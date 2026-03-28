Μαρινέλλα: «Γεννήθηκα νέα, θα πεθάνω νέα»

Σε ηλικία 88 ετών πέθανε η Μαρινέλλα, που σημάδεψε με την πορεία της το ελληνικό τραγούδι για σχεδόν επτά δεκαετίες, αφήνοντας την τελευταία της πνοή μετά από πολύμηνη μάχη με τις επιπτώσεις εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου το 2024.

Η οικογένεια της Μαρινέλλας ανακοίνωσε με επίσημη δήλωση τον θάνατό της, επιβεβαιώνοντας πως η γνωστή ερμηνεύτρια απεβίωσε στο σπίτι της το απόγευμα του Σαββάτου, 28 Μαρτίου 2026. Η τραγουδίστρια είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια συναυλίας της τον Σεπτέμβριο του 2024, γεγονός που είχε επηρεάσει σημαντικά την υγεία της τα επόμενα χρόνια.

Η Μαρινέλλα είχε μιλήσει ανοιχτά για το μυστικό της ζωτικότητας και της μακροζωίας σε συνέντευξή της το 2019 στην Κύπρο. Όταν ρωτήθηκε για το αν υπάρχει κάποιο «ελιξίριο» που τη διατηρεί ενεργή, απάντησε: «Δεν υπάρχει μαγικό φάρμακο, είναι θέμα ψυχής. Φρόντιζα πάντα την υγεία μου, απέχω από το κάπνισμα εδώ και 40 χρόνια και πίνω κρασί με μέτρο. Δεν έχω εθισμούς και προσπαθώ να διατηρούμαι σε καλή φυσική κατάσταση». Η ίδια είχε επισημάνει πως τραγουδούσε καλύτερα από ό,τι πριν από μια δεκαετία, αποδίδοντας τη βελτίωση αυτή στη δύναμη της ψυχής και της αγάπης για τη μουσική.

Η καριέρα της Μαρινέλλας εκτείνεται σε περίπου 70 χρόνια και την καθιέρωσε ως μια από τις πιο αναγνωρισμένες φωνές της Ελλάδας. Η ξεχωριστή χροιά της, η δυναμική της παρουσία στη σκηνή και η αδιάλειπτη επιρροή της στην ελληνική μουσική σκηνή την καθιστούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Η απώλεια της Μαρινέλλας αφήνει κενό στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού, ενώ παράλληλα υπενθυμίζει την ανεκτίμητη συμβολή της στη διατήρηση και εξέλιξη του λαϊκού και σύγχρονου ρεπερτορίου. Οι επόμενες μέρες αναμένεται να είναι γεμάτες από φόρο τιμής και αποχαιρετισμούς από το κοινό και τους συναδέλφους της, που θα τιμήσουν τη μνήμη της και το έργο της.

