Οι αρχαιολόγοι πέρασαν 30 χρόνια σκάβοντας σε ένα κρυμμένο σπήλαιο στην Ισπανία - Τι εντόπισαν

Ένα σπήλαιο που διατήρησε 40.000 χρόνια ανθρώπινης παρουσίας

Δημήτρης Δρίζος

Οι αρχαιολόγοι πέρασαν 30 χρόνια σκάβοντας σε ένα κρυμμένο σπήλαιο στην Ισπανία - Τι εντόπισαν
WHAT THE FACT
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  • Το σπήλαιο El Mirón στη βόρεια Ισπανία φιλοξενεί συνεχή ανθρώπινη παρουσία για πάνω από 40.000 χρόνια από τη Μέση Παλαιολιθική έως την Εποχή του Χαλκού.
  • Στο σπήλαιο βρέθηκαν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, όπως λίθινα εργαλεία, οστά ζώων, ταφές και ενδείξεις γεωργίας και μεταλλουργίας.
  • Η «Κόκκινη Κυρία του El Mirón», μια γυναίκα θαμμένη πριν από 19.000 χρόνια, ανακαλύφθηκε με κόκκινη ώχρα που προερχόταν από απόσταση 25 χιλιομέτρων.
  • Γενετική ανάλυση συνδέει την Κόκκινη Κυρία με πληθυσμούς κυνηγών
  • τροφοσυλλεκτών της Εποχής των Παγετώνων, αποκαλύπτοντας χαρακτηριστικά όπως το σκούρο δέρμα και τα σκούρα μαλλιά.
  • Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών έχει ενισχύσει σημαντικά την κατανόηση της προϊστορικής ζωής στο El Mirón και το έχει καταστήσει σημαντικό αρχαιολογικό σημείο στην Ευρώπη.
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Με την πρώτη ματιά, το Σπήλαιο El Mirón μοιάζει με ένα ακόμη ασβεστολιθικό καταφύγιο σμιλεμένο στα βουνά της βόρειας Ισπανίας. Κάτω όμως από το δάπεδό του κρύβεται ένα αρχαιολογικό αρχείο τόσο εκτεταμένο, που χρειάστηκαν τρεις δεκαετίες έρευνας για να αρχίσει να αποκαλύπτεται η ιστορία του.

Από τότε που ξεκίνησαν οι ανασκαφές το 1996, οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει στοιχεία που καλύπτουν από τους τελευταίους Νεάντερταλ έως κοινότητες της Εποχής του Χαλκού. Τα ευρήματά τους, που συνοψίστηκαν πρόσφατα στο Journal of Anthropological Research, προσφέρουν μια ασυνήθιστα λεπτομερή εικόνα για το πώς ζούσαν, προσαρμόζονταν και επέστρεφαν οι άνθρωποι στη συγκεκριμένη τοποθεσία μέσα σε χιλιάδες γενιές.

Ένα σπήλαιο που διατήρησε 40.000 χρόνια ανθρώπινης παρουσίας

Το El Mirón βρίσκεται πάνω από την κοιλάδα του ποταμού Asón στην Κανταβρία, κοντά στον κόλπο της Βισκαΐας. Η ευρεία είσοδός του και το ξηρό εσωτερικό του το έκαναν ελκυστικό καταφύγιο για προϊστορικές ομάδες, και τα αρχαιολογικά στρώματα που συσσωρεύτηκαν με τον χρόνο έχουν διατηρήσει μια εξαιρετικά μακρά ακολουθία κατοίκησης.

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Anthropological Research αναφέρει ευρήματα από εννέα μεγάλες πολιτισμικές περιόδους, συμπεριλαμβανομένων της Μέσης Παλαιολιθικής, της Σολουτρείας, της Μαγδαληναίας, της Νεολιθικής και της Εποχής του Χαλκού. Ελάχιστες τοποθεσίες στην Ιβηρική Χερσόνησο προσφέρουν τόσο συνεχή καταγραφή.

Τα ευρήματα κυμαίνονται από λίθινα εργαλεία και οστά ζώων έως χαραγμένα αντικείμενα και εστίες φωτιάς. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν στοιχεία κυνηγιού κόκκινου ελαφιού, αγριόγιδου, αλόγου, ζαρκάδιου και σαμουά, ενώ υπολείμματα ψαριών δείχνουν ότι ο σολομός και η πέστροφα αποτελούσαν επίσης μέρος της διατροφής.

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Το σπήλαιο καταγράφει επίσης ένα σημαντικό σημείο καμπής στην ανθρώπινη ιστορία: την άφιξη της γεωργίας. Έρευνα του University of New Mexico έδειξε ότι τα νεολιθικά στρώματα περιέχουν τα αρχαιότερα στοιχεία στη βόρεια Ατλαντική Ισπανία για καλλιέργεια σιταριού, εξημερωμένα ζώα και κεραμικά, που χρονολογούνται περίπου 6.500 χρόνια πριν. Μεταγενέστερες φάσεις κατοίκησης άφησαν πίσω τους αποθηκευτικούς λάκκους και ενδείξεις μεταλλουργίας, συμπεριλαμβανομένου ενός χάλκινου εργαλείου (σουβλιού).

«Το El Mirón είναι αυτό που στην αρχαιολογία ονομάζουμε “persistent place”, ένας τόπος όπου οι άνθρωποι έζησαν και ανέπτυξαν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων επανειλημμένα για πάνω από 40.000 χρόνια», εξήγησε ο Lawrence Straus από το University of New Mexico.

Τα λείψανα της “κόκκινης κυρίας”, η πιο διάσημη κάτοικος του σπηλαίου

Ανάμεσα σε όλα τα ευρήματα του El Mirón, ένα ξεχωρίζει. Το 2010 οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τον μερικό σκελετό μιας γυναίκας που είχε ταφεί στο σπήλαιο περίπου 19.000 χρόνια πριν, κατά τη Μαγδαληναία περίοδο. Έγινε γνωστή ως η «Κόκκινη Κυρία του El Mirón», όνομα εμπνευσμένο από την κόκκινη ώχρα που κάλυπτε τα οστά της και τα γύρω ιζήματα.

Η ταφή βρέθηκε πίσω από έναν τεράστιο λίθο που είχε αποκολληθεί από την οροφή του σπηλαίου πολύ πριν από την ταφή. Ο λίθος ήταν χαραγμένος και, όταν αποκαλύφθηκε πλήρως, έφερε ένα σχέδιο σε σχήμα V αποτελούμενο από πολλές λεπτές γραμμές.

«Μετά την ανακάλυψη των πρώτων ανθρώπινων οστών, συμπεριλαμβανομένης της κάτω γνάθου και μιας κνήμης, καθώς συνεχίζαμε να σκάβουμε στη νοτιοανατολική γωνία του πίσω τμήματος του προθαλάμου, πάντα καταλαβαίναμε πότε βρισκόμασταν στο στρώμα της ταφής», θυμήθηκε ο Straus. «Είναι έντονα κόκκινο και λαμπυρίζει από κρυστάλλους αιματίτη».

Η ανάλυση έδειξε ότι η ώχρα προερχόταν από πηγή περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά, κοντά στις ακτές της Κανταβρίας. Οι ερευνητές θεωρούν ότι μεταφέρθηκε σκόπιμα στο σπήλαιο πριν από την ταφή.

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Νέες τεχνολογίες αποκαλύπτουν ακόμη περισσότερα

Η ιστορία του σπηλαίου αφορά και τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές αποκάλυψαν νέα δεδομένα από τα ευρήματα. Το DNA που εξήχθη από την Κόκκινη Κυρία τη συνέδεσε με πληθυσμούς κυνηγών-τροφοσυλλεκτών που σχετίζονται με τις γενετικές ομάδες Goyet, Fournol και Villabruna.

«Το El Mirón έχει αποδειχθεί πραγματικός θησαυρός αρχαίου γενετικού υλικού», ανέφερε ο Straus. «Το DNA που εξήχθη από την Κόκκινη Κυρία από τον νομπελίστα Svante Pääbo του Max Planck Institute στη Γερμανία έχει αλλάξει την κατανόησή μας για τους πληθυσμούς της Ευρώπης της Εποχής των Παγετώνων».

Τα γενετικά δεδομένα έδειξαν επίσης ότι είχε σκούρο δέρμα, σκούρα μαλλιά και σκούρα μάτια. Οι επιστήμονες εκτίμησαν ότι ήταν 35 έως 40 ετών όταν πέθανε. Περαιτέρω μελέτες στα δόντια της αποκάλυψαν υπολείμματα από τη διατροφή της, που περιλάμβανε ζώα της ξηράς, θαλάσσια τρόφιμα, σπόρους, φυτά και μύκητες. Το ίδιο υλικό περιείχε και αρχαία βακτήρια που διατηρήθηκαν για χιλιάδες χρόνια.

Με τα χρόνια, οι ερευνητές έχουν αξιοποιήσει ανάλυση DNA από ιζήματα, μελέτες σταθερών ισοτόπων και άλλες προηγμένες τεχνικές που δεν υπήρχαν όταν ξεκίνησαν οι ανασκαφές τη δεκαετία του 1990. Σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές αρχαιολογικές μεθόδους, τα εργαλεία αυτά έχουν μετατρέψει το El Mirón σε μία από τις πιο σημαντικές προϊστορικές τοποθεσίες της Ευρώπης.

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