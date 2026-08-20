Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Αυγούστου

Snapshot Οι εφημερίδες της 20ής Αυγούστου αναφέρουν την εγκατάσταση συστημάτων Patriot ως ασπίδα απέναντι σε απειλές από το Ιράν.

Το Ιράν απειλεί την Κύπρο, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Η Άγκυρα κλιμακώνει την ένταση μέσω των λεγόμενων «γκρίζων ζωνών».

Η Κρήτη αποκτά στρατιωτική προστασία με την παρουσία συστημάτων Patriot. Snapshot powered by AI

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ασπίδα Patriot στις απειλές των μουλάδων

Ελεύθερος Τύπος: Ασπίδα Patriot στην Κρήτη

Τα Νέα: Το Ιράν απειλεί Κύπρο - Βουλγαρία - Και η Ελλάδα στο στόχαστρο

Καθημερινή: Κλιμάκωση με «γκρίζες ζώνες» από την Άγκυρα

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου

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