Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου
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Snapshot
- Οι εφημερίδες της 20ής Αυγούστου αναφέρουν την εγκατάσταση συστημάτων Patriot ως ασπίδα απέναντι σε απειλές από το Ιράν.
- Το Ιράν απειλεί την Κύπρο, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.
- Η Άγκυρα κλιμακώνει την ένταση μέσω των λεγόμενων «γκρίζων ζωνών».
- Η Κρήτη αποκτά στρατιωτική προστασία με την παρουσία συστημάτων Patriot.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ασπίδα Patriot στις απειλές των μουλάδων
Ελεύθερος Τύπος: Ασπίδα Patriot στην Κρήτη
Τα Νέα: Το Ιράν απειλεί Κύπρο - Βουλγαρία - Και η Ελλάδα στο στόχαστρο
Καθημερινή: Κλιμάκωση με «γκρίζες ζώνες» από την Άγκυρα
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου
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