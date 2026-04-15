Τουρκία: Νέα ένοπλη επίθεση σε σχολείο – Τουλάχιστον 4 νεκροί και 20 τραυματίες

Οι πρώτες πληροφορίες για το συμβάν – Τι μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ

Παναγιώτης Βελισσάρης

Στιγμιότυπο από το Καχρανμαρμαράς, εκεί που σημειώθηκε η ένοπλη επίθεση

  • Στην πόλη Καχρανμαρμαράς σημειώθηκε νέα ένοπλη επίθεση σε σχολείο με τραυματίες, σύμφωνα με επίσημες αναφορές.
  • Ο δράστης πυροβόλησε αρχικά στον αέρα στην αυλή και στη συνέχεια συνέχισε τους πυροβολισμούς μέσα στο σχολείο.
  • Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για νεκρούς από την επίθεση.
  • Ο κυβερνήτης του Καχρανμαρμαράς επιβεβαίωσε το περιστατικό και ανέφερε ότι η έρευνα συνεχίζεται.
  • Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό πυροβολισμών σε σχολείο στην Τουρκία μέσα σε δύο ημέρες, μετά από επίθεση σε λύκειο στην επαρχία Σανλιούρφα.
Συναγερμός σήμανε στην Τουρκία για νέα ένοπλη επίθεση σε σχολείο, αυτή τη φορά σε γυμνάσιο, στην πόλη Καχρανμαρμαράς. Όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, τουλάχιστον 4 είναι οι νεκροί και 20 οι τραυματίες από την επίθεση.

Ο κυβερνήτης του Καχρανμαρμαράς σημείωσε πως προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι για την επίθεση, και επεσήμανε πως από τα πυρά έπεσε νεκρός ένας καθηγητής και 3 μαθητές. «Από τους 20 τραυματίες, οι 4 είναι σε κρίσιμη κατάσταση και βρίσκονται στο χειρουργείο. (…) Ο δράστης αυτοκτόνησε».

Σύμφωνα με αναφορές τουρκικών ΜΜΕ, ο δράστης ήταν μαθητής και γιος πρώην αστυνομικού.

Όπως μεταδίδει το CNN Turk, ο δράστης αρχικά πυροβόλησε στον αέρα στην αυλή του σχολείου και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το εσωτερικό του σχολείου, συνεχίζοντας να πυροβολεί.

Σημειώνεται πως πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό πυροβολισμών σε σχολείο στην Τουρκία. Χτες στην επαρχία Σανλιούρφα ένας 19χρονος πρώην μαθητής εισέβαλε σε λύκειο κρατώντας κυνηγετικό όπλο και άνοιξε πυρ τραυματίζοντας συνολικά 18 άτομα, προτού αυτοκτονήσει.

