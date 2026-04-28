Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 28 Απριλίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3059, που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 7.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 4, 19, 21, 34, 44 και Τζόκερ ο αριθμός: 4.

Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγοράις της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ!

Αξίζε να σημειωθεί ότι στην αποψινή κλήρωση αναδείχθηκαν δύο επιτυχημάνα δελτία στην δεύτερη κατηγορία που κερδίζουν από 100.000 ευρώ το κάθε ένα!

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.