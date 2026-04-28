Μετά το Ορμούζ, τα Στενά της Μαλάκα: Ανησυχία για τη νέα «αχίλλειο πτέρνα» της διεθνους ναυσιπλοϊας

Τα Στενά της Μαλάκα μεταφέρουν πάνω από το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου και θεωρούνται κρίσιμης στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός.

Το στενότερο σημείο των Στενών έχει πλάτος μόλις 2,7 χιλιόμετρα, γεγονός που τα καθιστά ευάλωτα σε συγκρούσεις, προσάραξη και πειρατεία.

Η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη διαχειρίζονται από κοινού τα Στενά, ενώ διεθνείς κανόνες διασφαλίζουν την ελεύθερη διέλευση χωρίς διόδια.

Η Κίνα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα Στενά της Μαλάκα για τις εισαγωγές ενέργειας και τα θεωρεί στρατηγικό σημείο ευπάθειας.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι προτάσεις για χρεώσεις διέλευσης έχουν αυξήσει τις ανησυχίες για τη σταθερότητα και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά της Μαλάκα.

Οι διαταραχές στη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ προκαλούν ανησυχίες για τα τρωτά σημεία σε έναν άλλο κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο: Τα Στενό της Μαλάκα - μια στενή υδάτινη λωρίδα μεταξύ Ινδονησίας και Μαλαισίας που διοχετεύει το εμπόριο πέρα ​​από τη Σιγκαπούρη - μεταφέρει περισσότερο από το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου και είναι ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία για τη ναυσοπλοϊα στον κόσμο.

Θεωρούμενο εδώ και ως καιρό στρατηγικής σημασίας σημείο ευπάθειας — ιδιαίτερα από την Κίνα, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην οδό για τις εισαγωγές ενέργειας — τα Στενά έχει επανέλθει στο προσκήνιο μετά το ουσιαστικό κλείσιμο του Ορμούζ από τον Ιράν σε απάντηση στις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ενώ τα Στενά της Μαλάκα διέπονται από διεθνείς κανόνες που εγγυώνται ελεύθερη διέλευση, η ανησυχία εξαπλώθηκε αφότου ένας κορυφαίος Ινδονήσιος αξιωματούχος ανέφερε για λίγο την ιδέα των διοδίων διέλευσης. Οι αξιωματούχοι στην περιοχή έχουν έκτοτε επιβεβαιώσει ότι τα Στενά θα παραμείνουν ανοιχτά και χωρίς διόδια.

Παρόλα αυτά, το επεισόδιο υπογραμμίζει πόσο ευαίσθητο παραμένει το παγκόσμιο εμπόριο στις διαταραχές σε έναν από τους πιο νευραλγικούς διαδρόμους του.

Ποια είναι η σημασία του Πορθμού της Μάλακα;

Το Στενό της Μαλάκα είναι μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές οδούς στον κόσμο, που συνδέει τον Ινδικό Ωκεανό με τη Νότια Σινική Θάλασσα και τον ευρύτερο Ειρηνικό. Με μήκος περίπου 800 χιλιομέτρων μεταξύ της Σουμάτρα και της χερσονήσου της Μαλαισίας, με την Ταϊλάνδη στα βόρεια και τη Σιγκαπούρη στη νότια είσοδό του, παρέχει τη συντομότερη θαλάσσια διαδρομή μεταξύ της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Ασίας.

Περισσότερα από 102.500 πλοία διέσχισαν το στενό το 2025, από περίπου 94.300 το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας της Μαλαισίας. Ένα ευρύ φάσμα φορτίων διέρχεται από την πλωτή οδό, συμπεριλαμβανομένου αργού πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, άνθρακα, φοινικελαίου και σιδηρομεταλλεύματος, καθώς και μεταποιημένων προϊόντων.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, περίπου 23,2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα μεταφέρθηκαν μέσω των Στενών, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ , προμηθεύοντας μεγάλες οικονομίες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Η ποσότητα αυτή υπερβαίνει τα περίπου 20,9 εκατομμύρια βαρέλια που πέρασαν από το Ορμούζ κατά την ίδια περίοδο.

Τι καθιστά τα Στενά της Μάλακα σημείο συμφόρησης;

Στο στενότερο σημείο του, έχει πλάτος μόλις 2,7 χιλιόμετρα, υπογραμμίζοντας την ευαλωτότητά του δεδομένου του τεράστιου όγκου κυκλοφορίας που μεταφέρει. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο συγκρούσεων και προσάραξης, ιδιαίτερα στα πιο πολυσύχναστα τμήματα. Ακόμη και οι τοπικές διαταραχές μπορούν να επιβραδύνουν την κυκλοφορία και να αυξήσουν το κόστος μεταφοράς. Η πειρατεία και οι ένοπλες ληστείες αποτελούν επίσης πηγή ανησυχίας, έχει σημειωθεί αύξηση των επιθέσεων, με αποτέλεσμα το σύνολο των περιστατικών να φτάσει τα 108 στα στενά της Μαλάκα και της Σιγκαπούρη το 2025.

Ενώ υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές μέσω του αρχιπελάγους της Ινδονησίας, δεν είναι τόσο βολικές ή εύκολες. Ο Πορθμός Σούντα είναι ρηχός σε ορισμένα σημεία και βρίσκεται κοντά σε ένα ενεργό ηφαίστειο. Η διαδρομή μέσω των στενών Λομπόκ και Μακασάρ προσθέτει σημαντικό χρόνο και κόστος. Ένα ταξίδι από την πόλη-λιμάνι Ρας Τανούρα στη Σαουδική Αραβία προς την Ιαπωνία είναι υπερδιπλάσια από την απόσταση μιας διέλευσης μέσω του Πορθμού της Μαλάκα.

Ποιος ελέγχει τα Στενά της Μαλάκα;

Η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη συνορεύουν με τον πορθμό και ασκούν κυριαρχία στα χωρικά τους ύδατα, που μπορούν να εκτείνονται έως και 12 ναυτικά μίλια από τις ακτές τους σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Τα τρία παράκτια κράτη δημιούργησαν ένα τριμερές πλαίσιο το 1971 για τον συντονισμό της διαχείρισης των Στενών της Μαλάκα.



Ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται ως διεθνές στενό, που σημαίνει ότι τα πλοία και τα αεροσκάφη έχουν δικαίωμα διέλευσης και επιτρέπεται να κινούνται συνεχώς και χωρίς εμπόδια. Τα παράκτια κράτη δεν μπορούν να αναστείλουν τη διέλευση ή να χρεώνουν τα πλοία απλώς για τη διέλευση βάσει του διεθνούς δικαίου, αν και επιτρέπονται τέλη για συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Οι τρεις χώρες, μαζί με την Ταϊλάνδη , συντονίζονται στενά σε θέματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών κατά της πειρατείας και των κοινών περιπολιών. Ενώ κανένα έθνος δεν ελέγχει πλήρως τα Στενά, η γεωγραφική τους θέση δίνει σημαντική επιρροή σε μία από τις σημαντικότερες εμπορικές οδούς στον κόσμο.

Γιατί υπάρχει αυξημένη ανησυχία;

Οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία στο Ορμούζ έχουν υπογραμμίσει πόσο γρήγορα τα σημεία συμφόρησης μπορούν να γίνουν γεωπολιτικά σημεία ανάφλεξης και να επιβαρύνουν την παγκόσμια οικονομία. Ο υπουργός Οικονομικών της Ινδονησίας, Πουρμπάγια Γιούντι Σαντέβα, έθεσε — και γρήγορα απέσυρε — το ενδεχόμενο χρέωσης σε πλοία για τη διέλευση από το στενό, αφότου το Ιράν κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση στο Ορμούζ.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ινδονησίας εξετάζει επίσης μια πρόταση των ΗΠΑ για πρόσβαση σε πτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών μέσω του ινδονησιακού εναέριου χώρου, κάτι που προκάλεσε σημαντικές αντιδράσεις εντός του δικού του στρατιωτικού κατεστημένου, συμπεριλαμβανομένων ανησυχιών για την κυριαρχία του.Η Σιγκαπούρη αντέδρασε γρήγορα, τονίζοντας ότι το στενό πρέπει να παραμείνει ανοιχτό και ελεύθερο για διεθνή ναυσιπλοΐα.

Η Μαλαισία έχει επίσης τονίσει τη σημασία της διατήρησης της απρόσκοπτης διέλευσης, αντανακλώντας το κοινό συμφέρον μεταξύ των παράκτιων κρατών για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η κρίση του Ορμούζ ώθησε επίσης την Ταϊλάνδη, ακριβώς βορειοανατολικά του Πορθμού της Μαλάκα, να επιστήσει την προσοχή πίσω στον μακροχρόνιο στόχο της να δημιουργήσει μια χερσαία γέφυρα αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων σε όλη τη νότια χερσόνησο της. Αυτό θα παρέκαμπτε το στενό και θα μείωνε τους χρόνους διέλευσης, αλλά θεωρείται ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα υλικοτεχνικά αλλά και οικονομικά.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό το Στενό της Μαλάκα για την Κίνα;

Η Κίνα είναι μεταξύ των χωρών που είναι πιο εκτεθειμένες σε κινδύνους στα Στενά της Μαλάκα. Είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, με το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών της να μεταφέρεται δια θαλάσσης και μέσω της πλωτής οδού. Αυτή η ευπάθεια έχει οδηγήσει σε προσπάθειες διαφοροποίησης των οδών εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών από την Κεντρική Ασία και τη Ρωσία, και σε επενδύσεις σε εναλλακτικούς διαδρόμους στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος», συμπεριλαμβανομένης της Μιανμάρ.

Παρόλα αυτά, οι θαλάσσιες οδοί παραμένουν κεντρικής σημασίας για την οικονομία της Κίνας, καθιστώντας την ιδιαίτερα ευάλωτη στην αστάθεια κατά μήκος του διαδρόμου της Μαλάκα. Οι ηγέτες της Κίνας θεωρούν εδώ και καιρό το στενό ως στρατηγική ευπάθεια σε ένα σενάριο σύγκρουσης - μια ανησυχία που συχνά αναφέρεται ως το «Δίλημμα της Μάλακα», ένας όρος που διαδόθηκε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Χου Τζιντάο στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η εικόνα περιπλέκεται περαιτέρω από τις ανταγωνιστικές εδαφικές διεκδικήσεις στην κοντινή Νότια Σινική Θάλασσα και τον στρατηγικό ανταγωνισμό του Πεκίνου με τις ΗΠΑ για θαλάσσια επιρροή στην περιοχή. Οι πλωτές οδοί της Νοτιοανατολικής Ασίας έχουν χρησιμοποιηθεί για μεταφορές από πλοίο σε πλοίο με τη βοήθεια του «σκιώδους στόλου» του Ιράν, ο οποίος μεταφέρει πετρέλαιο μέσω μυστικών μεθόδων για να αποφύγει τις κυρώσεις, με μεγάλο μέρος του να φτάνει τελικά στις ασιατικές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.