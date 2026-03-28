Μαρινέλλα: Το άγνωστο παρασκήνιο πίσω από το εμβληματικό τραγούδι «Άνοιξε πέτρα»

Snapshot Το τραγούδι «Άνοιξε πέτρα» της Μαρινέλλας ακούστηκε για πρώτη φορά στην ταινία «Γοργόνες και μάγκες» και σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Ο Γιάννης Δαλιανίδης απέρριψε αρχικά ένα διαφορετικό κομμάτι λόγω μη εναρμόνισης με την αισθητική της ταινίας, οδηγώντας στη δημιουργία νέου τραγουδιού από τον Μίμη Πλέσσα και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο.

Η Μαρινέλλα ηχογράφησε το τραγούδι παρά σοβαρό πρόβλημα στις φωνητικές της χορδές και προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση, ολοκληρώνοντας την ηχογράφηση με την πρώτη λήψη.

Ο σκηνοθέτης Γιάννης Δαλιανίδης επέλεξε να ντύσει τη Μαρινέλλα με ένα απλό μαύρο τσεμπέρι αντί για πολυτελή φορέματα, δημιουργώντας μια λιτή και χαρακτηριστική εικόνα.

Η ερμηνεία της Μαρινέλλας στο κομμάτι «Άνοιξε πέτρα» έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά στην κλασική ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη «Γοργόνες και μάγκες», σημειώνοντας τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία.

Ωστόσο, ο δρόμος για τη δημιουργία του έκρυβε απρόσμενα εμπόδια, ασφυκτικές προθεσμίες και μια εντελώς διαφορετική στιλιστική προσέγγιση από αυτή που περίμενε η πρωταγωνίστρια.

Η αλλαγή πλεύσης του σκηνοθέτη

Αρχικά, οι δημιουργοί δεν είχαν στο μυαλό τους τη συγκεκριμένη μελωδία για τις ανάγκες της ταινίας. Το καλλιτεχνικό δίδυμο, δηλαδή ο συνθέτης Μίμης Πλέσσας και ο στιχουργός Λευτέρης Παπαδόπουλος, είχε παραδώσει στην παραγωγή ένα άλλο κομμάτι με τον τίτλο «Πες μου πού πας». Ο Γιάννης Δαλιανίδης έκρινε πως η συγκεκριμένη επιλογή διέθετε έντονα δυτικά και μοντέρνα στοιχεία, τα οποία δεν εναρμονίζονταν με την αισθητική του έργου, και συνεπώς το απέρριψε. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος εμπνεύστηκε εντελώς νέους στίχους και ο Μίμης Πλέσσας έγραψε τη μουσική που έμελλε τελικά να εγκριθεί και να αγαπηθεί από το κοινό.

Το ιατρικό πρόβλημα και η άμεση ηχογράφηση

Μετά την τελική επιλογή του τραγουδιού, ο χρόνος άρχισε να πιέζει ασφυκτικά τους συντελεστές. Τα γυρίσματα της επίμαχης σκηνής έπρεπε να ολοκληρωθούν μέσα σε μόλις δύο εικοσιτετράωρα. Όταν η Μαρινέλλα άκουσε το κομμάτι, γοητεύτηκε αμέσως από τη μελωδία.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της όλης διαδικασίας ήταν πως η σπουδαία ερμηνεύτρια ταλαιπωρούνταν εκείνη την περίοδο από ένα εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα στις φωνητικές της χορδές και μάλιστα ετοιμαζόταν να υποβληθεί σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση. Κόντρα στις ιατρικές συμβουλές, στάθηκε μπροστά στο μικρόφωνο του στούντιο και ολοκλήρωσε την ηχογράφηση με την πρώτη κιόλας λήψη, χαρίζοντας μια αψεγάδιαστη φωνητική εκτέλεση.

Η ενδυματολογική έκπληξη στο πλατό

Το κινηματογραφικό αποτέλεσμα συνοδεύτηκε από ένα παρασκηνιακό περιστατικό που αφορούσε την εμφάνιση της τραγουδίστριας. Η Μαρινέλλα γνώριζε καλά ότι θα συμμετείχε σε ένα φαντασμαγορικό μιούζικαλ με την υπογραφή του Γιάννη Δαλιανίδη. Για τον λόγο αυτόν, ανέμενε πως το ντύσιμό της θα περιελάμβανε εντυπωσιακά φορέματα και πολυτελή κοσμήματα. Την πραγματικότητα που αντίκρισε φτάνοντας στο γύρισμα, περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο ο Μίμης Πλέσσας σε παλαιότερη συνέντευξή του.

Διατηρώντας τη δήλωση αυτούσια, ο συνθέτης είχε αναφέρει: «Έρχεται, λοιπόν, η Μαρινέλλα να τραγουδήσει το «Άνοιξε πέτρα» και επειδή είχε ακούσει για μιούζικαλ και Δαλιανίδη, πίστευε ότι θα έβαζε τουαλέτες και στολίδια και εκείνος τελικά της φόρεσε τσεμπέρι!». Η συγκεκριμένη επιλογή του σκηνοθέτη δημιούργησε τελικά την απόλυτα λιτή και χαρακτηριστική εικόνα που άφησε εποχή στις κινηματογραφικές αίθουσες.

