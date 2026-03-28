Όταν η Μαρινέλλα έγραψε και τραγούδησε «Με τoν Γκάλη, τον Γιαννάκη» για τον μπασκετικό Άρη

Την τελευταία της πνοή άφησε το απόγευμα του Σαββάτου (28/3) η σπουδαία τραγουδίστρια Μαρινέλλα.

Η αείμνηστη ερμηνεύτρια στα τέλη της δεκαετίας του 80’ μαζί με τον Γιάννη Πάριο, τραγουδούσε το τραγούδι «Με τον Άρη πάντα μπροστά», για να τιμήσει τον «Αυτοκράτορα» του ελληνικού μπάσκετ των Νίκου Γκάλη, Παναγιώτη Γιαννάκη και Γιάννη Ιωαννίδη.

Πρόκεται για την περίοδο που ο μπασκετικός Άρης τραβούσε τα βλέμματα όλων των Έλληνων φίλων του αθλητισμού με τα κατορθώματα των Νίκου Γκάλη, Παναγιώτη Γιαννάκη και των… άλλων παιδιών. Η Μαρινέλλα, είχε στηρίξει αλλά και υμνήσει την προσπάθεια της ομάδας του Γιάννη Ιωαννίδη.

Ο Άρης, που μαζί με την Εθνική μας ομάδα «τράβηξαν» μαζικά τον κόσμο στο μπάσκετ και τον έκαναν να αγαπήσει το άθλημα.

Η Μαρινέλλα από την μουσική σκηνή του κέντρου «Ακρόαμα» της Νέας Κρήνης Θεσσαλονίκης τραγουδούσε «Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και με τα άλλα παιδιά» ενώ κάθε Πέμπτη -μαζί με τον Γιάννη Πάριο- έπαιρνε… ρεπό για να παρακολουθήσει τον Άρη.

Τους στίχους του συγκεκριμένου τραγουδιού η Μαρινέλλα τους έγραψε κατά την διάρκεια ενός προγραμματισμένου ταξιδιού στο εξωτερικό, προκειμένου να παρακολουθήσει έναν αγώνα της αγαπημένης της ομάδας.

Και φυσικά, οι επιτυχίες του Άρη έβρισκαν την ομάδα στα πρώτα τραπέζια, κάτω από την κορυφαία ερμηνεύτρια.

«Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη,

τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά,

προχωράμε και νικάμε

κάθε ομάδα που είναι μπροστά…

Με τον Άρη μας πάντα μπροστά,

να ανεβαίνει δυο – δυο τα σκαλιά,

να πηγαίνει να πάρει πρωτιά στην Ευρώπη…

Με τον Άρη μας πάντα μπροστά,

μ’ ένα σώμα και μία καρδιά,

και το κύπελλο ξαφνικά θα σηκώσει…

Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη,

τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά,

προχωράμε και νικάμε,

και το κύπελλο είναι μπροστά…».

Το συγκεκριμένο τραγούδι μάλιστα είχε τέτοια «πέραση» που χρησιμοποιήθηκε με κάποιες αλλαγές- και στις μεγάλες επιτυχίες της Εθνικής μπάσκετ.

Η «υπόκλιση» του Παναγιώτη Γιαννάκη στην Μαρινέλλα

Πριν από μερικά χρόνια, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης, είχε βρεθεί σε μια παράσταση της σπουδαίας ερμηνεύτριας και είχε «υποκλιθεί» στο ταλέντο της σημειώνοντας τη… συμβολή της στις επιτυχίες του Άρη και της Εθνικής Ελλάδας.

«Στις μεγάλες στιγμές με τον Άρη και την Εθνική ήταν μαζί μας», είχε αναφέρει το 2021, ο παλαίμαχος γκαρντ του Άρη και του Παναθηναϊκού, ο οποίος «σάρωσε» τους τίτλους, την περίοδο που εκείνη «μεσουρανούσε» στη Θεσσαλονίκη.

Με πληροφορίες από voria.gr

Διαβάστε επίσης