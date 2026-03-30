Μαρινέλλα: Οι στιγμές που απασχόλησε την κοινή γνώμη με τις αντισυμβατικές επιλογές της

Από την απόφαση να γίνει ανύπαντρη μητέρα στον γάμο με... τζιν παντελόνι

Ανθή Κουρεντζή

Πέρα από σπουδαία φωνή, η Μαρινέλλα ήταν μία γυναίκα που δεν έμπαινε σε καλούπια και έζησε με τις επιλογές της, ακόμη και αν αυτές δεν ταίριαζαν με τις αντιλήψεις της εποχής.

Τη δεκαετία του 70', σε μία περίοδο που έχτιζε τη σόλο καριέρα της, εκείνη «τάραξε τα νερά», αφού έγινε ανύπαντρη μητέρα. Το 1975 η Μαρινέλα έφερε στον κόσμο τη μοναχοκόρη της, Τζωρτζίνα (Γεωργία-Χριστίνα) Σερπιέρη, καρπό του έρωτά της με τον πρωταθλητή Ελλάδος στην ιππασία και επιχειρηματία Φρέντυ Σερπιέρη.

«Την κόρη μου την έβγαλα Τζωρτίνα από τον πατέρα μου, Γιώργο, και τον Χρήστο Κατσίμπα, ένα πρόσωπο που εκτιμούσα πολύ», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της.

Η σχέση με τον Φρέντυ Σερπιέρη και ο ανατρεπτικός γάμος με τον Τόλη Βοσκόπουλο

Η Μαρινέλλα ήταν σε σχέση με τον Φρέντυ Σερπιέρη για τέσσερα χρόνια. «Ήταν μεγάλος έρωτας», όπως είχε πει η ίδια. Μετά τη γέννηση της κόρης τους, Τζωρτζίνας, εκείνος ήθελε να παντρευτούν, αλλά εκείνη προτίμησε να μείνουν φίλοι και ο δεσμός τους έληξε. «Φυσικά αναγνώρισε την κόρη του, έδωσε το όνομά του και έγιναν όλα όπως έπρεπε», είχε δηλώσει.

«Τον αγαπάω πολύ, είναι εξαιρετικός άνθρωπος κι αυτός και η γυναίκα του, η Σαμπίνα, ο γιος τους επίσης, που είναι πραγματικός αδελφός της κόρης μου», είχε δηλώσει η Μαρινέλλα για τον Φρέντυ Σερπιέρη.

marinella.jpg

Η Μαρινέλλα, ο Φρέντυ Σερπιέρης με τη κόρη τους, Τζωρτζίνα

Στις 10 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου παντρεύτηκε τον δεύτερο σύζυγό της, τον Τόλη Βοσκόπουλο, τον οποίο είχε γνωρίσει το 1973 λίγο μετά τον χωρισμό του με τη Ζωή Λάσκαρη.

Μάλιστα, ο γάμος του ήταν «μυστικός», έγινε στο διαμέρισμα της Μαρινέλλας στο Παγκράτι ενώ το ζευγάρι φορούσε τζιν παντελόνια.

marinella-voskopoulos.webp

Ο Τόλης Βοσκόπουλος, η μικρή Τζωρτζίνα Σερπιέρη και η Μαρινέλλα τη δεκαετία του 70'

«Στον δεύτερο γάμο μου με τον Βοσκόπουλο, είχαμε μόνο έξι καλεσμένους κι εμείς, το ζευγάρι, φορέσαμε μπλου τζιν! Εγώ ένα γιλέκο και φούστα μακριά και ο Τόλης τζιν παντελόνι. Παντρευτήκαμε στο σπίτι μου στο Παγκράτι και ήμασταν: ο παπάς φυσικά που ήρθε εκεί, οι κουμπάροι μας - ήταν ο Γιώργος Κατσαρός με τη γυναίκα του- ο Φρέντυ Γερμανός με την κοπέλα του και η Λένα η Παμέλα, που είχε τη “Νεράϊδα", μαζί με τον άντρα της», είχε πει η Μαρινέλλα σε παλιότερη συνέντευξή της.

βοσκόπουλος

Η Μαρινέλλα και ο Τόλης Βοσκόπουλος

«Ο Κατσαρός, μόλις μας είδε με τα τζιν λέει: "Καλά βρε παιδιά, εμείς γιατί ντυθήκαμε κι εσείς είστε με τζιν;". "Έ, οι κουμπάροι είναι αλλιώς" είπαμε εμείς. Μετά βέβαια, αλλάξαμε, βάλαμε ένα καλό ρούχο και πήγαμε στο κέντρο που τραγουδούσε ο Τόλης, στη Νεράϊδα».

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της Μαρινέλλας την Τρίτη - Σε στενό κύκλο η ταφή

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας της εμβληματικής τραγουδίστριας Μαρινέλλας, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28/3 σε ηλικία 87 ετών, ο τελευταίος αποχαιρετισμός της θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου, στις 14:00, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών.

Η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00, ενώ η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.

