Τουρκία: Η στιγμή που ο 19χρονος εισβάλλει στο σχολείο και ανοίγει πυρ προτού αυτοκτονήσει

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ο δράστης πρόκειται για παλιό μαθητή του Λυκείου, γεννημένο το 2007, ο οποίος λίγο μετά την ένοπλη επίθεση αυτοκτόνησε 

Δημήτρης Δρίζος

  • Ένας 19χρονος πρώην μαθητής εισέβαλε σε λύκειο στην επαρχία Σανλιούρφα της Τουρκίας και άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας 18 άτομα.
  • Ο δράστης αυτοκτόνησε αμέσως μετά την επίθεση, σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνήτη της επαρχίας.
  • Οι μαθητές προσπάθησαν να γλιτώσουν πηδώντας από παράθυρα ενώ το σχολείο εκκενώθηκε από τις αρχές.
  • Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά την παροχή πρώτων βοηθειών στον τόπο του συμβάντος.
  • Η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο που δείχνει τον δράστη να πυροβολεί αδιακρίτως μόλις εισήλθε στο σχολικό συγκρότημα.
Συναγερμός σήμανε στην Τουρκία το πρωί της Τρίτης 14 Απριλίου όταν ένας 19χρονος πρώην μαθητής του λυκείου στην επαρχία Σανλιούρφα, εισέβαλλε στο σχολικό συγκρότημα κρατώντας κυνηγετικό όπλο και άνοιξε πυρ τραυματίζοντας συνολικά 18 άτομα.

Σέ βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που ο νεαρός δράστης εισβάλει στο σχολείο και αρχίζει να πυροβολεί αδιακρίτως

Λίγο αργότερα, ο δράστης της επίθεσης, γεννημένος το 2007, αυτοκτόνησε όπως δήλωσε στην Milliyet, ο κυβερνήτης της επαρχίας Σανλιούρφα, Χασάν Σιλντάκ.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε πως: «Ήταν ένα αγόρι περίπου 17-18 ετών. Μόλις μπήκε από την μπροστινή πόρτα, άρχισε να πυροβολεί με το μακρύκαννο όπλο που κουβαλούσε. Πρώτα πυροβόλησε αριστερά και δεξιά, μετά μέσα στο σχολείο. Στη συνέχεια έτρεξε μέσα στο σχολείο. Μέσα, πυροβόλησε απευθείας όποιον συναντούσε. Τότε οι μαθητές ούρλιαξαν και όλοι έτρεξαν να ξεφύγουν».

Πανικόβλητοι οι ανήλικοι μαθητές στην απόγνωσή τους να φύγουν από το σχολείο πηδούσαν από τα παράθυρα για να γλιτώσουν την ένοπλη επίθεση, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας δήλωσαν ότι η πλειονότητα των μαθητών στο σχολείο εκκενώθηκε. Οι τραυματίες μαθητές μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία αφού έλαβαν πρώτες βοήθειες στον τόπο του συμβάντος.

Διασώστες μεταφέρουν τραυματία προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες:

