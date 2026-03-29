Μαρινέλλα: Φωνή που λάτρεψαν εκατομμύρια και ενώθηκε με χιλιάδων άλλων στα γήπεδα!

Δεν δίστασε ποτέ να «τσαλακώσει» την εικόνα της φοβούμενη πως θα χάσει θαυμαστές λόγω αντιπαλότητας στα γήπεδα – Αγαπούσε τον Άρη, λάτρευε την Εθνική, συνεργάστηκε με τον Μίμη Παπαϊωάννου.

Λευτέρης Μπακολιάς

INTIME NEWS
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για πολλούς η σπουδαιότερη φωνή που ανέδειξε ποτέ η Ελλάδα. Η Μαρινέλλα υπήρξε είδωλο, ντίβα, «αρχόντισσα», μια τραγουδίστρια που «μίλησε» στις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων. Στο βάθος των δεκαετιών. Μια εικόνα που δεν δίστασε ποτέ να την «τσαλακώσει», κρύβοντας το πραγματικό της πρόσωπο. Σε κάθε τομέα της ζωής.

Η σπουδαία ερμηνεύτριά μας που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, είχε μία μεγάλη αδυναμία: Τον αθλητισμό. Πριν γίνει το σπουδαίο και τρανό όνομα που υπήρξε και θα είναι για πάντα, όταν ακόμη ως Κυριακή Παπαδοπούλου στη Θεσσαλονίκη, αγάπησε τον Άρη. Ομάδα με την οποία συνδέθηκε, αλλά δεν ήταν η μόνη. Η λατρεία της ήταν η Εθνική Ελλάδας.

Αδυναμία της το μπάσκετ. Εκεί που την έβλεπαν διαρκώς οι φίλαθλοι. Στις θέσεις VIP, με συμπεριφορά απλού υποστηρικτή. Όρθια, να φωνάζει ενώνοντας τη βελούδινη φωνή της με τους δεκάδες χιλιάδες οπαδούς. Είτε για τον Άρη, είτε για την «γαλανόλευκη».

Ειδικά τη δεκαετία του ’80 όταν… άνθισε το μπάσκετ. Βρέθηκε μάλιστα για χάρη της Εθνικής ομάδας, στην Αργεντινή για το Μουντομπάσκετ! Ήταν το 1990 όταν ακολούθησε την αποστολή για να υποστηρίξει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Μάλιστα είχε χτυπήσει και το πόδι της και χρειάστηκε να φροντίσουν το τραύμα απ’ το ιατρικό τιμ της Εθνικής. Δεν πτοήθηκε όμως, συνέχισε να στηρίζει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Γνωστές σε όλους οι διασκευές των τραγουδιών για να γίνονται γηπεδικά. Όπως το περίφημο «με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά». Ποτέ με αντιπαλότητα, πάντα με αγάπη για τα χρώματα που υποστήριζε. Σε μια εποχή αρκετά πιο ρομαντική. Κυρίως όμως με μεγαλύτερη ειλικρίνεια, καθώς παρά το τεράστιο καλλιτεχνικό εκτόπισμά της, ποτέ δεν σκέφτηκε να κρύψει όσα είχε στην ψυχή της.

ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 87 ΕΤΩΝ Η ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ

Η αθλητική της σύνδεση πάντως, είχε και καλλιτεχνικό υπόβαθρο. Από την περίοδο που ήταν ζευγάρι με τον Στέλιο Καζαντζίδη ακόμη. Την ίδια περίοδο ο περίφημος Μίμης Παπαϊωάννου τα είχε «σπάσει» με την ΑΕΚ, λόγω της υπόθεσης με την μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Καζαντζίδης είχε σε εκτίμηση τη φωνή του μεγάλου άσου της Ένωσης τότε και τον πήρε μαζί του σε περιοδεία στη Γερμανία. Μαζί και η Μαρινέλλα, οπότε είχε συνεργαστεί και καλλιτεχνικά με έναν απ’ τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές της Ελλάδας. Από το 1965 μάλιστα…

Η φωνή της, ανατριχιαστική. Τα τραγούδια της θα συντροφεύουν για πάντα τους Έλληνες. Για τους φιλάθλους, θα είναι πάντα η ντίβα που καθόταν στο «Αλεξάνδρειο», κλέβοντας την παράσταση. Μεταφέροντας την γηπεδική ατμόσφαιρα ακόμη και εκεί που εμφανιζόταν. Με χαμόγελο, αγάπη και φωνή που ανατρίχιαζε τους πάντες…

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:17ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Συνελήφθη 39χρονος δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Toyota ετοιμάζει απάντηση στα Raptor της Ford

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ πηγαίνει για ύπνο στις 21:00 - Αυστηρά μέτρα ελλείψει καυσίμων

08:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: «Σταλιά – σταλιά» στην αιωνιότητα – Το soundtrack μίας ζωής που σημάδεψε γενιές

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Οι Φρουροί της Επανάστασης βάζουν «στόχο» πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή

08:47ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ο Γουεμπανιάμα έβαλε οριστικό τέλος στη σεζόν των Μπακς – Όλα τα αποτελέσματα (29/03)

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κατέρρευσαν οι πωλήσεις συμβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη

08:41ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα: 4,3 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

08:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Πρεμιέρα για τα πορτοκαλί τιμολόγια με τους «έξυπνους μετρητές» - Ένας στους 3 προστατεύεται από σταθερό τιμολόγιο

08:36WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες βρήκαν έντομο με στρατηγική επιβίωσης - Παράγει δική του θερμότητα στον παγετό

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Αυτός είναι ο 54χρονος που σκοτώθηκε ενώ εργαζόταν

08:23ΥΓΕΙΑ

Φερνάντο Μόρα, νευροεπιστήμονας: «Εκπαιδεύουμε τον εγκέφαλο για ταχύτητα και όχι για διαρκή προσοχή»

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κινέζικη τεχνολογία μπαταριών φέρνει φθηνότερα EV στην Ευρώπη

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Οι άγνωστες φωτογραφίες με την «Dream Team» των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

08:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το «αντίο» της Finos Films - «Τα λόγια είναι περιττά»

07:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρινέλλα: Φωνή που λάτρεψαν εκατομμύρια και ενώθηκε με χιλιάδων άλλων στα γήπεδα!

07:45LIFESTYLE

Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Το παραμύθι που έγινε εφιάλτης για την καλλονή των 90s

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα με το χέρι στην τσέπη: Πόσο θα πληρώσουν οι εκδρομείς για Καλαμάτα έως... Θεσσαλονίκη

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο με το χρηματοκιβώτιο του Έπσταϊν: Διαμάντια και σκληροί δίσκοι εξαφανίστηκαν για 5 μέρες

07:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιο Φως: Συνεχίζεται το θρίλερ με την αφή - Ο ρόλος του εβραϊκού Πάσχα και το ελληνικό σχέδιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:26ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Αυτός είναι ο 54χρονος που σκοτώθηκε ενώ εργαζόταν

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει απόψε η ώρα: Η Ελλάδα υποδέχεται το θερινό ωράριο

20:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: «Βρε, άντε και στο διάολο…» - Το τηλεφώνημα του Σάχη και η απρόοπτη απάντηση

06:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή μάζα κατεβαίνει στην Μεσόγειο - Τι σημαίνει για τις επόμενες ημέρες

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Κριάρι «πρωταθλητής» στην Τουρκία: «Εξαντλήθηκαν» οι παραγγελίες για τους... απογόνους του

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

09:55WHAT THE FACT

Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες

08:41ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα: 4,3 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Οι άγνωστες φωτογραφίες με την «Dream Team» των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικοι εκβίαζαν μαθητές: Πώς κατάφεραν να πάρουν 10.000 ευρώ από 14χρονο

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Σε νέα φάση ο πόλεμος στο Ιράν: Πώς μπορεί ο Τραμπ να χρησιμοποιήσει στις επιχειρήσεις τους Αμερικανούς πεζοναύτες - Η εκπαίδευση και ο εξοπλισμός της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ πηγαίνει για ύπνο στις 21:00 - Αυστηρά μέτρα ελλείψει καυσίμων

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Μαρτίου: Σήμερα η Ε΄ Κυριακή των νηστειών - Ποιοι γιορτάζουν

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκινητικές στιγμές στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Ο Απόστολος Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τους συνέδρους - «Δεν ξέρω αν θα ζω για να δω την Ελλάδα της Δημοκρατίας»

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Η χειρότερη εκτέλεση στην ιστορία - Θάνατος δια βρασμού για τον σεφ που δηλητηρίασε το δείπνο

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Ο Μάριος από το Αγρίνιο γυρίζει νικητής: «Ευχαριστώ τον δότη που μου έδωσε ζωή»

08:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το «αντίο» της Finos Films - «Τα λόγια είναι περιττά»

15:14WHAT THE FACT

Θαμμένα για 70 εκατομμύρια χρόνια - Εκατοντάδες αυγά δεινοσαύρων διαφόρων ειδών σε έναν αρχαίο χώρο

07:45LIFESTYLE

Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Το παραμύθι που έγινε εφιάλτης για την καλλονή των 90s

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρεθυμνιώτισσα που έβαλε «φωτιά» στην πίστα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ