του προγράμματος με τις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα ανά την Ελλάδα για όσους επιλέξουν την Α’ Φάση (Σεπτέμβριος 2026 - Δεκέμβριος 2026).

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι της Β’ Φάσης (1 Ιανουαρίου 2027 - 31 Δεκεμβρίου 2027) θα προκύψουν χωρίς νέα ηλεκτρονική κλήρωση, αλλά από επιλογή όσων δεν πήραν voucher για την Α΄φάση.

Πληρωμή με κινητό

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν επιβεβαιωμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείού (e-mail), προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες για την ενεργοποίηση της άυλης, ψηφιακής κάρτας, όπου θα μπει το voucher από 200 ευρώ έως 600 ευρώ για τις επιδοτούμενες διακοπές με το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να κατεβάσουν στο κινητό τους τηλέφωνο την εφαρμογή της τράπεζας που θα δηλώσουν στην αίτηση, προκειμένου να πραγματοποιήσουν πληρωμή στο κατάλυμα.

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