Καιρός: Πόσο θα διαρκέσει η ψυχρή εισβολή - Η ημερομηνία που επιστρέφει η άνοιξη

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Δημήτρης Δρίζος

  • Μια ψυχρή εισβολή από τα βόρεια Βαλκάνια αναμένεται από το απόγευμα της Πέμπτης, φέρνοντας βροχές και πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στο Αιγαίο.
  • Η ψυχρή εισβολή θα διαρκέσει από την Παρασκευή 1η Μαΐου μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, με ενίσχυση των βοριάδων και δυσμενείς καιρικές συνθήκες στις θαλάσσιες περιοχές.
  • Η δυτική ηπειρωτική χώρα και το Ιόνιο θα παραμείνουν σχετικά ήσυχα με ήπιες καιρικές συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια της ψυχρής εισβολής.
  • Από την Κυριακή και μετά, η άνοιξη θα επανέλθει σταδιακά με άνοδο της θερμοκρασίας και πιο σταθερό καιρό.
  • Η χώρα θα βιώσει δύο διαφορετικές εποχές μέσα σε λίγες ημέρες: ανοιξιάτικο καιρό έως την Πέμπτη και φθινοπωρινή παρένθεση έως το Σάββατο.
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με την έλευση του Μαΐου καθώς μια ψυχρή εισβολή από τη Ρωσία θα κατεβάσει τον υδράργυρο σε πολύ χαμηλά, για την εποχή, επίπεδα.

Μέχρι και την Πέμπτη το απόγευμα, η Ελλάδα θα βιώνει σταθερά ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ωστόσο, από το απόγευμα της Πέμπτης αναμένεται να εισβάλει ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια Βαλκάνια, φέρνοντας αστάθεια και βροχές, ιδιαίτερα σε περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο.

Η αλλαγή του καιρού θα γίνει πιο αισθητή την Παρασκευή 1η Μαΐου και θα διατηρηθεί μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αναμένονται βροχοπτώσεις, πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες για τις θαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, η δυτική ηπειρωτική χώρα και το Ιόνιο θα παραμείνουν σχετικά ήσυχα, με ήπιες καιρικές συνθήκες.

Εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη, ο ήλιος θα επικρατήσει σε όλη τη χώρα, με τοπικές βροχές και καταιγίδες να εμφανίζονται κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης προς το απόγευμα.

Την Πέμπτη, η αστάθεια θα επεκταθεί σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Μακεδονία, η Θράκη και το δυτικό-βορειοδυτικό Αιγαίο, με πιθανότητα έντονων καταιγίδων που μπορεί να συνοδεύονται από χαλάζι και ηλεκτρική δραστηριότητα. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, ο άστατος καιρός θα κινηθεί νοτιότερα, επηρεάζοντας κυρίως την ανατολική Πελοπόννησο, την Αττικοβοιωτία και το κεντρικό-ανατολικό Αιγαίο, ενώ η δυτική Ελλάδα θα παραμείνει σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες. Οι εντάσεις των βοριάδων θα φτάσουν έως τα 7 μποφόρ.

Από την Κυριακή και μετά, η άνοιξη θα επανέλθει σταδιακά, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας που θα γίνει πιο αισθητή την επόμενη εβδομάδα, φέρνοντας ξανά υψηλές θερμοκρασίες και πιο σταθερό καιρό.

Συνολικά, η χώρα θα βιώσει δύο διαφορετικές εποχές μέσα σε λίγες ημέρες: μία ανοιξιάτικη περίοδο έως την Πέμπτη το απόγευμα και μία φθινοπωρινή παρένθεση μέχρι το Σάββατο, πριν επιστρέψει ξανά η άνοιξη.

