Μαρινέλλα: Όταν τραγούδησε το «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου» στην πρώτη Eurovision

Στιγμιότυπο από την πρώτη συμμετοχή της Μαρινέλλας στην Eurovision

Συγκίνηση επικρατεί για τον θάνατο της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μαρινέλλας σε ηλικία 87 ετών.

Η Μαρινέλλα εκτός από μακρά πορεία στο ελληνικό τραγούδι, με δεκάδες επιτυχίες, ήταν και η πρώτη εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διαγωνισμό της Eurovision, στο Μπράιτον της Μεγάλης Βρετανίας, στις 6 Απριλίου 1974.

Η Μαρινέλλα, είχε ερμηνεύσει το θρυλικό τραγούδι « Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου».

Το τραγούδι, που ήταν πέμπτο κατά σειρά εμφάνισης, συγκέντρωσε 7 βαθμούς και βρέθηκε στην 11η θέση.

