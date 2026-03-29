Μαρινέλλα: Από τις «Γοργόνες και Μάγκες» στην «Παριζιάνα» – Όταν η μουσική «ζωντανεύει» τις εικόνες

Η είδηση του θανάτου της Μαρινέλλας σκόρπισε βαθιά θλίψη σε ολόκληρο τον καλλιτεχνικό κόσμο και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Μία φωνή που σημάδεψε γενιές, ένα πρόσωπο που ταυτίστηκε με το πάθος και την αυθεντικότητα, σίγησε αφήνοντας πίσω ένα ανεκτίμητο πολιτιστικό αποτύπωμα.

Πέρα από τις αμέτρητες επιτυχίες στο ελληνικό τραγούδι, η Μαρινέλλα άφησε το στίγμα της και στον κόσμο της μουσικής για τον κινηματογράφο και το θέατρο, χαρίζοντας τη μοναδική της φωνή σε έργα που «έντυσαν» σκηνές και εικόνες διαχρονικές.

Με την εκφραστικότητα και τη δραματικότητα που τη διέκριναν, κατάφερε να μετατρέψει κάθε soundtrack σε ζωντανή αφήγηση, ενισχύοντας τη συναισθηματική δύναμη των έργων στα οποία συμμετείχε.

Κάθε της ερμηνεία κουβαλούσε την αυθεντικότητα και τη δυναμικότητα που χαρακτήρισε ολόκληρη την πορεία της, επιβεβαιώνοντας τον λόγο για τον οποίο θεωρείται η «ιέρεια» του ελληνικού πενταγράμμου.

1971: «Ένα καράβι γεμάτο τραγούδια».

1991: «Η Παριζιάνα». 1995: «Η πρόβα του νυφικού». 1995: «Γοργόνες και μάγκες». 2000: «Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες».

