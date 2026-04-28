Σάλος στην Αλβανία: Διευθυντής τουρκικού σχολείου πετάει και κλωτσάει το φαγητό μαθητών - Βίντεο

Μια αντιπαράθεση μεταξύ του διευθυντή ενός ιδιωτικού σχολείου υπό τουρκική διοίκηση στην Αλβανία και μαθητών του προκάλεσε έντονη αντίδραση από το κοινό και ανανέωσε την κριτική εναντίον του Ιδρύματος Maarif, το οποίο υποστηρίζεται από την τουρκική κυβέρνηση και αποτελεί ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό δίκτυο που δραστηριοποιείται σε δεκάδες χώρες.

Βίντεο που τραβήχτηκε στις εγκαταστάσεις του Maarif στο Ελμπασάν δείχνει τον διευθυντή του σχολείου, τον Τούρκο υπήκοο Φατίχ Κονουκσεβέρ, να παίρνει φαγητό από μαθητές κοντά στην είσοδο και να το πετάει, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το κλωτσάει έξω από το χώρο του σχολείου. Σε αρκετές περιπτώσεις, φαίνεται να έρχεται σε επιθετική σωματική επαφή με μαθητές, ενώ προσπαθεί να επιβάλει τους σχολικούς κανόνες που απαγορεύουν το φαγητό από έξω.

Το βίντεο, που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από αλβανικά μέσα ενημέρωσης, διαδόθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο και προκάλεσε ευρεία αντίδραση. Γονείς, μαθητές και πρώην εκπαιδευτικοί καταδίκασαν τη συμπεριφορά και αμφισβήτησαν τον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται οι διευθυντές των σχολείων.

Arnavutluk’taki Türk okulu gündemde...

?Arnavutluk’un Elbasan kentindeki Maarif Elbasan Kampüsü’nde, okul müdürü Fatih K.’nin öğrencilere yönelik sert müdahalesi ülkede gündem oldu.



— Mahmut özay (@Mahmut__ozay) April 25, 2026

Διαβάστε επίσης