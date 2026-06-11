Μουντιάλ 2026: Ο Τραμπ δεν θα δώσει το παρών στην πρεμιέρα των ΗΠΑ κόντρα στην Παραγουάη

Άτομα που είναι κοντά στο προγραμματισμό του Μουντιάλ αναφέρουν πως δεν αναμένουν ο Τραμπ να παραστεί στον αγώνα, ενώ αναμένεται να βρεθεί στο γήπεδο ο Μάρκο Ρούμπιο 

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Ο Τραμπ δεν θα δώσει το παρών στην πρεμιέρα των ΗΠΑ κόντρα στην Παραγουάη
FILE - President Donald Trump stands on stage next to the FIFA World Cup after receiving the FIFA Peace Prize during the draw for the 2026 soccer World Cup at the Kennedy Center in Washington, Dec. 5, 2025. (AP Photo/Jacquelyn Martin, File)
AP
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σχεδιάζει προς το παρόν να παραστεί στον εναρκτήριο αγώνα της εθνικής ομάδας της Αμερικής στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διοργανώνεται στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά απέναντι στην Παραγουάη.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα παραστεί στον αγώνα, μαζί με τον Υπουργό Μεταφορών Σον Ντάφι και τον Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μούλιν.

Πρόκειται για μια ηχηρή απουσία αφού συνηθίζεται ο εκάστοτε επικεφαλής του κράτους να παρευρίσκεται στις εξέδρες τουλάχιστον του εναρκτήριου αγώνα της ομάδας που διοργανώνει το τουρνουά. Λόγου χάρη ο ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας παρέστη το 2018, όταν του Παγκόσμιο Κύπελλο είχε διοργανωθεί στη Ρωσία και ο Εμίρης του Κατάρ το 2022 αντίστοιχα.

Από την άλλη Ο Πρόεδρος της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα ταξιδέψει στην Καλιφόρνια για τον αγώνα.

Ωστόσο ο Πρόεδρος Τραμπ δεν έχει ανακοινώσει επίσημα αν θα δώσει το «παρών» στην πρεμιέρα των ΗΠΑ στο φετινό Μουντιάλ, όμως σύμφωνα με το Athletic τέσσερα άτομα που είναι κοντά στον προγραμματισμό του τουρνουά ή γνωρίζουν τα σχέδιά του, τα οποία παραμένουν ανώνυμα για να προστατεύσουν τις σχέσεις τους, δήλωσαν ότι προς το παρόν δεν αναμένουν ότι ο Τραμπ θα παραστεί στον αγώνα. Τα σχέδια του Προέδρου, φυσικά, μπορούν πάντα να αλλάξουν.

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