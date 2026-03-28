Μαρινέλλα: 10 τραγούδια της σπουδαίας ερμηνεύτριας που άφησαν εποχή

Θλίψη στο καλλιτεχνικό χώρο σκόρπισε η είδηση του θανάτου της σπουδαίας Μαρινέλλας σε ηλικία 87 ετών, έπειτα από πολύμηνη μάχη με τις επιπτώσεις του εγκεφαλικού που υπέστη υπέστη στο Ηρώδειο τον Σεπτέμβριο του 2024, κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Με πορεία δεκαετιών στο ελληνικό τραγούδι, η Μαρινέλλα άφησε ανεξίτηλο στο στίγμα της στην καλλιτεχνική σκηνή. Στην πορεία της έχει κυκλοφορήσει πάνω από 40 προσωπικούς δίσκους, ενώ οι συνεργασίες της με καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Νταλάρας, Αντώνης Ρέμος, Χάρις Αλεξίου, Πασχάλης Τερζής και άλλοι, αποτελούν σημαντικά κεφάλαια της ελληνικής δισκογραφίας.

Μαρινέλλα: Οι 10 μεγάλες επιτυχίες της

Μεγάλες επιτυχίες της είναι τα τραγούδια «Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει», «Σταλιά σταλιά», «Δεν είναι που φεύγεις», και πολλά άλλα.

Ακολουθούν τα 10 πιο γνωστά τραγούδια της σπουδαίας Μαρινέλλας:

«Σταλιά – Σταλιά»

«Κρασί, Θάλασσα και Τ’ Αγόρι Μου»

«Με Πνίγει Τούτη Η Σιωπή»

«Άνοιξε πέτρα»

«Για σένανε μπορώ»

«Πάλι θα κλάψω»

«Ποτέ Να Μη Χαθείς Από Τη Ζώη Μου»

«Καμιά Φορά»

«Κοίτα Με Στα Μάτια»

«Δως Μου Τ’ Αθάνατο Νερό»

