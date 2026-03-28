Μαρινέλλα: Το επεισοδιακό διαζύγιο με τον Στέλιο Καζαντζίδη - Πώς χώρισε το διασημότερο ζευγάρι

Σε ηλικία 86 ετών πέθανε η μεγάλη τραγουδίστρια

Δημήτρης Δρίζος

  • Η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης γνωρίστηκαν τη δεκαετία του ’50 και έγιναν ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια της ελληνικής μουσικής.
  • Η σχέση τους χαρακτηρίστηκε από έντονο πάθος αλλά και συχνές συγκρούσεις λόγω των δυναμικών χαρακτήρων και των επαγγελματικών πιέσεων.
  • Το διαζύγιο τους στις αρχές της δεκαετίας του ’60 αποτέλεσε σημαντικό γεγονός στον καλλιτεχνικό κόσμο και τερμάτισε την κοινή τους καριέρα.
  • Μετά τον χωρισμό, η Μαρινέλλα ξεκίνησε επιτυχημένη σόλο καριέρα, ενώ ο Καζαντζίδης συνέχισε ως εμβληματική μορφή του λαϊκού τραγουδιού.
  • Η κοινή τους πορεία παραμένει μια από τις πιο σημαντικές και φορτισμένες ιστορίες αγάπης και σύγκρουσης στην ελληνική μουσική.
Η σχέση της Μαρινέλλα με τον Στέλιος Καζαντζίδης δεν ήταν απλώς μια προσωπική ιστορία. Ήταν ένα κεφάλαιο της ίδιας της ελληνικής μουσικής, γεμάτο πάθος, επιτυχίες αλλά και έντονες συγκρούσεις που τελικά οδήγησαν στον χωρισμό.

Η αρχή ενός μεγάλου έρωτα

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του ’50, όταν και οι δύο έκαναν τα πρώτα τους βήματα στο λαϊκό τραγούδι. Η χημεία ήταν άμεση. Σύντομα έγιναν όχι μόνο καλλιτεχνικό δίδυμο αλλά και ζευγάρι στη ζωή, με κοινές εμφανίσεις που άφησαν εποχή.

Ο Καζαντζίδης, ήδη ανερχόμενο αστέρι, και η Μαρινέλλα, με τη χαρακτηριστική φωνή και παρουσία, έγιναν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του κοινού. Η σκηνή τούς ένωνε, αλλά ταυτόχρονα έκρυβε και τις πρώτες εντάσεις.

Παρά τη μεγάλη επιτυχία, η καθημερινότητά τους δεν ήταν εύκολη. Ο δυναμικός χαρακτήρας και των δύο, σε συνδυασμό με τις επαγγελματικές πιέσεις, δημιούργησαν ένα εκρηκτικό μείγμα.

Ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν γνωστός για την έντονη προσωπικότητά του και την ανάγκη του για έλεγχο, ενώ η Μαρινέλλα δεν ήταν διατεθειμένη να μείνει στη σκιά. Οι διαφωνίες τους δεν άργησαν να περάσουν και εκτός σκηνής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, οι καβγάδες ήταν συχνοί, με το ζευγάρι να απομακρύνεται σταδιακά, παρά την κοινή τους επιτυχία.

Το διαζύγιο που έγινε είδηση

Ο χωρισμός τους ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του ’60 και έπεσε σαν «βόμβα» στον καλλιτεχνικό κόσμο. Το διαζύγιο της Μαρινέλλας με τον Καζαντζίδη δεν ήταν απλώς μια προσωπική υπόθεση, αλλά ένα γεγονός που απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη.

Η απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους σήμανε και το τέλος μιας καλλιτεχνικής συνεργασίας που είχε αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Οι δρόμοι που χώρισαν – και η ιστορία που έμεινε

Μετά τον χωρισμό, η Μαρινέλλα ακολούθησε μια λαμπρή σόλο καριέρα, εξελισσόμενη σε μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες της χώρας. Ο Καζαντζίδης, από την άλλη, συνέχισε τη δική του πορεία, παραμένοντας μια εμβληματική μορφή του λαϊκού τραγουδιού.

Παρότι η σχέση τους δεν είχε αίσιο τέλος, η κοινή τους διαδρομή εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις πιο δυνατές ιστορίες αγάπης και σύγκρουσης στην ελληνική μουσική.

Μια ιστορία που απέδειξε ότι, καμιά φορά, ακόμα και οι πιο μεγάλες αγάπες δεν καταφέρνουν να αντέξουν στον χρόνο.

