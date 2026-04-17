Τουρκία: Ο δράστης της επίθεσης στο Καχραμανμαράς αποκαλούσε τον εαυτό του «κυνηγό στα σχολεία»

Snapshot Ο 14χρονος δράστης της επίθεσης στο Καχραμανμαράς αποκαλούσε τον εαυτό του «κυνηγό σχολείων».

Ο δράστης σκότωσε έναν εκπαιδευτικό και οκτώ μαθητές.

Δεν είχε ποτέ φίλους και ο πατέρας του δεν είχε επιρροή πάνω του, σύμφωνα με καθηγητές.

Ο πατέρας του δράστη, που φέρεται να είναι αστυνομικός, δεν κατάφερε να επηρεάσει τον γιο του.

Ο 14χρονος Ίσα Αράς Μερσινλί, ο οποίος σκότωσε έναν εκπαιδευτικό και οκτώ μαθητές σε ένοπλη επίθεση στο Γυμνάσιο Ayser Çalık στο Καχραμανμαράς, φέρεται να αποκαλούσε τον εαυτό του «κυνηγό σχολείων».

Καθηγητής των θυμάτων ανέφερε ότι «ο πατέρας δεν είχε καμία επιρροή στο παιδί. Δεν είχε ποτέ φίλους».

Ο Ιμπραήμ Χουϊλού, καθηγητής κοινωνικών επιστημών στο σχολείο, ανέφερε ότι άκουσε τον δράστη να χρησιμοποιεί τον όρο «κυνηγός σχολείων», προσθέτοντας πως «δεν γνωρίζω τον όρο στα αγγλικά, αλλά φαίνεται πως χρησιμοποιούσε μία λέξη με αυτήν τη σημασία».

Ο Χουϊλού επεσήμανε ότι «δεν συναναστρεφόταν κανέναν. Ακούμε ότι εφέτος είχε ακόμη τρεις φίλους. Αυτό το παιδί δεν είχε ποτέ φίλους, είδαμε τον πατέρα του. Λέγεται ότι είναι αστυνομικός».

Όσον αφορά τον πατέρα του μακελάρη, ο δάσκαλος αποκάλυψε ότι «είχαμε μία εξ αποστάσεως συνάντηση, αλλά δεν είχε αποτέλεσμα στο παιδί. Το παιδί επηρέαζε τον πατέρα του. Αυτή ήταν η εντύπωση που αποκομίσαμε».

Συγκλονισμένος περιγράφει ότι «είμαι καθηγητής κοινωνικών επιστημών στην πέμπτη τάξη, ο δάσκαλος των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους».

