Μαρινέλλα: Το πραγματικό της όνομα και το άγνωστο τραγούδι πίσω από το καλλιτεχνικό ψευδώνυμό της

Η σπουδαία ερμηνεύτρια που άφησε χθες την τελευταία της πνοή και σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι γνώρισε την απόλυτη καταξίωση ως Μαρινέλλα, ωστόσο αυτό δεν ήταν το πραγματικό της όνομα.

Η γυναίκα που ταυτίστηκε όσο λίγες με το λαϊκό τραγούδι γεννήθηκε και μεγάλωσε ως Κυριακή Παπαδοπούλου.

Το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο που την ακολούθησε σε ολόκληρη τη λαμπρή πορεία της επιλέχθηκε το 1956 στη Θεσσαλονίκη. Εκείνη την περίοδο η νεαρή τραγουδίστρια έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα, πραγματοποιώντας εμφανίσεις στο νυχτερινό κέντρο Πανόραμα.

Στον συγκεκριμένο χώρο συνεργαζόταν με τον γνωστό τραγουδοποιό και ερμηνευτή Τόλη Χάρμα, ο οποίος έμελλε να γίνει ο καλλιτεχνικός της νονός. Ο δημιουργός είχε γράψει ένα τραγούδι με τον ομώνυμο τίτλο, το οποίο είχε γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές. Οι στίχοι του κομματιού ανέφεραν χαρακτηριστικά «και τη λένε Μαρινέλλα κι είναι η πρώτη κατσιβέλα».

Ακούστε το τραγούδι:

Αντλώντας έμπνευση από τη δική του μουσική σύνθεση, ο Τόλης Χάρμας πρότεινε στη νεαρή Κυριακή Παπαδοπούλου να υιοθετήσει τη συγκεκριμένη ονομασία για τις δημόσιες εμφανίσεις της. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες της εποχής, η ιδιοκτήτρια του νυχτερινού κέντρου αναζητούσε ένα πιο εμπορικό όνομα για την αφίσα. Όταν έπεσε η πρόταση στο τραπέζι, η τραγουδίστρια αποδέχθηκε αμέσως την ιδέα του συνεργάτη της, απαντώντας αυτούσια «μωρέ δεν με βγάζετε όπως θέλετε;».

Με αυτόν τον τρόπο καθιερώθηκε η καλλιτεχνική ταυτότητα που επρόκειτο να γράψει τεράστια ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο.

