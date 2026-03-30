Το «αντίο» του Σάκη Ρουβά στην Μαρινέλλα: «Αυθεντική, παθιασμένη αληθινή μέχρι την τελευταία νότα»

Με συγκινητικά μηνύματα αποχαιρέτησαν Έλληνες καλλιτέχνες την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαρινέλλα, που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου.

Ανάμεσά τους, ο Σάκης Ρουβάς τίμησε την σπουδαία ερμηνεύτρια δημοσιεύοντας μία ασπρόμαυρη φωτογραφία της. Στη λεζάντα της ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο τραγουδιστής έκανε λόγο για το καλλιτεχνικό μέγεθος της Μαρινέλλας, γράφοντας: «Η Μαρινέλλα δεν ήταν απλώς μια σπουδαία φωνή, ήταν παρουσία που σε καθήλωνε, ενέργεια που δεν μπορούσες να αγνοήσεις. Αυθεντική, παθιασμένη, αληθινή μέχρι την τελευταία νότα. Καλό ταξίδι Κυριακή Παπαδοπούλου, θα είσαι πάντα εδώ μέσα από τα τραγούδια σου», έγραψε ο Σάκης Ρουβάς στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

https://www.instagram.com/p/DWeueSGDq4j/

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της Μαρινέλλας την Τρίτη - Σε στενό κύκλο η ταφή

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας της εμβληματικής τραγουδίστριας Μαρινέλλας, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28/3 σε ηλικία 87 ετών, ο τελευταίος αποχαιρετισμός της θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου, στις 14:00, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών.

Η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00, ενώ η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.

