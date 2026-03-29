Μαρινέλλα: Φωνή που λάτρεψαν εκατομμύρια και ενώθηκε με χιλιάδων άλλων στα γήπεδα!

Για πολλούς η σπουδαιότερη φωνή που ανέδειξε ποτέ η Ελλάδα. Η Μαρινέλλα υπήρξε είδωλο, ντίβα, «αρχόντισσα», μια τραγουδίστρια που «μίλησε» στις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων. Στο βάθος των δεκαετιών. Μια εικόνα που δεν δίστασε ποτέ να την «τσαλακώσει», κρύβοντας το πραγματικό της πρόσωπο. Σε κάθε τομέα της ζωής.

Η σπουδαία ερμηνεύτριά μας που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, είχε μία μεγάλη αδυναμία: Τον αθλητισμό. Πριν γίνει το σπουδαίο και τρανό όνομα που υπήρξε και θα είναι για πάντα, όταν ακόμη ως Κυριακή Παπαδοπούλου στη Θεσσαλονίκη, αγάπησε τον Άρη. Ομάδα με την οποία συνδέθηκε, αλλά δεν ήταν η μόνη. Η λατρεία της ήταν η Εθνική Ελλάδας.

Αδυναμία της το μπάσκετ. Εκεί που την έβλεπαν διαρκώς οι φίλαθλοι. Στις θέσεις VIP, με συμπεριφορά απλού υποστηρικτή. Όρθια, να φωνάζει ενώνοντας τη βελούδινη φωνή της με τους δεκάδες χιλιάδες οπαδούς. Είτε για τον Άρη, είτε για την «γαλανόλευκη».

Ειδικά τη δεκαετία του ’80 όταν… άνθισε το μπάσκετ. Βρέθηκε μάλιστα για χάρη της Εθνικής ομάδας, στην Αργεντινή για το Μουντομπάσκετ! Ήταν το 1990 όταν ακολούθησε την αποστολή για να υποστηρίξει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Μάλιστα είχε χτυπήσει και το πόδι της και χρειάστηκε να φροντίσουν το τραύμα απ’ το ιατρικό τιμ της Εθνικής. Δεν πτοήθηκε όμως, συνέχισε να στηρίζει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Γνωστές σε όλους οι διασκευές των τραγουδιών για να γίνονται γηπεδικά. Όπως το περίφημο «με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά». Ποτέ με αντιπαλότητα, πάντα με αγάπη για τα χρώματα που υποστήριζε. Σε μια εποχή αρκετά πιο ρομαντική. Κυρίως όμως με μεγαλύτερη ειλικρίνεια, καθώς παρά το τεράστιο καλλιτεχνικό εκτόπισμά της, ποτέ δεν σκέφτηκε να κρύψει όσα είχε στην ψυχή της.

Η αθλητική της σύνδεση πάντως, είχε και καλλιτεχνικό υπόβαθρο. Από την περίοδο που ήταν ζευγάρι με τον Στέλιο Καζαντζίδη ακόμη. Την ίδια περίοδο ο περίφημος Μίμης Παπαϊωάννου τα είχε «σπάσει» με την ΑΕΚ, λόγω της υπόθεσης με την μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Καζαντζίδης είχε σε εκτίμηση τη φωνή του μεγάλου άσου της Ένωσης τότε και τον πήρε μαζί του σε περιοδεία στη Γερμανία. Μαζί και η Μαρινέλλα, οπότε είχε συνεργαστεί και καλλιτεχνικά με έναν απ’ τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές της Ελλάδας. Από το 1965 μάλιστα…

Η φωνή της, ανατριχιαστική. Τα τραγούδια της θα συντροφεύουν για πάντα τους Έλληνες. Για τους φιλάθλους, θα είναι πάντα η ντίβα που καθόταν στο «Αλεξάνδρειο», κλέβοντας την παράσταση. Μεταφέροντας την γηπεδική ατμόσφαιρα ακόμη και εκεί που εμφανιζόταν. Με χαμόγελο, αγάπη και φωνή που ανατρίχιαζε τους πάντες…