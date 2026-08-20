Ελβετία: Η λίμνη της Ζυρίχης έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1951

Snapshot Η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης κατέγραψε το χαμηλότερο επίπεδο από το 1951 λόγω πρωτοφανούς ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών στην Ελβετία φέτος το καλοκαίρι.

Οι βροχοπτώσεις ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τον μέσο όρο και οι θερμοκρασίες υπερέβησαν τις κανονικές τιμές, με αποτέλεσμα ξηρά εδάφη και χαμηλές στάθμες επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

Πολλές λίμνες στην Ελβετία έχασαν σημαντική ποσότητα νερού, με τη λίμνη της Ζυρίχης να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πτώση στάθμης μεταξύ τους.

Οι πολύ χαμηλές στάθμες νερού επηρεάζουν τη ναυσιπλοΐα, τις λιμενικές εγκαταστάσεις, τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες και τις όχθες των λιμνών.

Η εταιρεία Ferry-lac Zurich έχει επιβάλει περιορισμούς στη μεταφορά οχημάτων λόγω της χαμηλής στάθμης νερού, χρησιμοποιώντας ράμπες για φόρτωση και εκφόρτωση. Snapshot powered by AI

Η πρωτοφανής ξηρασία που βιώνει η Ελβετία φέτος το καλοκαίρι οδήγησε σε πτώση της στάθμης στη λίμνη της Ζυρίχης στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 75 ετών.

Όπως ανέφερε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Περιβάλλοντος (OFEV), φέτος «οι βροχοπτώσεις ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τον πολυετή μέσο όρο και οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν συχνά τις συνήθεις για την εποχή τιμές».

«Αυτή η κατάσταση είχε κυρίως αποτέλεσμα τα εδάφη να παραμείνουν ξηρά και η στάθμη των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων να είναι χαμηλή», συμπλήρωσε η ομοσπονδιακή υπηρεσία, διευκρινίζοντας πως η ξηρασία «επιδεινώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες».

Ευρύτερη ξηρασία στη χώρα

Όπως εξήγησε το Γραφείο Περιβάλλοντος, πολλές είναι οι λίμνες της χώρας που έχουν χάσει σημαντική ποσότητα νερού το φετινό καλοκαίρι, όμως η λίμνη της Ζυρίχης, η οποία είναι η έκτη μεγαλύτερη, έχει δει τη μεγαλύτερη απώλεια.

Σήμερα, η στάθμη της λίμνης δεν ξεπερνούσε τα 404,5 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στον σταθμό μέτρησης του Ζουριτσχόρν, έχοντας πέσει κάτω από το προηγούμενο ρεκόρ των 405,46 μέτρων που είχε καταγραφεί το 1952, τη χρονιά μετά την έναρξη των μετρήσεων στον σταθμό.

«Οι πολύ χαμηλές στάθμες νερού στις λίμνες μπορούν, για παράδειγμα, να έχουν επιπτώσεις στη ναυσιπλοΐα, στις λιμενικές εγκαταστάσεις και στα σημεία αποβίβασης, καθώς και στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες στο νερό και στις όχθες των λιμνών», τονίζει το OFEV.

Η εταιρεία Ferry-lac Zurich, η οποία πραγματοποιεί τη σύνδεση μεταξύ του Χόργκεν (στη δυτική όχθη) και του Μάιλεν (στην ανατολική όχθη), έχει ήδη ενημερώσει τους πελάτες της για περιορισμούς στη μεταφορά οχημάτων, λόγω της «εξαιρετικά χαμηλής» στάθμης των υδάτων, η οποία υποχρεώνει τον φορέα εκμετάλλευσης να χρησιμοποιεί ράμπες για τη φόρτωση και την εκφόρτωσή τους.

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