Μαρινέλλα: Το συγκινητικό βίντεο που κοιμίζει την κόρη της Ήβης Αδάμου στην αγκαλιά της

Με μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ήβη Αδάμου αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα, δημοσιεύοντας ένα τρυφερό βίντεο από προσωπική τους στιγμή.

Στο κλιπ, η σπουδαία ερμηνεύτρια κρατά στην αγκαλιά της την Ανατολή, κόρη της τραγουδίστριας και του Μιχάλη Κουινέλη, και της τραγουδά σε ένα διάλειμμα από τις πρόβες της κοινής τους συνεργασίας.

Μαζί με το βίντεο, η Ήβη Αδάμου μοιράστηκε και κοινά στιγμιότυπα με τη σπουδαία τραγουδίστρια, επιλέγοντας να τη θυμηθεί μέσα από προσωπικές στιγμές και εικόνες γεμάτες τρυφερότητα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Το μεγαλείο της ψυχής σας και ο σεβασμός, η αγάπη που μου δείξατε είναι για πάντα αποτυπωμένα στην καρδιά μου. Αυτά δεν μου τα παίρνει κανείς. Αυτά κρατάω. Τις στιγμές μας, το πώς ανέμιζαν τα φορέματα μας, πώς έλαμπε το πρόσωπο σας στην σκηνή. Το πόση αγάπη δείξατε σε μένα και στη μικρή Ανατολή μου τότε βρέφος και την έφερνα στις πρόβες. Κι εσείς; Τη νανουρίζατε γλυκά. Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι είχα την ευλογία να σας γνωρίσω και να ζήσω όλα αυτά μαζί σας, δίπλα σας. Καλό ταξίδι, σας αγαπάμε πολύ. Πάντα».

