Μαρινέλλα: Η τελευταία εμφάνισή της στο κατάμεστο Ηρώδειο

Η τελευταία εμφάνιση της σπουδαίας τραγουδίστριας μπροστά στο κοινό έχει καταγραφεί ως μια από τις πιο συγκινησιακά φορτισμένες στιγμές στα καλλιτεχνικά χρονικά

Μίλτος Τσεκούρας

  • Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Μαρινέλλας πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2024 στο κατάμεστο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.
  • Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο μετά από την ερμηνεία δύο τραγουδιών.
  • Παρά το επεισόδιο, η Μαρινέλλα διατήρησε επαφή με το περιβάλλον και εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει στη σκηνή για ένα τελευταίο τραγούδι.
  • Ο Αντώνης Ρέμος, συνεργάτης της, περιέγραψε τη δραματική κατάσταση και εξέφρασε την επιθυμία όλοι να αποχαιρετήσουν τη Μαρινέλλα στη σκηνή όπου μεγαλούργησε.
Λένε ότι οι μεγάλοι καλλιτέχνες θέλουν να φύγουν επάνω στη σκηνή, εκεί που μεγαλούργησαν και γνώρισαν την αποθέωση από το κοινό τους.

Η σημερινή απώλεια της σπουδαίας Μαρινέλλας γυρνάει τον χρόνο στις 25 Σεπτεμβρίου 2024. Η τελευταία εμφάνισή της μπροστά στο κοινό έχει καταγραφεί ως μια από τις πιο συγκινησιακά φορτισμένες στιγμές στα καλλιτεχνικά χρονικά.

Ο χώρος του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού είχε γεμίσει ασφυκτικά από χιλιάδες θαυμαστές που προσήλθαν για να απολαύσουν μια μεγαλειώδη μουσική βραδιά. Ωστόσο, η συναυλία πήρε απροσδόκητη τροπή όταν η Μαρινέλλα υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η Μαρινέλλα είχε προλάβει να ερμηνεύσει μόλις δύο τραγούδια, πριν το επεισόδιο κατά την διάρκεια του τραγουδιού «Τα λόγια είναι περιττά» που προκάλεσε έντονη ανησυχία στο κοινό και τους συνεργάτες της.

Ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος συμμετείχε στη συγκεκριμένη μουσική παράσταση, περιέγραψε αργότερα τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν την πτώση της. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, αμέσως μετά την κατάρρευσή της, έσπευσε στα παρασκήνια όπου την είχαν μεταφέρει για τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, εκείνη τη στιγμή η τραγουδίστρια διατηρούσε την επαφή της με το περιβάλλον και τον ρώτησε αν θα έπρεπε να βγουν ξανά στη σκηνή για ένα τελευταίο τραγούδι, δείχνοντας το μεγαλείο της αγάπης της για το κοινό.

Αναπολώντας εκείνη τη μοιραία νύχτα και βλέποντας τη δύσκολη μάχη που δίνει έκτοτε η αγαπημένη του συνεργάτιδα, ο τραγουδιστής προχώρησε αργότερα σε μια κατάθεση ψυχής. Μιλώντας ανοιχτά για τη στασιμότητα της κατάστασης της υγείας της, εξέφρασε μια ιδιαίτερα βαθιά και φορτισμένη σκέψη σχετικά με το πώς θα άρμοζε να αποχαιρετήσει το κοινό της μια καλλιτέχνιδα αυτού του βεληνεκούς.

Αναφερόμενος στην εμβληματική εικόνα της ερμηνεύτριας στο κατάμεστο ρωμαϊκό ωδείο, λίγο πριν επέλθει το μοιραίο περιστατικό, τόνισε χαρακτηριστικά: «Αν έπρεπε να φύγει, θα θέλαμε και εμείς και η ίδια να φύγει εκείνη τη στιγμή».

