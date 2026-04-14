Τουρκία: Η στιγμή που ο 19χρονος εισβάλλει στο σχολείο και ανοίγει πυρ προτού αυτοκτονήσει

Snapshot Ένας 19χρονος πρώην μαθητής εισέβαλε σε λύκειο στην επαρχία Σανλιούρφα της Τουρκίας και άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας 18 άτομα.

Ο δράστης αυτοκτόνησε αμέσως μετά την επίθεση, σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνήτη της επαρχίας.

Οι μαθητές προσπάθησαν να γλιτώσουν πηδώντας από παράθυρα ενώ το σχολείο εκκενώθηκε από τις αρχές.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά την παροχή πρώτων βοηθειών στον τόπο του συμβάντος.

Η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο που δείχνει τον δράστη να πυροβολεί αδιακρίτως μόλις εισήλθε στο σχολικό συγκρότημα.

Συναγερμός σήμανε στην Τουρκία το πρωί της Τρίτης 14 Απριλίου όταν ένας 19χρονος πρώην μαθητής του λυκείου στην επαρχία Σανλιούρφα, εισέβαλλε στο σχολικό συγκρότημα κρατώντας κυνηγετικό όπλο και άνοιξε πυρ τραυματίζοντας συνολικά 18 άτομα.

Σέ βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που ο νεαρός δράστης εισβάλει στο σχολείο και αρχίζει να πυροβολεί αδιακρίτως

#CANLI | Liseye silahlı saldırı: 16 yaralı



Siverek Hasan Çelebi Mahalle Muhtarı Cemal Mevlütoğlu, konuyu @tgrthabertv’de değerlendiriyor @KalecikGulden https://t.co/yzScR4b6YU — TGRT HABER (@tgrthabertv) April 14, 2026

Το σχολείο στο οποίο έγινε η επίθεση Milliyet

UPDATE: At least 16-18 people injured in shooting at high school in Siverek area of Sanliurfa, Turkey. 17-year-old gunman took his own life. https://t.co/FQGVVJOCna — AZ Intel (@AZ_Intel_) April 14, 2026

Ο δράστης αυτοκτόνησε

Λίγο αργότερα, ο δράστης της επίθεσης, γεννημένος το 2007, αυτοκτόνησε όπως δήλωσε στην Milliyet, ο κυβερνήτης της επαρχίας Σανλιούρφα, Χασάν Σιλντάκ.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε πως: «Ήταν ένα αγόρι περίπου 17-18 ετών. Μόλις μπήκε από την μπροστινή πόρτα, άρχισε να πυροβολεί με το μακρύκαννο όπλο που κουβαλούσε. Πρώτα πυροβόλησε αριστερά και δεξιά, μετά μέσα στο σχολείο. Στη συνέχεια έτρεξε μέσα στο σχολείο. Μέσα, πυροβόλησε απευθείας όποιον συναντούσε. Τότε οι μαθητές ούρλιαξαν και όλοι έτρεξαν να ξεφύγουν».

Μαθητές πηδούσαν από τα παράθυρα

Πανικόβλητοι οι ανήλικοι μαθητές στην απόγνωσή τους να φύγουν από το σχολείο πηδούσαν από τα παράθυρα για να γλιτώσουν την ένοπλη επίθεση, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας δήλωσαν ότι η πλειονότητα των μαθητών στο σχολείο εκκενώθηκε. Οι τραυματίες μαθητές μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία αφού έλαβαν πρώτες βοήθειες στον τόπο του συμβάντος.

H στιγμή που οι μαθητές τρέχουν προκειμένου να απομακρυνθούν από το σχολείο:

#BREAKING A teenager opened fire at a school and wounded at least 16 people, including students and teachers, before killing himself in Turkey's southeastern province of Sanliurfapic.twitter.com/xGh0ZmlO6Y — Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) April 14, 2026

Μαθητές τρέχουν να εκκενώσουν το σχολείο Milliyet

Διασώστες μεταφέρουν τραυματία προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες:

ŞANLIURFA'DAKİ LİSEDE SİLAHLI SALDIRI: YARALILAR VAR

Okula giren saldırgan rastgele ateş açtı! İşte olay yerinden ilk görüntülerhttps://t.co/01ehlYxEwO



Video: DHA pic.twitter.com/GVLi4Ddl2m — NTV (@ntv) April 14, 2026

