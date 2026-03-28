Μαρινέλλα: «Γεννήθηκα νέα, θα πεθάνω νέα»

«Έφυγε» από τη ζωή η Μαρινέλλα σε ηλικία 88 ετών, βυθίζοντας το ελληνικό κοινό σε θλίψη.

Δημήτρης Δρίζος

  • Η Μαρινέλλα πέθανε σε ηλικία 88 ετών μετά από πολύμηνη μάχη με τις επιπτώσεις εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη το 2024 στη σκηνή του Ηρωδείου.
  • Η καριέρα της διήρκεσε περίπου 70 χρόνια, καθιστώντας την μια από τις πιο αναγνωρισμένες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής.
  • Σε συνέντευξή της το 2019, τόνισε ότι η υγεία και η μακροζωία της οφείλονται στη φροντίδα της, την αποχή από το κάπνισμα και τη διατήρηση καλής φυσικής κατάστασης.
  • Η απώλειά της αφήνει σημαντικό κενό στο ελληνικό τραγούδι και αναδεικνύει τη συμβολή της στη διατήρηση και εξέλιξη του λαϊκού και σύγχρονου ρεπερτορίου.
  • Αναμένονται φόροι τιμής και αποχαιρετισμοί από το κοινό και τους συναδέλφους της για να τιμήσουν τη μνήμη και το έργο της.
Σε ηλικία 88 ετών πέθανε η Μαρινέλλα, που σημάδεψε με την πορεία της το ελληνικό τραγούδι για σχεδόν επτά δεκαετίες, αφήνοντας την τελευταία της πνοή μετά από πολύμηνη μάχη με τις επιπτώσεις εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου το 2024.

Η οικογένεια της Μαρινέλλας ανακοίνωσε με επίσημη δήλωση τον θάνατό της, επιβεβαιώνοντας πως η γνωστή ερμηνεύτρια απεβίωσε στο σπίτι της το απόγευμα του Σαββάτου, 28 Μαρτίου 2026. Η τραγουδίστρια είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια συναυλίας της τον Σεπτέμβριο του 2024, γεγονός που είχε επηρεάσει σημαντικά την υγεία της τα επόμενα χρόνια.

Η Μαρινέλλα είχε μιλήσει ανοιχτά για το μυστικό της ζωτικότητας και της μακροζωίας σε συνέντευξή της το 2019 στην Κύπρο. Όταν ρωτήθηκε για το αν υπάρχει κάποιο «ελιξίριο» που τη διατηρεί ενεργή, απάντησε: «Δεν υπάρχει μαγικό φάρμακο, είναι θέμα ψυχής. Φρόντιζα πάντα την υγεία μου, απέχω από το κάπνισμα εδώ και 40 χρόνια και πίνω κρασί με μέτρο. Δεν έχω εθισμούς και προσπαθώ να διατηρούμαι σε καλή φυσική κατάσταση». Η ίδια είχε επισημάνει πως τραγουδούσε καλύτερα από ό,τι πριν από μια δεκαετία, αποδίδοντας τη βελτίωση αυτή στη δύναμη της ψυχής και της αγάπης για τη μουσική.

Η καριέρα της Μαρινέλλας εκτείνεται σε περίπου 70 χρόνια και την καθιέρωσε ως μια από τις πιο αναγνωρισμένες φωνές της Ελλάδας. Η ξεχωριστή χροιά της, η δυναμική της παρουσία στη σκηνή και η αδιάλειπτη επιρροή της στην ελληνική μουσική σκηνή την καθιστούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Η απώλεια της Μαρινέλλας αφήνει κενό στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού, ενώ παράλληλα υπενθυμίζει την ανεκτίμητη συμβολή της στη διατήρηση και εξέλιξη του λαϊκού και σύγχρονου ρεπερτορίου. Οι επόμενες μέρες αναμένεται να είναι γεμάτες από φόρο τιμής και αποχαιρετισμούς από το κοινό και τους συναδέλφους της, που θα τιμήσουν τη μνήμη της και το έργο της.

21:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον στρατάρχη Χαφτάρ στη Βεγγάζη – Στο επίκεντρο μεταναστευτικό και ΑΟΖ

21:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Μαρινέλλα: Τα λόγια είναι περιττά...

21:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να εκπροσωπήσει ρεαλιστική προοδευτική απάντηση - Στις εκλογές ο Μητσοτάκης θα έχει αντίπαλο

21:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης για Μαρινέλλα: «Η φωνή και η παρουσία της σημάδεψαν γενιές»

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Μαρινέλλα: Μια μεγάλη φωνή του ελληνικού τραγουδιού

21:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Μαρινέλλα: Μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Οι καθολικές εκκλησίες ακύρωσαν τη λιτανεία της Κυριακής των Βαΐων

21:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: «Διπλό» του Περιστερίου στην έδρα της ΑΕΚ – Η βαθμολογία

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά την Μαρινέλλα

20:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινέλλα: Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο της σπουδαίας ερμηνεύτριας

20:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το μήνυμα του ΠτΔ για τον θάνατό της

20:46LIFESTYLE

Μαρινέλλα: «Γεννήθηκα νέα, θα πεθάνω νέα»

20:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική συνομιλία Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ΥΠΕΞ για τον πόλεμο και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

20:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: «Βρε, άντε και στο διάολο…» - Το τηλεφώνημα του Σάχη και η απρόοπτη απάντηση

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Πόσο πιθανό είναι ο Τραμπ να διατάξει χερσαία επίθεση στο Ιράν;

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η Μαρινέλλα έγραψε και τραγούδησε «Με τoν Γκάλη, τον Γιαννάκη» για τον μπασκετικό Άρη

20:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Η τελευταία εμφάνισή της στο κατάμεστο Ηρώδειο

20:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το συγκλονιστικό αντίο του Γιώργου Νταλάρα - «Σε ευχαριστώ για όλα μάνα...»

20:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Όταν τραγούδησε το «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου» στην πρώτη Eurovision

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για την 1η Απριλίου - Τι ισχύει με την «μετεωρολογική βόμβα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: «Βρε, άντε και στο διάολο…» - Το τηλεφώνημα του Σάχη και η απρόοπτη απάντηση

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει απόψε η ώρα: Η Ελλάδα υποδέχεται το θερινό ωράριο

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για την 1η Απριλίου - Τι ισχύει με την «μετεωρολογική βόμβα»

19:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το επεισοδιακό διαζύγιο με τον Στέλιο Καζαντζίδη - Πώς χώρισε το διασημότερο ζευγάρι του ελληνικού τραγουδιού

19:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η Μαρινέλλα - Πανελλήνια συγκίνηση για την σπουδαία τραγουδίστρια

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ταλαιπωρία για μαθητές σε εκδρομή στην Κροατία – Αγωνία στις οικογένειες τους

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκινητικές στιγμές στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Ο Απόστολος Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τους συνέδρους - «Δεν ξέρω αν θα ζω για να δω την Ελλάδα της Δημοκρατίας»

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς και τους τρεις τραυματίες

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η Μαρινέλλα έγραψε και τραγούδησε «Με τoν Γκάλη, τον Γιαννάκη» για τον μπασκετικό Άρη

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Κριάρι «πρωταθλητής» στην Τουρκία: «Εξαντλήθηκαν» οι παραγγελίες για τους... απογόνους του

21:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Μαρινέλλα: Μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της

09:55WHAT THE FACT

Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Η χειρότερη εκτέλεση στην ιστορία - Θάνατος δια βρασμού για τον σεφ που δηλητηρίασε το δείπνο

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη – Συγκλονίζει ο επικεφαλής της επιχείρησης ανάσυρσης του 34χρονου: «Οι γονείς θα μπορέσουν να αποχαιρετήσουν το παιδί τους όπως πρέπει»

15:24ΥΓΕΙΑ

Καθηγητής του Harvard περιγράφει στο Newsbomb την πραγματική ευτυχία - «Δεν είναι απλά ένα συναίσθημα» - Τρεις απλές πρακτικές για να την επιτύχουμε

20:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Η τελευταία εμφάνισή της στο κατάμεστο Ηρώδειο

11:48LIFESTYLE

Μαρινέλλα: Ο έρωτάς της για τον Φρέντυ Σερπιέρη και το άδοξο τέλος του

19:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θλίψη για το θάνατο της Μαρινέλλας: 10 τραγούδια της σπουδαίας ερμηνεύτριας που άφησαν εποχή

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Πόσο πιθανό είναι ο Τραμπ να διατάξει χερσαία επίθεση στο Ιράν;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ