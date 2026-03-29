Η ηθοποιός Μαρινέλλα: Από το «Γοργόνες και μάγκες» στο «Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες» και το θέατρο

Η καλλιτεχνική διαδρομή της Μαρινέλλας, η οποία άφησε χθες την τελευταία της πνοή, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις κορυφαίες στιγμές της ελληνικής δισκογραφίας, ωστόσο η πληθωρική της παρουσία δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στο τραγούδι.

Η κάμερα αγάπησε από την πρώτη στιγμή τη μοναδική της εκφραστικότητα, οδηγώντας την σε αξιοσημείωτες εμφανίσεις στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη, οι οποίες ανέδειξαν την πολύπλευρη φύση της.

Η λαμπερή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου

Η σχέση της σπουδαίας ερμηνεύτριας με τον κινηματογράφο ξεκίνησε τη δεκαετία του εξήντα. Σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές, η ίδια συμμετείχε συνολικά σε δεκαοκτώ κινηματογραφικές παραγωγές. Αρχικά, οι εμφανίσεις της από το 1960 έως το 1966 πραγματοποιούνταν στο πλευρό του Στέλιου Καζαντζίδη, ενώ από το 1967 μέχρι και το 1970 η καλλιτέχνιδα ακολούθησε μια αμιγώς μοναχική κινηματογραφική πορεία. Αν και στις περισσότερες ταινίες εμφανιζόταν ερμηνεύοντας τις μεγάλες επιτυχίες της, η σκηνική της παρουσία διέθετε πάντα έντονα θεατρικά και υποκριτικά στοιχεία. Ταινίες όπως «Η κυρία δήμαρχος», «Γοργόνες και μάγκες» και «Η Παριζιάνα» έχουν συνδεθεί στενά με τη δική της αρχοντική εικόνα στα κινηματογραφικά πλατό.

Το πέρασμα στην τηλεόραση

Η μεγάλη έκπληξη και η ουσιαστική μετάβασή της στην αμιγώς δραματική υποκριτική σημειώθηκε αρκετά χρόνια αργότερα. Το έτος 2000 αποτέλεσε ένα πραγματικό ορόσημο, καθώς η Μαρινέλλα αποδέχτηκε την πρόταση του καταξιωμένου σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομύτη να πρωταγωνιστήσει σε μια φιλόδοξη τηλεοπτική σειρά της κρατικής τηλεόρασης. Το απαιτητικό αυτό εγχείρημα αφορούσε την τηλεοπτική μεταφορά του δημοφιλούς μυθιστορήματος του Γιάννη Ξανθούλη με τίτλο «Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες».

Η Μαρινέλλα υποδύθηκε τη Μαρίκα Σουέζ, την ηγέτιδα ενός ιδιότυπου μπουλουκιού, δηλαδή ενός περιπλανώμενου θιάσου που έδινε παραστάσεις σε ρημαγμένες λουτροπόλεις κατά τη σκοτεινή περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου. Το τηλεοπτικό κοινό αντίκρισε μια ώριμη και στιβαρή ερμηνεία, αποδεικνύοντας ότι η φωνή της μπορούσε να υπηρετήσει τον λόγο με την ίδια ένταση που υπηρετούσε τη μελωδία.

Η μεταφορά της ζωής της στο θέατρο

Η θεατρική σκηνή αποτέλεσε το επόμενο μεγάλο στοίχημα της. Δέκα χρόνια μετά την τηλεοπτική της επιτυχία, το 2010, η ίδια πρωταγωνίστησε στο φιλόδοξο μιούζικαλ με τίτλο «Μαρινέλλα Το Μιούζικαλ», μια υπερπαραγωγή που ανέβηκε στο θέατρο Παλλάς. Το έργο έφερε την υπογραφή των καταξιωμένων συγγραφέων Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, ενώ τη σκηνοθετική καθοδήγηση είχε αναλάβει ο Σταμάτης Φασουλής. Μέσα από αυτή την παράσταση, η Μαρινέλλα κλήθηκε να υποδυθεί τον ίδιο της τον εαυτό, παρουσιάζοντας επί σκηνής τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής και της καριέρας της, με τη συνδρομή ενός πολυπληθούς θιάσου από ηθοποιούς και χορευτές.

Η καλλιτεχνική συνάντηση με τη Σοφία Βέμπο

Ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην υποκριτική της πορεία γράφτηκε το 2014, με την παράσταση «Η Μαρινέλλα συναντά τη Βέμπο» που παρουσιάστηκε στο Θέατρο Badminton. Στο συγκεκριμένο ελληνικό μιούζικαλ, το οποίο βασίστηκε στην πολυτάραχη ζωή της θρυλικής τραγουδίστριας της Νίκης, η πρωταγωνίστρια ακολούθησε μια εξαιρετικά λεπτή ερμηνευτική γραμμή. Όπως επεσήμαναν οι κριτικές της εποχής, από την πρώτη στιγμή της παράστασης κατέστησε σαφές ότι δεν στόχευε να μιμηθεί τη Σοφία Βέμπο, αλλά αντίθετα επιχειρούσε μια καλλιτεχνική συνομιλία μαζί της. Με αυτόν τον τρόπο διατήρησε την προσωπική της σφραγίδα, αποτίοντας ταυτόχρονα τον δέοντα φόρο τιμής σε ένα ιστορικό πρόσωπο της ελληνικής μουσικής.

Διαβάστε επίσης