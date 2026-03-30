«Λύγισε» ο Γιώργος Θεοφάνους για την Μαρινέλλα: «Μου είπε "σήκωσε το κεφάλι και πάμε"»

Για τη σπουδαία Μαρινέλλα μίλησε σε τηλεοπτικές του δηλώσεις ο Γιώργος Θεοφάνους. Μάλιστα, ο γνωστός συνθέτης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ενθυμούμενος στιγμές του με τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού.

«Το σκεφτόμουνα χθες που ήμουνα στην Κωνσταντινούπολη, είχαμε πάει όλη η ομάδα για τους εορτασμούς για τα 1.400 χρόνια του Ακάθιστου Ύμνου. Ακριβώς αυτό σκεφτόμουνα, λίγο πριν παίξουμε το βράδυ στη συναυλία για τους Έλληνες και βγω πάνω, ήταν πολύ περίεργη στιγμή».

«Ξέρω ότι αν ήταν εδώ θα μού ‘λεγε ό,τι σκέφτηκα χθες το βράδυ του τύπου: “Σήκωσε το κεφάλι και πάμε”. Θυμάμαι μια φορά που παίζαμε πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια μαζί, πριν ανοίξει η κουρτίνα και γυρνάω και της λέω: “Μα πού πάμε; Τι κάνουμε; Είσαι με σαράντα πυρετό” και μου λέει: “Σήκωσε το κεφάλι και πάμε!”» συμπλήρωσε ο γνωστός συνθέτης.

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της Μαρινέλλας την Τρίτη - Σε στενό κύκλο η ταφή

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας της εμβληματικής τραγουδίστριας Μαρινέλλας, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28/3 σε ηλικία 87 ετών, ο τελευταίος αποχαιρετισμός της θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου, στις 14:00, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών.

Η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00, ενώ η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.

