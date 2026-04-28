Απόδειξη θανάτου: Ξέθαψε την αδελφή του και πήγε με τον σκελετό της στην τράπεζα για ανάληψη

Snapshot Ένας 50χρονος άνδρας στηννδία ξεθάψε τον σκελετό της αδερφής του για να αποδείξει τον θάνα της στην τράπεζα.

Ο άνδρας, που είναι αναλφάβητος, δεν κατάλαβε τις τραπεζικές διαδικασίες και ακολούθησε κατά γράμμα την οδηγία να φέρει την κάτοχο του λογαριασμού.

Προσπάθησε να κάνει ανάληψη 20,000 ρουπιών από τον λογαριασμό της νεκρής αδερφής του στο υποκατάστημα Odisha Grameen Bank.

Η αστυνομία διαβεβαίωσε ότι θα διευκόλυνε την ανάληψη χρημάτων και επανέφερε τον σκελετό στο νεκροταφείο παρουσία της.

Το περιστατικό έγινε viral, προκαλώντας ευρύτερη προσοχή στις δυσκολίες των ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο στην πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες. Snapshot powered by AI

H απόγνωση οδήγησε έναν άνδρα από την Ινδία στην απόφαση να ξεθάψει την αδελφή του, και με τη σορό της στην πλάτη του να πάει στην τράπεζα, προκειμένου να αναλάβει χρήματα από τον λογαριασμό της.

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα στο υποκατάστημα Maliposi της Odisha Grameen Bank στην πολιτεία της Οντίσα στην ανατολική Ινδία, όταν ο 50χρονος άνδρας επιχείρησε να κάνει ανάληψη 20,000 ρούπιες (181 ευρώ) από τον τραπεζικό λογαριασμό της μεγαλύτερης αδελφής του, η οποία πέθανε τον περασμένο Ιανουάριο σε ηλικία 56 ετών.

Τα πλάνα του άνδρα, ο οποίος είναι αναλφάβητος, να περπατάει στους δρόμους με τον σκελετό της αδελφής του στον ώμο έχουν γίνει viral, ενώ ο ίδιος μιλώντας σε δημοσιογράφους εξήγησε, ότι από την τράπεζα, όσες φορές πήγε, ζήτησαν να τους φέρει την κάτοχο του λογαριασμού! Και εκείνος το έπραξε -κατά γράμμα- όπως φαίνεται.

एक ओडिशा के रहने वाले व्यक्ति ने अपनी मृत बहन की कब्र खोदकर उसकी कंकाल को बैंक ले आया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो मर चुकी है।

वो अपनी बहन के खाते से ₹20,000 निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बैंक कर्मचारी बार-बार कह रहे थे कि खाताधारक को खुद आना होगा। उसने बार-बार बताया कि… pic.twitter.com/KPi49bkCwl — Gagan Pratap ?? (@GaganPratapMath) April 28, 2026

«Έχω τρέξει αρκετές φορές στην τράπεζα και οι άνθρωποι εκεί μου είπαν να φέρω την κάτοχο του λογαριασμού για να κάνει ανάληψη χρημάτων που είχαν κατατεθεί στο όνομά της. Αν και τους είπα ότι είχε πεθάνει, δεν με άκουσαν και επέμεναν να τη φέρω στην τράπεζα. Έσκαψα τον τάφο και έβγαλα τον σκελετό της ως απόδειξη του θανάτου της», είπε ο Jeetu Munda.

Ο υπεύθυνος αστυνομικός που κατέφθασε στην τράπεζα επεσήμανε ότι ο άνδρας επειδή ήταν αναλφάβητος, δεν κατανοούσε τη διαδικασία, παρά τις προσπάθειες των υπαλλήλων.

Ωστόσο, μετά το περιστατικό, η αστυνομία διαβεβαίωσε τον 50χρονο ότι θα διευκόλυνε την ανάληψη χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό της νεκρής αδελφής του. Αργότερα, ο σκελετός θάφτηκε ξανά στο νεκροταφείο παρουσία της αστυνομίας.