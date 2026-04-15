Τουρκία: Στους 9 ανήλθαν οι νεκροί από το μακελειό σε σχολείο στο Καχραμανμαράς

Τραγικός είναι ο απολογισμός από την ένοπλη επίθεση στο Γυμνάσιο στην περιοχή Ονικισουμπάτ του Καχραμανμαράς, καθώς άλλοι 5 τραυματίες υπέκυψαν στα τραύματά τους και ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 9.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Μουσταφά Τσιφτσί, ο υπουργός Παιδείας Γιουσούφ Τεκίν, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ κι ο υπουργός Υγείας Κεμάλ Μεμισόγλου έδωσαν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσετίν δήλωσε ότι η επίθεση ήταν μεμονωμένο περιστατικό και όχι τρομοκρατική και ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 9.

Το προφίλ του δράστη

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί ανακοίνωσε ότι ο δράστης ήταν μαθητής του σχολείου όπου έλαβε χώρα η επίθεση και ότι πραγματοποίησε την επίθεση με όπλο που έφερε από το σπίτι. Δήλωσε ότι 13 άτομα τραυματίστηκαν στην επίθεση και ότι 6 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

«Ακριβώς τη στιγμή που οι μαθητές έφευγαν το πρωί, ένας 14χρονος μαθητής της 8ης τάξης, ο οποίος ήταν επίσης μαθητής του σχολείου, μπήκε στην τάξη του με όπλα που έφερε από το σπίτι και άνοιξε πυρ αδιακρίτως, προκαλώντας σφαγή στο σχολείο. Ως αποτέλεσμα αυτού του περιστατικού, έχουμε 9 νεκρούς. Οκτώ από αυτούς ήταν μαθητές και ένας ήταν δάσκαλος. Δεκατρία άτομα τραυματίστηκαν, έξι από τα οποία νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και τρία βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση» είπε ο Τούρκος υπουργός.

Διαβάστε επίσης