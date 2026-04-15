Βίντεο σοκ: Η στιγμή που ο ένοπλος ανοίγει πυρ σε σχολείο στην Τουρκία - 4 νεκροι, 20 τραυματίες

Σε υλικό από τις κάμερες του σχολείο στην Τουρκία, απεικονίζεται η στιγμή κατά την οποία ο δολοφόνος ανοίγει πυρ και δολοφονεί συμμαθητές του.

Κατά την επίθεση ο δολοφόνος χρησιμοποίησε πέντε διαφορετικά όπλα και επτά γεμιστήρες που άνηκαν στον πατέρα του που είναι συνταξιούχος αστυνομικός, ο οποίος φέρεται να έχει συλληφθεί.

Kahramanmaraş'ta ortaokulda silahlı saldırı anları. pic.twitter.com/2ZTIC5REOO — WELG TV (@welgmedya62) April 15, 2026

Όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, τουλάχιστον 4 είναι οι νεκροί και 20 οι τραυματίες από την επίθεση.

Ο κυβερνήτης του Καχρανμαρμαράς σημείωσε πως προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι για την επίθεση, και επεσήμανε πως από τα πυρά έπεσε νεκρός ένας καθηγητής και 3 μαθητές. «Από τους 20 τραυματίες, οι 4 είναι σε κρίσιμη κατάσταση και βρίσκονται στο χειρουργείο. (…) Ο δράστης αυτοκτόνησε».

