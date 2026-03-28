Μαρινέλλα: Το συγκλονιστικό αντίο του Γιώργου Νταλάρα - «Σε ευχαριστώ για όλα μάνα...»

Φτωχότερο είναι το ελληνικό τραγούδι καθώς σε ηλικία 88 ετών πέθανε η Μαρινέλλα μετά από μάχη που έδωσε για περίπου ενάμιση χρόνο, μετά από βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη στο Ηρώδειο.

Το δικό του «αντίο» στην σπουδαία τραγουδίστρια είπε με ανάρτησή του ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του «Σ’ ευχαριστώ για όλα, ΜΑΝΑ…Στο καλό!».

