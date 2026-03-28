Μαρινέλλα: Όταν τραγούδησε το «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου» στην πρώτη Eurovision
Δείτε την εμφάνιση της Μαρινέλλας στον πρώτο διαγωνισμό της Eurovision
Συγκίνηση επικρατεί για τον θάνατο της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μαρινέλλας σε ηλικία 87 ετών.
Η Μαρινέλλα εκτός από μακρά πορεία στο ελληνικό τραγούδι, με δεκάδες επιτυχίες, ήταν και η πρώτη εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διαγωνισμό της Eurovision, στο Μπράιτον της Μεγάλης Βρετανίας, στις 6 Απριλίου 1974.
Η Μαρινέλλα, είχε ερμηνεύσει το θρυλικό τραγούδι « Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου».
Το τραγούδι, που ήταν πέμπτο κατά σειρά εμφάνισης, συγκέντρωσε 7 βαθμούς και βρέθηκε στην 11η θέση.
Διαβάστε επίσης
21:26 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΑΣΟΚ για Μαρινέλλα: Τα λόγια είναι περιττά...
21:19 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Άρης για Μαρινέλλα: «Η φωνή και η παρουσία της σημάδεψαν γενιές»
21:19 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δένδιας για Μαρινέλλα: Μια μεγάλη φωνή του ελληνικού τραγουδιού
21:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά την Μαρινέλλα
20:49 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μαρινέλλα: Το μήνυμα του ΠτΔ για τον θάνατό της
20:46 ∙ LIFESTYLE
Μαρινέλλα: «Γεννήθηκα νέα, θα πεθάνω νέα»
19:16 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αλλάζει απόψε η ώρα: Η Ελλάδα υποδέχεται το θερινό ωράριο
19:02 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πέθανε η Μαρινέλλα - Πανελλήνια συγκίνηση για την σπουδαία τραγουδίστρια
09:55 ∙ WHAT THE FACT
Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες
11:48 ∙ LIFESTYLE