Μαρινέλλα: Το άγνωστο παρασκήνιο πίσω από το εμβληματικό τραγούδι «Άνοιξε πέτρα»

Τα απρόσμενα εμπόδια, οι ασφυκτικές προθεσμίες και το μαύρο τσεμπέρι που της φόρεσε ο Γιάννης Δαλιανίδης

Μίλτος Τσεκούρας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το τραγούδι «Άνοιξε πέτρα» της Μαρινέλλας ακούστηκε για πρώτη φορά στην ταινία «Γοργόνες και μάγκες» και σημείωσε μεγάλη επιτυχία.
  • Ο Γιάννης Δαλιανίδης απέρριψε αρχικά ένα διαφορετικό κομμάτι λόγω μη εναρμόνισης με την αισθητική της ταινίας, οδηγώντας στη δημιουργία νέου τραγουδιού από τον Μίμη Πλέσσα και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο.
  • Η Μαρινέλλα ηχογράφησε το τραγούδι παρά σοβαρό πρόβλημα στις φωνητικές της χορδές και προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση, ολοκληρώνοντας την ηχογράφηση με την πρώτη λήψη.
  • Ο σκηνοθέτης Γιάννης Δαλιανίδης επέλεξε να ντύσει τη Μαρινέλλα με ένα απλό μαύρο τσεμπέρι αντί για πολυτελή φορέματα, δημιουργώντας μια λιτή και χαρακτηριστική εικόνα.
Snapshot powered by AI

Η ερμηνεία της Μαρινέλλας στο κομμάτι «Άνοιξε πέτρα» έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά στην κλασική ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη «Γοργόνες και μάγκες», σημειώνοντας τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία.

Ωστόσο, ο δρόμος για τη δημιουργία του έκρυβε απρόσμενα εμπόδια, ασφυκτικές προθεσμίες και μια εντελώς διαφορετική στιλιστική προσέγγιση από αυτή που περίμενε η πρωταγωνίστρια.

Η αλλαγή πλεύσης του σκηνοθέτη

Αρχικά, οι δημιουργοί δεν είχαν στο μυαλό τους τη συγκεκριμένη μελωδία για τις ανάγκες της ταινίας. Το καλλιτεχνικό δίδυμο, δηλαδή ο συνθέτης Μίμης Πλέσσας και ο στιχουργός Λευτέρης Παπαδόπουλος, είχε παραδώσει στην παραγωγή ένα άλλο κομμάτι με τον τίτλο «Πες μου πού πας». Ο Γιάννης Δαλιανίδης έκρινε πως η συγκεκριμένη επιλογή διέθετε έντονα δυτικά και μοντέρνα στοιχεία, τα οποία δεν εναρμονίζονταν με την αισθητική του έργου, και συνεπώς το απέρριψε. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος εμπνεύστηκε εντελώς νέους στίχους και ο Μίμης Πλέσσας έγραψε τη μουσική που έμελλε τελικά να εγκριθεί και να αγαπηθεί από το κοινό.

Το ιατρικό πρόβλημα και η άμεση ηχογράφηση

Μετά την τελική επιλογή του τραγουδιού, ο χρόνος άρχισε να πιέζει ασφυκτικά τους συντελεστές. Τα γυρίσματα της επίμαχης σκηνής έπρεπε να ολοκληρωθούν μέσα σε μόλις δύο εικοσιτετράωρα. Όταν η Μαρινέλλα άκουσε το κομμάτι, γοητεύτηκε αμέσως από τη μελωδία.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της όλης διαδικασίας ήταν πως η σπουδαία ερμηνεύτρια ταλαιπωρούνταν εκείνη την περίοδο από ένα εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα στις φωνητικές της χορδές και μάλιστα ετοιμαζόταν να υποβληθεί σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση. Κόντρα στις ιατρικές συμβουλές, στάθηκε μπροστά στο μικρόφωνο του στούντιο και ολοκλήρωσε την ηχογράφηση με την πρώτη κιόλας λήψη, χαρίζοντας μια αψεγάδιαστη φωνητική εκτέλεση.

Η ενδυματολογική έκπληξη στο πλατό

Το κινηματογραφικό αποτέλεσμα συνοδεύτηκε από ένα παρασκηνιακό περιστατικό που αφορούσε την εμφάνιση της τραγουδίστριας. Η Μαρινέλλα γνώριζε καλά ότι θα συμμετείχε σε ένα φαντασμαγορικό μιούζικαλ με την υπογραφή του Γιάννη Δαλιανίδη. Για τον λόγο αυτόν, ανέμενε πως το ντύσιμό της θα περιελάμβανε εντυπωσιακά φορέματα και πολυτελή κοσμήματα. Την πραγματικότητα που αντίκρισε φτάνοντας στο γύρισμα, περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο ο Μίμης Πλέσσας σε παλαιότερη συνέντευξή του.

Διατηρώντας τη δήλωση αυτούσια, ο συνθέτης είχε αναφέρει: «Έρχεται, λοιπόν, η Μαρινέλλα να τραγουδήσει το «Άνοιξε πέτρα» και επειδή είχε ακούσει για μιούζικαλ και Δαλιανίδη, πίστευε ότι θα έβαζε τουαλέτες και στολίδια και εκείνος τελικά της φόρεσε τσεμπέρι!». Η συγκεκριμένη επιλογή του σκηνοθέτη δημιούργησε τελικά την απόλυτα λιτή και χαρακτηριστική εικόνα που άφησε εποχή στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για την 1η Απριλίου - Τι ισχύει με την «μετεωρολογική βόμβα»

19:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θλίψη για το θάνατο της Μαρινέλλας: 10 τραγούδια της σπουδαίας ερμηνεύτριας που άφησαν εποχή

19:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το άγνωστο παρασκήνιο πίσω από το εμβληματικό τραγούδι «Άνοιξε πέτρα»

19:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Χανιά: Ενθρονίστηκε ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, Τίτος - Πλήθος κόσμου στην εκδήλωση

19:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το επεισοδιακό διαζύγιο με τον Στέλιο Καζαντζίδη - Πώς χώρισε το διασημότερο ζευγάρι του ελληνικού τραγουδιού

19:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαμία: Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα για την «Ιθάκη» του - Παρακολουθήστε LIVE

19:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαμία: Συνελήφθη 52χρονος που λήστεψε ηλικιωμένη

19:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η Μαρινέλλα: Η μυθιστορηματική ζωή της μεγάλης κυρίας του Ελληνικού τραγουδιού

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Καθηγητής κατηγορείται για λεκτική σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας - «Ντρέπεται για το σχολείο και για όλους» λέει ο πατέρας της

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει απόψε η ώρα: Η Ελλάδα υποδέχεται το θερινό ωράριο

19:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η Μαρινέλλα - Πανελλήνια συγκίνηση για την σπουδαία τραγουδίστρια

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Η πλειοψηφία των Ρώσων πιστεύει σε «υπερφυσικά πλάσματα» και «ανώτερες δυνάμεις»

18:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Άρης 7Χ7 με «διπλό» στην έδρα του Κολοσσού

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον εισαγγελέα το πόρισμα για την πιθανή κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους – Τι είδε ο ιατροδικαστής

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή χαλαζόπτωση στην Αρχαία Νεμέα – “Άσπρισαν” οι δρόμοι και αυλές, δείτε βίντεο

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Έφτασαν χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες με το πολεμικό πλοίο USS Tripoli

18:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Περίπατος του ΠΑΟΚ επί του Προμηθέα με κατοστάρα και +30

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε έναν 15χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς και τους τρεις τραυματίες

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Νεμέα: Νεκρή ανασύρθηκε ηλικιωμένη έπειτα από πυρκαγιά στο σπίτι της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η Μαρινέλλα - Πανελλήνια συγκίνηση για την σπουδαία τραγουδίστρια

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς και τους τρεις τραυματίες

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

19:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η Μαρινέλλα: Η μυθιστορηματική ζωή της μεγάλης κυρίας του Ελληνικού τραγουδιού

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκινητικές στιγμές στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Ο Απόστολος Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τους συνέδρους - «Δεν ξέρω αν θα ζω για να δω την Ελλάδα της Δημοκρατίας»

19:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το επεισοδιακό διαζύγιο με τον Στέλιο Καζαντζίδη - Πώς χώρισε το διασημότερο ζευγάρι του ελληνικού τραγουδιού

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει απόψε η ώρα: Η Ελλάδα υποδέχεται το θερινό ωράριο

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Η χειρότερη εκτέλεση στην ιστορία - Θάνατος δια βρασμού για τον σεφ που δηλητηρίασε το δείπνο

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Κριάρι «πρωταθλητής» στην Τουρκία: «Εξαντλήθηκαν» οι παραγγελίες για τους... απογόνους του

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μπροστά - Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός λειτουργίας το αεροπλανοφόρο USS Ford: Φραγμένες τουαλέτες, καμένα ρούχα, ναύτες που κοιμούνται στο πάτωμα

15:24ΥΓΕΙΑ

Καθηγητής του Harvard περιγράφει στο Newsbomb την πραγματική ευτυχία - «Δεν είναι απλά ένα συναίσθημα» - Τρεις απλές πρακτικές για να την επιτύχουμε

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ταλαιπωρία για μαθητές σε εκδρομή στην Κροατία – Αγωνία στις οικογένειες τους

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη – Συγκλονίζει ο επικεφαλής της επιχείρησης ανάσυρσης του 34χρονου: «Οι γονείς θα μπορέσουν να αποχαιρετήσουν το παιδί τους όπως πρέπει»

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Έφτασαν χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες με το πολεμικό πλοίο USS Tripoli

09:55WHAT THE FACT

Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εγνατία Οδό σε διπλό τροχαίο: Δύο νεκροί μετά από σύγκρουση και παράσυρση

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Καθηγητής κατηγορείται για λεκτική σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας - «Ντρέπεται για το σχολείο και για όλους» λέει ο πατέρας της

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθησαν τρεις 19χρονοι για την αρπαγή 22χρονου στην Καλαμαριά - Τον κακοποίησαν σωματικά

11:48LIFESTYLE

Μαρινέλλα: Ο έρωτάς της για τον Φρέντυ Σερπιέρη και το άδοξο τέλος του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ