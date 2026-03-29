Μαρινέλλα: «Αντίο δασκάλα μας» – Από τη Μούσχουρη και τον Ρέμο έως τους Νταλάρα, Κότσιρα και Βίσση

Η Ελλάδα και ολόκληρος ο κόσμος της μουσικής θρηνούν, καθώς έχασαν μία από τις πλέον χαρισματικές φωνές της. Η σπουδαία Μαρινέλλα «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω ένα τεράστιο κενό στο ελληνικό τραγούδι και στην καρδιά των ανθρώπων που την αγάπησαν.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος, από τη γενιά των θρύλων έως τους νεότερους εκπροσώπους της μουσικής σκηνής, σπεύδει να εκφράσει τον σεβασμό, την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του.

Συγκινητικά μηνύματα και αφιερώματα έρχονται από προσωπικότητες όπως η Νανά Μούσχουρη, ο Αντώνης Ρέμος, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Γιάννης Κότσιρας, η Άννα Βίσση, ο Δημήτρης Μπάσης, η Χαρούλα Αλεξίου, η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο Στέφανος Κορκολής. Κάθε τους αναφορά υπογραμμίζει την αναντικατάστατη θέση της Μαρινέλλας στο ελληνικό τραγούδι και τον διαχρονικό της αντίκτυπο.

«Δεν ξέρω τι λόγια να πω για να σε αποχαιρετήσω λατρεμένη μορφή. Όλα είναι κατώτερα του μεγέθους σου. Αιωνία η μνήμη σου αδελφή μας», έγραψε η Χάρις Αλεξίου στο Instagram.

Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρέτισε τη μεγάλη τραγουδίστρια λέγοντας: «Σ’ ευχαριστώ για όλα, μάνα… Στο καλό».

Ο πολύ καλός της φίλος, Αντώνης Ρέμος, την αποχαιρέτησε με λόγια καρδιάς: «Μαρινέλλα μου, σε αγάπησα, σε αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα. Καλό ταξίδι στο φως, ψυχή μου».

Η Άννα Βίσση συνόδευσε το τελευταίο «αντίο» με μία φωτογραφία της Μαρινέλλας από το παρελθόν.

Ο Γιάννης Κότσιρας έγραψε: «Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ουρανό… Σ’ ευχαριστούμε για όλα».

Ο Κώστας Μακεδόνας την αποκάλεσε «δασκάλα και φίλη», ενώ, ο Σταμάτης Κραουνάκης, με τη δική του λιτή γραφή, σημείωσε: «Αντίο Κυρία Μαρινέλλα». Κάθε λέξη, ένα κομμάτι μίας μεγάλης διαδρομής που άγγιξε ζωές.

Ο Στέφανος Κορκολής είπε: «Θα σε θυμάμαι και θα σε αγαπώ για πάντα. Σπουδαία Μαρινέλλα όλων μας», ενώ, ο Δημήτρης Μπάσης έγραψε πως «σήμερα η μουσική μας έγινε πιο φτωχή. Η Μαρινέλλα δεν ήταν μόνο μια σπουδαία φωνή. Ήταν μια ξεχωριστή ιστορία στην ελληνική μουσική σκηνή.

Η δύναμη και το συναίσθημα με τα οποία ερμήνευε τα τραγούδια της, την έκαναν να είναι ξεχωριστή και μοναδική στο είδος της.

Είχα την τύχη και την τιμή να την γνωρίσω από κοντά και να συνεργαστώ μαζί της. Κρατώ τη γενναιοδωρία της, το πάθος της για το τραγούδι και το μοναδικό της βλέμμα όταν ερμήνευε, σαν να ζούσε την κάθε λέξη.

Καλό ταξίδι… Σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας χάρισες. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δημοσίευσε φωτογραφίες από το προσωπικό της αρχείο από τις πρόβες για την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, στις οποίες εμφανίζεται μεταξύ άλλων τραγουδιστών η Μαρινέλλα, η Άννα Βίσση, η Χάρις Αλεξίου και η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

Η Νανά Μούσχουρη την αποχαιρέτησε με ένα απόσπασμα από την παρουσία τους σε εκπομπή του BBC. «Μαρινέλλα μου, δεν θα χαθείς ποτέ από τις ζωές μας. Θυμάμαι πάντα με αγάπη τα πρώτα μας βήματα. Καλό ταξίδι, αγαπημένη μου, με απέραντο θαυμασμό, Νάνα», έγραψε.

