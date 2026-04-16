Τουρκία: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα σχολεία – 83 εντάλματα σύλληψης

Στην έκδοση 83 ενταλμάτων σύλληψης και στο κλείσιμο δεκάδων σελίδων και προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από απειλές για νέες ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία προχώρησαν οι αρχές της Τουρκίας. Παράλληλα αποφασίστηκαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα σχολεία έπειτα από τις δύο αιματηρές επιθέσεις κατά μαθητών στην Σανλιούρφα και στον Καχραμανμαράς.

Η τουρκική αστυνομία σε ανακοίνωση ανέφερε ότι τα εντάλματα αφορούσαν άτομα που κατηγορούνται για τη διάδοση περιεχομένου που εξυμνεί το έγκλημα ή αποσκοπεί στη διατάραξη της δημόσιας τάξης μετά τις επιθέσεις.

«Εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για 83 άτομα τα οποία διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν σε αναρτήσεις και δραστηριότητες που εξυμνούν το έγκλημα και τους εγκληματίες και αποσκοπούν στη διατάραξη της δημόσιας τάξης», αναφερόταν στην ανακοίνωση.

Οι αρχές μπλόκαραν επίσης την πρόσβαση σε 940 λογαριασμούς μέσω κοινωνικής δικτύωσης και έκλεισαν 93 ομάδες στο Telegram, πρόσθεσε η τουρκική αστυνομία.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε όλα τα σχολεία

Μετά τις επιθέσεις το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας αύξησε τα μέτρα ασφαλείας σε όλα τα εκπαιδευτικά κτίρια σε όλες τις 81 επαρχίες της χώρας.

Σύμφωνα με το CNN Turk, τα μέτρα περιλαμβάνουν εξονυχιστικούς ελέγχους από αστυνομικούς που έχουν τοποθετηθεί έξω από σχολεία κυρίως στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη. Οι αστυνομικοί ελέγχουν ακόμη οδηγούς αλλά και ανθρώπους που κινούνται ύποπτα κοντά σε σχολεία.

Τούρκος αστυνομικός έξω από σχολείο στην Άγκυρα. 16 Απριλίου 2026 CNN Turk

Παράλληλα ετοιμάζεται σχέδιο δράσης για την ασφάλεια στα σχολεία. Σε σημερινή σύσκεψη υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εσωτερικών της Τουρκίας εξετάστηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας για τα σχολεία και οι περιοχές υψηλού κινδύνου αλλά και επιπρόσθετα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν.

Επίσης αξιολογήθηκε η ανταπόκριση των αρχών στις επιθέσεις στα σχολεία στην Σανλιούρφα και στον Καχραμανμαράς.

