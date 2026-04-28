Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε φωτογραφία που αποκαλεί τον Τραμπ «Βασιλιά»

Ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο Χ κοινοποίησε μια φωτογραφία του Βρετανού βασιλιά Καρόλου και του προέδρου των ΗΠΑ, αναφέροντας στη λεζάντα: «ΔΥΟ ΒΑΣΙΛΙΕΣ».

Η ανάρτηση έγινε ενώ ο Βασιλιάς της Βρετανίας μιλούσε σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου.

Κατά την ομιλία του στο Κογκρέσο, ο Βασιλιάς προκάλεσε επιδοκιμασίες και χειροκροτήματα αφού επαίνεσε τον διαχωρισμό των εξουσιών που αντικατέστησε τη βρετανική μοναρχία στις πρώην αμερικανικές αποικίες, αποκαλώντας την «μεγάλη κληρονομιά» που πέρασε από το Ηνωμένο Βασίλειο στις Ηνωμένες Πολιτείες.