Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της Μαρινέλλας την Τρίτη - Σε στενό κύκλο η ταφή

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της Μαρινέλλας την Τρίτη - Σε στενό κύκλο η ταφή
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας της εμβληματικής τραγουδίστριας Μαρινέλλας, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28/3 σε ηλικία 87 ετών, ο τελευταίος αποχαιρετισμός της θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου, στις 14:00, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών.

Η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00, ενώ η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
