Βίντεο σοκ: Η στιγμή που ο ένοπλος ανοίγει πυρ σε σχολείο στην Τουρκία - 4 νεκροι, 20 τραυματίες

Ο μαθητής του σχολείου φέρεται να χρησιμοποίησε πέντε διαφορετικά όπλα και επτά γεμιστήρες που άνηκαν στον πατέρα του που είναι συνταξιούχος αστυνομικός

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Σε υλικό από τις κάμερες του σχολείο στην Τουρκία, απεικονίζεται η στιγμή κατά την οποία ο δολοφόνος ανοίγει πυρ και δολοφονεί συμμαθητές του.

Κατά την επίθεση ο δολοφόνος χρησιμοποίησε πέντε διαφορετικά όπλα και επτά γεμιστήρες που άνηκαν στον πατέρα του που είναι συνταξιούχος αστυνομικός, ο οποίος φέρεται να έχει συλληφθεί.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, τουλάχιστον 4 είναι οι νεκροί και 20 οι τραυματίες από την επίθεση.

Ο κυβερνήτης του Καχρανμαρμαράς σημείωσε πως προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι για την επίθεση, και επεσήμανε πως από τα πυρά έπεσε νεκρός ένας καθηγητής και 3 μαθητές. «Από τους 20 τραυματίες, οι 4 είναι σε κρίσιμη κατάσταση και βρίσκονται στο χειρουργείο. (…) Ο δράστης αυτοκτόνησε».

