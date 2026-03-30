Μαρινέλλα: Το συγκινητικό βίντεο με την τελευταία πρόβα της πριν το Ηρώδειο

Το βίντεο της τελευταίας πρόβας μοιράστηκε η σχεδιάστρια φωτισμού Ελευθερία Ντεκώ, συνοδευόμενο από συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού.

Η Μαρινέλλα τραγουδούσε και χόρευε σε ολόκληρη τη ζωή της, με το ίδιο πάθος που τη χαρακτήριζε από τα πρώτα της βήματα.

Αυτό ακριβώς έκανε και στην τελευταία της πρόβα, φροντίζοντας με σχολαστικότητα και την παραμικρή λεπτομέρεια, ώστε να είναι όλα άψογα για τη μεγάλη της συναυλία στο Ηρώδειο, τον Σεπτέμβριο του 2024.

Στο βίντεο από την τελευταία πρόβα της που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, η «μεγάλη κυρία» του ελληνικού τραγουδιού στέκεται αγέρωχη μπροστά από την ορχήστρα. Εκεί, ερμηνεύει το «Με πνίγει τούτη η σιωπή», ένα κομμάτι που της εμπιστεύτηκαν για πρώτη φορά το 1970.

Η Μαρινέλλα έδειχνε απόλυτα έτοιμη και ανυπόμονη να συναντήσει ξανά το κοινό της, σε μια βραδιά που τα εισιτήρια είχαν ήδη εξαντληθεί. Όμως, λίγες ημέρες αργότερα, στις 25 Σεπτεμβρίου 2024, το βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο πάνω στη σκηνή αποτέλεσε την αρχή ενός δύσκολου αγώνα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της το απόγευμα του Σαββάτου, 28 Μαρτίου 2026, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τον καλλιτεχνικό κόσμο και ολόκληρη τη χώρα.

Το βίντεο από εκείνη την ανέμελη, τελευταία πρόβα μοιράστηκε με το κοινό η βραβευμένη σχεδιάστρια φωτισμού, Ελευθερία Ντεκώ. Μαζί με τα πλάνα, κατέθεσε και ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού, κρατώντας ζωντανή την εικόνα της μεγάλης καλλιτέχνιδας, ακριβώς όπως τη θυμούνται όλοι: γεμάτη φως και μουσική.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Όχι όχι η Μαρινέλλα δεν έφυγε… πως μπορεί να φύγει;;

Είναι χαραγμένη στις καρδιές μας !!

Όχι μόνο η φωνή και τα τραγούδια της, όχι μόνο η λαμπερή, αδάμαστη, ακέραια προσωπικότητα της αλλά κι αυτό το υπέροχο πάθος και η αγάπη που μπορούσε να δίνει στην τέχνη της - στο τραγούδι - αλλά και στους γύρω της -κοντινούς και μακρινούς- πηγαία και ειλικρινά!!!

Μαρινέλλα μας μοναδική αυτή η αγάπη δεν τελειώνει ούτε φεύγει… Κι από εκεί ψηλά για μας θα συνεχίζεις να τραγουδάς, να μας ξυπνάς τον λήθαργο, να μας θυμίζεις πως η ζωή θέλει πάθος, αγάπη, τσαχπινιά και τσαγανό!

«μας πνίγει τούτη η σιωπή… Ωχ… Ωχ…τούτη η στεναχώρια» ???

Στιγμή από την τελευταία σου πρόβα»

Διαβάστε επίσης