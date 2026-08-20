Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου    

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι εφημερίδες της 20ής Αυγούστου αναφέρουν την εγκατάσταση συστημάτων Patriot ως ασπίδα απέναντι σε απειλές από το Ιράν.
  • Το Ιράν απειλεί την Κύπρο, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.
  • Η Άγκυρα κλιμακώνει την ένταση μέσω των λεγόμενων «γκρίζων ζωνών».
  • Η Κρήτη αποκτά στρατιωτική προστασία με την παρουσία συστημάτων Patriot.
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Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ασπίδα Patriot στις απειλές των μουλάδων

Ελεύθερος Τύπος: Ασπίδα Patriot στην Κρήτη

Τα Νέα: Το Ιράν απειλεί Κύπρο - Βουλγαρία - Και η Ελλάδα στο στόχαστρο

Καθημερινή: Κλιμάκωση με «γκρίζες ζώνες» από την Άγκυρα

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου

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