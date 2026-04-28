Ο Σάκης Ρουβάς ερμήνευσε Στέλιο Καζαντζίδη βάζοντας την προσωπική του «σφραγίδα»
Το βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου
Ο Σάκης Ρουβάς χάρισε μία μοναδική καλλιτεχνική στιγμή στο κοινό του ερμηνεύοντας Στέλιο Καζαντζίδη.
Ο 54χρονος τραγουδιστής που εμφανίζεται με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκη ερμήνευσε την μεγάλη επιτυχία «Κάτω από το πουκάμισό μου» σε μία διαφορετική εκδοχή με την προσωπική του σφραγίδα που απέσπασε τόσο θετικές όσο και αρνητικές κριτικές στα social media.
Ο Σάκης Ρουβάς και η Νατάσσα Θεοδωρίδου ξεκίνησαν πριν λίγους μήνες τις εμφανίσεις τους στην Αθήνα και συνεχίζουν τη συνεργασία τους στη Θεσσαλονίκη επιβεβαιώνοντας και στην συμπρωτεύουσα την χημεία που έχουν αναπτύξει μεταξύ τους.
