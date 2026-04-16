Τουρκία: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα σχολεία – 83 εντάλματα σύλληψης

Οι αρχές μπλόκαραν επίσης την πρόσβαση σε 940 λογαριασμούς μέσω κοινωνικής δικτύωσης

Εύη Απολλωνάτου

Τουρκία: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα σχολεία – 83 εντάλματα σύλληψης

Αστυνομικοί έξω από σχολείο στην Άγκυρα. 16 Απριλίου 2026 

CNN Turk
  • Οι τουρκικές αρχές εξέδωσαν 83 εντάλματα σύλληψης για άτομα που προωθούσαν περιεχόμενο που εξυμνεί το έγκλημα και διαταράσσει τη δημόσια τάξη μετά από ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία.
  • Μπλοκαρίστηκε η πρόσβαση σε 940 λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης και έκλεισαν 93 ομάδες στο Telegram.
  • Εφαρμόστηκαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας σε όλα τα σχολεία σε 81 επαρχίες της Τουρκίας, με εξονυχιστικούς ελέγχους από αστυνομικούς, κυρίως σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη.
  • Το υπουργείο Εσωτερικών συντονίζει σχέδιο δράσης για την ασφάλεια στα σχολεία, αξιολογώντας πρωτόκολλα και περιοχές υψηλού κινδύνου.
  • Αξιολογήθηκε η ανταπόκριση των αρχών στις πρόσφατες αιματηρές επιθέσεις στα σχολεία της Σανλιούρφα και του Καχραμανμαράς.
Στην έκδοση 83 ενταλμάτων σύλληψης και στο κλείσιμο δεκάδων σελίδων και προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από απειλές για νέες ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία προχώρησαν οι αρχές της Τουρκίας. Παράλληλα αποφασίστηκαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα σχολεία έπειτα από τις δύο αιματηρές επιθέσεις κατά μαθητών στην Σανλιούρφα και στον Καχραμανμαράς.

Η τουρκική αστυνομία σε ανακοίνωση ανέφερε ότι τα εντάλματα αφορούσαν άτομα που κατηγορούνται για τη διάδοση περιεχομένου που εξυμνεί το έγκλημα ή αποσκοπεί στη διατάραξη της δημόσιας τάξης μετά τις επιθέσεις.

«Εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για 83 άτομα τα οποία διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν σε αναρτήσεις και δραστηριότητες που εξυμνούν το έγκλημα και τους εγκληματίες και αποσκοπούν στη διατάραξη της δημόσιας τάξης», αναφερόταν στην ανακοίνωση.

Οι αρχές μπλόκαραν επίσης την πρόσβαση σε 940 λογαριασμούς μέσω κοινωνικής δικτύωσης και έκλεισαν 93 ομάδες στο Telegram, πρόσθεσε η τουρκική αστυνομία.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε όλα τα σχολεία

Μετά τις επιθέσεις το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας αύξησε τα μέτρα ασφαλείας σε όλα τα εκπαιδευτικά κτίρια σε όλες τις 81 επαρχίες της χώρας.

Σύμφωνα με το CNN Turk, τα μέτρα περιλαμβάνουν εξονυχιστικούς ελέγχους από αστυνομικούς που έχουν τοποθετηθεί έξω από σχολεία κυρίως στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη. Οι αστυνομικοί ελέγχουν ακόμη οδηγούς αλλά και ανθρώπους που κινούνται ύποπτα κοντά σε σχολεία.

Τουρκία αστυνομία σχολείο

Τούρκος αστυνομικός έξω από σχολείο στην Άγκυρα. 16 Απριλίου 2026

CNN Turk

Παράλληλα ετοιμάζεται σχέδιο δράσης για την ασφάλεια στα σχολεία. Σε σημερινή σύσκεψη υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εσωτερικών της Τουρκίας εξετάστηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας για τα σχολεία και οι περιοχές υψηλού κινδύνου αλλά και επιπρόσθετα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν.

Επίσης αξιολογήθηκε η ανταπόκριση των αρχών στις επιθέσεις στα σχολεία στην Σανλιούρφα και στον Καχραμανμαράς.

