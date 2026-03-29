Μαρινέλλα: Οι άγνωστες φωτογραφίες με την «Dream Team» των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

Μια σπουδαία φωνή και μια ακούραστη ερμηνεύτρια που κέρδισε τον καθολικό σεβασμό έφυγε χθες από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη, φανερά συγκινημένη, έκανε λόγο για μια εμβληματική τραγουδίστρια και μια εξαιρετική συνάδελφο, σημειώνοντας πως η μέρα είναι μουντή, όπως ακριβώς και η διάθεση όλων. Σύμφωνα με την ίδια, η παρακαταθήκη που αφήνει πίσω της η Μαρινέλλα μέσα από τις μεγάλες ερμηνείες της θα την κρατήσει ζωντανή για πάντα στις καρδιές του κοινού.

Σπάνιες στιγμές από το 2004

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από αδημοσίευτα στιγμιότυπα που προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Οι φωτογραφίες μας μεταφέρουν στο καλοκαίρι του 2004, στις πρόβες για την ιστορική τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Στα καρέ αυτά εμφανίζεται η Μαρινέλλα σε χαλαρές στιγμές, περιτριγυρισμένη από την ελίτ του ελληνικού τραγουδιού: τη Χαρούλα Αλεξίου, τη Δήμητρα Γαλάνη, την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και την Άννα Βίσση.

Η συγκίνηση μεγαλώνει έτι περαιτέρω καθώς στις φωτογραφίες διακρίνονται επίσης ο αξέχαστος Διονύσης Σαββόπουλος, ο Πάριος, ο Σάκης Ρουβάς και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Όπως ανακοινώθηκε από την ερμηνεύτρια, η επιλογή αυτού του υλικού έγινε με σκοπό να μοιραστεί κάτι πιο προσωπικό και ανθρώπινο για να τιμήσει τη μνήμη της μεγάλης κυρίας του τραγουδιού.

Διαβάστε επίσης